新聞案例／積蓄200萬遭監管 華翁求援

友人在網上為蔣復生募款。(取自Gofundme)

前言：世界日報9月刊出這篇新聞，引起讀者回響。周刊「地產迷思」專欄執筆律師亦以此篇新聞為案例，談遺囑和信託

蔣復生給法院寫親筆信，要求拿回自己的監護權。(取自gofundme)

電影 情節 活生生上演

2020年一部名為「我很在乎」(I Care a Lot)的電影上映後引起熱議，影片講述了老人院、醫院甚至銀行相互勾結，將空巢老人送進安養照護機構，限制行動，切斷他們對外求援的機會，再利用法律漏洞取得老人法定監護權，最後一步步謀取其名下的財產；這一切看似「玄幻」的電影橋段，卻發生在了曼哈頓華埠86歲耆老蔣復生的身上。

蔣復生的家位於下城珍珠街的一棟高層合作公寓，不大的一居室中擺著書桌和碼滿書的書架，坐在輪椅上的他左小腿仍瘀青一片，去年年末發生在自家樓下的一場交通意外改變了他的命運。

蔣復生表示，2015年妻子去世後一直獨自生活，直到80歲才退休，身體健朗從無意外發生；去年11月在外出買菜途中，遭一飛馳而過的摩托車撞倒，隨後被送至表維醫院治療；後在未簽署任何文件的情況下被送至法拉盛 一所養老院 ，此後的四個月一直被限制行動。

今年4月，當他想換去長島的另一家老人院時，被法拉盛老人院律師提告法院，稱「蔣復生不具有行為能力」，必須指定一個監護人來執行後續事宜。

蔣復生來美之前任教於北京工業大學工程力學專業，他說「我並不是糊塗人，因為我一生無兒無女，所以早早就找到了法拉盛的遺產律師陳明利和冉燕飛做了遺囑和信託。」

牆上貼著的「照護細則」語序混亂，監護人並未履行職責從蔣復生賬戶支取生活費。(記者張晨/攝影)

明理律師事務所也證實了此事，並表示，此前作為蔣復生的財務管理人(POA)和健康管理人(PROXY)，但以上職務均已被法院叫停。

蔣復生說，自己多次向法院表示無需監護人，並親筆致信無果；「人們看到我口眼歪斜，以為我中風講不清楚話，甚至腦子不清楚；但這是我12歲時在泰安參加內戰時被炸藥轟臉落下的殘疾，從年輕時便是如此。」

在蔣復生的公寓門口，有這樣兩幅中英文寫成的「照護細則」，上面有社工、醫療及法派監護人的聯繫方式；中文版語序混亂，係翻譯軟件結果——其中寫明，「每天早晚服藥，蔣先生不能拒絕，因為他沒有行為能力做出醫療決定。」

另有一條寫道，「監護人將每周訂購食品雜貨(給蔣復生)，並向(蔣復生)提供零用錢。」；說到這，年近九旬的蔣復生不禁流淚，他表示，從4月到現在，只收到過500元現金，5月、6月、7月均沒有任何錢款，都是靠教會及朋友接濟。

「直到昨天(20日)社工才從監護人辦理的借記卡中取出了300元，並告訴我『只有這些』。」他說，社工和監護人常常告誡自己，「不要把無人照料這樣的醜事說出去，沒人會聽的。」

蔣復成長於北京，一生經歷了抗日戰爭、內戰、三年飢荒、文革等重要歷史節點，後又因造反派被判入獄五年，直到1996年移民到紐約；他說，「我一輩子省吃儉用，從大學教書匠、到被批鬥『家庭成分不好』被分配去燒過爐；再到紐約做裝修工、教中文、最後在法拉盛高中食堂幫廚至80歲退休，我不坑不騙，每一分都是血汗錢。」

因蔣復生的積蓄全被法派監護人掌握，11月最終取消監護權的庭審需他自掏腰包聘請律師；朋友在線上發起籌款，希望能幫助老人奪回自己的監護權，民眾可登錄：https://gofund.me/4190340d 捐款。

後記

蔣復生案內容複雜，根據蔣的律師，蔣已經在2021年8月14簽署了信託辦理。

他的主要問題是：沒有及時將其個人名下財產／包括不動產轉到信託名下。

根據律師，蔣有三個銀行帳戶，其中一個有200多萬存在citi bank，由一個華人銀行經理掌管。

而2020年底，該銀行（華人經理）使蔣簽署了一份委託授權書，該書範圍甚廣，基本可以代表簽署人辦理一切財務相關業務。

但蔣復生簽字時並不清楚委託書內容，更不知道這是一份授權書，聽信銀行經理說這個文件是「保護其財產」。

而當信託律師問及蔣：是否此前簽署過任何委託授權 的時候，蔣的答案也是否定的。

今年3月份律師幫查，這200萬已經在去年10月被該華人銀行經理轉走了。

法派監護人方面：

蔣復生車禍住院後，委託律師（與上述均為同一律師）在4月10日左右要求法拉盛養老院同意把蔣轉到長島，但養老院不但不同意還限制探訪權。4月15日養老院向銀行提交臨時監護人申請。

同一時間，蔣的律師也向同一法院遞交了要把蔣從該法拉盛養老院轉走的申請。

4月21日，律師接到法院郵件稱，已經指派了臨時監護人，是我文中提到的：亞布拉罕

但之後律師了解倒，法院其實4月18日指派的臨時監護人是蔣的律師，但不知道為何在21日轉為了陌生人：亞布拉罕。

根據律師，「至於這一轉變是為什麼，無人知道。」

最後個人觀點，蔣復生即將上庭，就此案而言，我羅列採訪事實，沒有任何個人觀點及情感帶入。