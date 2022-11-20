封面故事／世足快問快答 吉祥物、官方用球有玄機

La'eeb。(取材自官網)

卡達地圖。(取材自維基百科)

1.卡達在哪？世界唯一沒乞丐的國家

．1971年宣布獨立，首都杜哈林有各式奇幻高聳的摩天大樓。

．面積1.16萬平方公里，有史以來主辦世足最小的國家。

．夏季最高溫度可達50°C(122°F)以上，冬天溫度20°C(68°F)意外地宜人。

．第一個主辦世足的阿拉伯國家。

．第一個主辦世足的伊斯蘭國家。

．這屆比賽8座場館全部裝有空調。

．產天然氣、石油聞名。

．人均GDP6.96萬美元，世界富有國之一，免費學校教育、水電、醫療服務，保證人民就業，也保障住房，更免繳所得稅。

．世界上唯一沒有乞丐的國家，失業者每個月可以領到政府2000美金。

2.吉祥物La'eeb 戴白頭巾超萌

我不是魟魚，我是飄揚的阿拉伯頭巾，是卡達世足的吉祥物La'eeb。

我有趣又淘氣，來自吉祥物宇宙，主要任務是把足球 的樂趣帶給每個人。

有些酸民老愛把我和卡通人物「鬼馬小精靈」(Casper）或飛行的床單相比，令我傷心。還好有我一眾中國粉絲，La'eeb已經被中國一些網路區塊鏈社群採用，將發行虛擬貨幣 。市面上也有以為範本的絨毛娃娃，相當可愛。

所以，千萬別再叫我魟魚了哦。

3.卡達冬季開賽 球員不會中暑

國際足聯早已經正式確認，2022世足賽11月在卡達開幕，最終的決賽將在12月18日進行。

和以往世界盃 都是在夏天舉辦比賽不同，2022卡達世界盃完全是在冬季踢球，日前也引發了巨大的爭議。

因為冬天的時候，歐洲大多數聯賽都還在進行，舉辦世界盃不得不讓聯賽中斷，而且球員在密集的賽程下要踢世界盃、再踢聯賽，如此疲憊也容易導致受傷。包括英超、義甲、西甲等，都預計在世界盃開始前一周暫停，等到世界盃後再恢復賽程。

對國際足聯來說，當初選擇讓卡達舉辦世界盃就意識到這個問題，但卡達唯一較適合舉辦足球比賽時間就是冬季。

據統計，世界盃開賽那一段時間，卡達的溫度大約在25°C(77°F)。如果是夏天，溫度超過35°C(95°F)，別說踢球，就是站在太陽底下90分鐘也能把人給熱暈。

官方用球。(Getty Images)

4.官方用球「旅程」 飛行速度歷史最快

我是2022卡達世界盃官方用球，名叫Al Rihla，阿拉伯語是「旅程」的意思；在未來世界盃64場比賽中，我將會陪伴大家一起經歷緊張及狂歡的「旅程」。

我來自愛迪達家族。

大家好奇我的外表線條有何意義？其實這些線條靈感取自卡達文化、建築、船隻和國旗。

再告訴大家一個祕密，我的飛行速度會是世足歷史最快的，聽說守門員們很怕攔不到我。

為了慶祝我的誕生，阿根廷隊長梅西、南韓隊長孫興慜、西班牙的佩德里都來站台拍宣傳照。