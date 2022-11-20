封面故事／A組荷蘭爭第一 B組美國出線不易

荷蘭後場有范戴克坐鎮，防線固若金湯。(Getty Images)

想要稱霸世界盃 ，除了實力外，籤運也很重要。

A組中，晉級情勢最好者非荷蘭莫屬。在總教練范加爾重掌兵符後，全軍已走出泥淖。英格蘭與同組實力差距較大，全隊力拚更上層樓贏得隊史第2座金盃。

Ａ組／荷蘭爭小組第一 塞內加爾缺馬內

這一組的卡達是主辦國保送名額，厄瓜多是南美第四名，所以出線態勢很明確，就是由荷蘭與塞內加爾爭奪小組第一。

「橘色軍團」荷蘭近況非常好，在9月的歐國聯中擊敗強敵比利時、波蘭晉級四強。雖然中前場稍微薄弱，但後場有范戴克（Virgil van Dijk）、德利赫特（Matthijs de Ligt）坐鎮，防守非常堅強，全隊整合程度很高。老帥范加爾（Louis van Gaal）曾在2014年世界盃帶隊拿下第三名，這次又會出什麼奇招？令人期待。

塞內加爾2月在非洲盃拿下冠軍，是名符其實的「非洲一哥」，但隊內頭號球星馬內（Sadio Mané）在世界盃前夕受傷，無緣代表國家隊，恐讓塞內加爾難以在世界盃走得太遠。

英格蘭由球星凱恩領軍，形勢看好。（路透）

B組／英格蘭晉級不難 美國想出線不易

這組是「一超多強」，除了英格蘭一騎絕塵，其他三隊實力接近，可算是「死亡之組」。

英格蘭麾下有凱恩（Harry Kane）、福登（Phil Foden）、芒特（Mason Mount）等一票活躍於英超的球星，有媒體計算，英格蘭全隊身價高達世界第一。

去年歐洲盃，英格蘭在決賽中不敵義大利 屈居亞軍，近兩場歐國聯比賽，先輸給義大利，再踢平德國，還需要進一步磨合。更重要的是，「心病」不除，英格蘭很難在大賽中奪冠。

美國的選手大多來自歐洲五大聯賽，陣容實力並不差，但不僅預賽被加拿大、墨西哥 壓過，日前更在友誼賽中0：2不敵日本。王牌普利西奇（Christian Pulisic）在切爾西的狀態不佳，已失去主力位置，小組賽出線難度較大。

威爾斯王牌貝爾（Gareth Bale）雖已離開皇馬來美國踢球，但視野與技術仍在，有機會搶下小組第二。