封面故事╱世足場館8方驚奇 控制技術保持恆溫

盧賽爾球場。(Getty Images)

第22屆世界盃足球 賽將於2022年11月在卡達舉行，卯足全力籌辦的卡達將建造7個全新場館，大規模翻新1個場館。這8個場館，距離首都杜哈皆不到一小時路程。也為了天氣的突然變熱，世界盃足球賽進行時，場館將採用氣候控制技術保持適宜溫度。以下就讓我們來看看這8個場館「外在到內在」有哪些獨特之處：

盧賽爾球場斥資7.6億美元 可容納86000人

特色：

1.由英國 Foster + Partners 建築事務所設計，體育場的外形輪廓受到阿拉伯人傳統的飯碗餐具啟發，紋樣設計的靈感來源於伊斯蘭黃金時代的家具。

2.球場直徑達到了310米，使用的鋼結構重量超過3萬噸，一共有48根傾斜的支柱，框架由24個V字形支架組成。

3.開幕戰及決賽場地。

哈里發國際體育場。(新華社)

哈里發國際體育場大翻新 可容納48000人

特色：

1.體育場在2006年亞洲運動會前重新裝修設計，將座位從2萬個擴充到5萬個。體育場外觀猶如半張口的貝殼，西側搭建了一個頂棚，東側則設計有一個大平台。

2.這座體育場採用先進的散熱技術，讓球員和球迷都能處在理想的溫度下；其他現代化特色包括具代表性的雙拱形外部結構。

3.體育場最高點高達330英呎（100公尺）可仰望毗鄰體育場、高980英呎（300公尺）的阿爾發塔（Aspire Tower）。

阿爾拜特體育場。(新華社)

阿爾拜特體育場 仿貝都因游牧族 可容納60000人

特色：

1.位於豪爾市，是準決賽的主辦場地。距離杜哈60公里，是最不容易抵達的體育場之一。

2.設計仿效貝都因人帳篷的造型。貝都因人是游牧民族，數百年來生活在阿拉伯世界，逐水草而居。

3.這座體育場設置在一個寬敞的複合式建築內，設有購物中心、醫院等各種設施，場內上層模塊化設計座椅將在賽後拆除，並提供給需要體育基礎設施的發展中國家。

南部體育場。(新華社)

南部體育場 場館屋頂可伸縮 可容納40000人

特色：

1.耗資約5.7億美元。

2.位於卡達南方的沃克拉市（Al-Wakrah），是卡達最古老有人居住的地區之一，也是捕魚和採珠的中心。

3.採用未來主義風格，造型構思行駛在阿拉伯半島的珍珠漁船船身為靈感設計，由已故的建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）設計。

4.創新的冷卻系統和可伸縮屋頂意味著體育場將全年使用，世界盃足球賽後上層看台將被拆除用於慈善捐贈。

教育城體育場。(新華社)

教育 城體育場 三角形沙漠鑽石 可容納45350人

特色：

1.位於瑞揚市（Al Rayyan）距離首都杜哈13公里，周邊有一流的大學，文化氣息濃厚，是卡達教育、科學重鎮。

2.體育場的外立面用一系列的三角形組成鑽石狀的複雜幾何圖案，別稱「沙漠鑽石」。白天隨太陽光反射不同色彩。夜間，照明裝置提供不同顏色燈光效果。

3.體育場內裝有製冷設施。

4.在此舉行8強戰，世界盃結束後，教育城體育場將保留25000個座椅，供大學校隊使用。

賴揚體育場。(Getty Images)

賴揚體育場 坐落在傳統城市 可容納21282人

特色：

1.是卡達最成功的俱樂部之一「艾雷恩體育俱樂部」（Al-Rayyan Sports Club）主場。

2.建在同名體育場的舊址上，只須搭乘地鐵一站即可到達附近的教育城。這座體育場位於城市與沙漠交會處。

3.最引人注目的是發光外牆，由代表該國不同方面的圖案組成。

4.賴揚是卡達最傳統也最具歷史性的城市之一，遊客可在此一探卡達深厚文化淵源。

5.座位也將在比賽結束後減半。

圖瑪瑪體育場。(新華社)

圖瑪瑪體育場 看台賽後改建為酒店 可容納40000人

特色：

1.位於杜哈市中心南方，距離杜哈市中心僅12公里，靠近杜哈的哈馬德國際機場。

2.外型以阿拉伯男子穿戴傳統編織帽為發想，外牆有菱形與圓形組成編織圖案。

3.體育場頂棚為張力懸索結構，建築表面呈現交織而成的紋路。

4.賽事之後，上層看台位置將改建為酒店和運動醫學門診部。外圍將設籃球、排球、手球、游泳、跑步和自行車場地。

5.在此舉行8強戰。

974體育場。(新華社)

974體育場 貨櫃箱組裝而成 可容納40000人

特色：

1.鄰海的974體育場位於拉斯阿布阿布德市（Ras Bu Abboud）距離杜哈10公里，為卡達最大的港口之一。

2.由974個海運貨櫃和模塊化的鋼框架與其他可重複利用的材料打造，模塊化設計使其成為世界盃史上第1個可全部拆卸的比賽場地。

3.名叫974體育場，是因974是卡達國際電話的區號。

4.世界盃後，這座體育場將改為海濱休閒場地。