封面故事／C組阿根廷大熱門 D組法抗衛冕魔咒

萊萬是波蘭小組晉級關鍵。（路透）

C、D組中有奪冠熱門的法國、阿根廷，法國雖有姆巴佩、本澤馬強將，但傳出內訌，如果小組賽不慎落入第二名，恐怕16強就要跟阿根廷碰頭，誰勝出就有機會一路打到決賽。

Ｃ組／阿根廷奪冠熱門 波、墨生死之戰

這組的看點就是阿根廷的梅西 （Lionel Messi）與波蘭的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）兩大球星對決，墨西哥 有機會一戰，沙國只能陪榜。

阿根廷今年依然是奪冠大熱門，在南美預賽以不敗的戰績出線。尤其梅西在去年美洲盃奪冠後已放下心魔，最後一屆世界盃 勢必放手一搏。全隊更是圍繞著他制定戰術，給他最大的發揮空間。有球迷放棄買房，不惜一切爭取前往卡達的機會，為梅西加油。

陣容上，還有勞塔羅（Lautaro Martínez）等一票球星，讓梅西、迪馬利亞（Ángel Di María）輕鬆不少。

但中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）受傷缺席，則讓梅西痛失「減壓器」，必須兼顧中場組織，無法將全力放在進球上。

波蘭與墨西哥之戰將成為生死戰，萊萬的發揮將決定波蘭能否晉級。萊萬從拜仁轉會巴薩後依舊進球如麻，暫居西甲金靴榜首。不過，萊萬也有在關鍵戰役「隱身」的老毛病，墨西哥若能守死他，並非沒有晉級的可能。

在總教練瑞納爾（Herve Renard）帶領下，沙烏地阿拉伯表現非常穩定，他曾是唯一能帶領兩支球隊贏得非洲盃冠軍教練，能否幫沙烏地殺出重圍值得關注。

法國姆巴佩已是新生代天王。（路透）

D組／法國抗衛冕魔咒 丹麥王牌已回歸

這組的態勢很明確，就是由法國、丹麥晉級。

尋求衛冕的法國是本屆最被看好奪冠的球隊之一。鋒線上，剛拿下金球獎的本澤馬（Karim Benzema）搭擋新生代天王姆巴佩（Kylian Mbappé），中場在博格巴（Paul Pogba）缺席的情況下，楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）將扮演重要角色。

但法國也不是沒有隱憂的，首先是「衛冕冠軍魔咒」，2018年的德國、2014年的西班牙都難逃小組賽出局的命運，法國能免於詛咒嗎？

其次，法國的「內訌基因」又蠢蠢欲動，這次的暴風從小將晉升為巨星的姆巴佩，是否會拖累戰績，讓我們一起看下去。第三，後防線不穩，雖然嘗試許多組合，但問題始終難解。

另一問題則在總教練德尚（Didier Deschamps），因為外界一直有他烏紗帽不保的傳言，且從最近一次歐國盃德尚保守的戰術來看，法國球迷可能沒法高枕無憂。

丹麥近幾年在大賽中表現十分穩定，王牌埃里克森（Christian Eriksen）心臟病治癒復出，在曼聯表現得也不錯。值得一提的是，9月歐國聯的比賽中，丹麥以2：0擊敗法國，是否能在世界盃複製同樣的比分，令人好奇。