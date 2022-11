娛樂／性騷擾、霸凌往事連環爆 比爾莫瑞沒戲唱了？

比爾莫瑞因「愛情,不用翻譯」獲得當年度金球獎最佳音樂及喜劇類電影男主角。(取材自IMDb)

曾主演「今天暫時停止」(Groundhog Day,又譯「土撥鼠之日」)、「愛情,不用翻譯」(Lost in Translation,又譯「迷失東京」)等經典影片的好萊塢 男演員比爾莫瑞(Bill Murray)近期深陷各種負面新聞,他未來的演藝事業是否會受影響,目前前途未卜。

今年72歲的比爾莫瑞入行已有半世紀,他最早由舞台喜劇演員做起,因參與電視節目「周六夜現場」走紅,1980年代起主演了「魔鬼剋星」(Ghostbusters,又譯「捉鬼敢死隊」)、「回到過去」(Scrooged,又譯「孤寒財主」)、「土撥鼠之日」等賣座喜劇片後,躋身好萊塢一線演員之列。

「魔鬼剋星」對美國流行文化影響深遠並吸引大批忠實影迷,比爾莫瑞(右二)也在其中演出要角。(取材自IMDb)

他不僅在商業片領域開花結果,也是獨立導演 喜愛的演員。他是魏斯安德森(Wes Anderson)導演的固定班底之一,出演了「都是愛情惹的禍」(Rushmore,又譯「青春年少」)、「天才一族」(The Royal Tenenbaums)、「海海人生」(The Life Aquatic with Steve Zissou,又譯「水中生活」)、「歡迎來到布達佩斯大飯店」(The Grand Budapest Hotel)以及最新的「法蘭西特派周報」(The French Dispatch,又譯「法蘭西特派」)。也和吉姆賈木許(Jim Jarmusch)導演合作過「咖啡與香菸」(Coffee and Cigarettes)「愛情,不用尋找」(Broken Flowers,又譯「破碎之花」)「喪屍未逝」(The Dead Don't Die)等作品。2004年,他因主演蘇菲亞科波拉(Sofia Coppola)執導的「愛情,不用翻譯」獲得人生第一次也是至今唯一的奧斯卡提名。

比爾莫瑞和導演蘇菲亞科波拉合作多次,圖為兩人在「愛情,不用翻譯」拍攝期間在東京取景。(取材自IMDb) 比爾莫瑞(左)和魏斯安德森(中)於2021年在坎城影展宣傳電影「法蘭西特派週報」。(取材自IMDb)

新片因性騷擾停拍

這一次,比爾莫瑞被曝出的負面新聞涉及性騷擾、職場霸凌等各種情況,雖然暫時並未上升到觸犯法律的層面,但對於其個人形象著實大有影響,而對他目前正在製作中的各種新片新作來說,也難免引發日後宣發上的公關難題。

今年春天,探照燈影業的新片「最好的告別」(Being Mortal)拍攝期間,一位女性劇組人員抗議比爾莫瑞對她行為不軌。莫瑞第一時間由公關團隊出面,為自己「不太善解人意」的行為表示了歉意,但探照燈影業仍表示會深入調查此事,也讓「最好的告別」的拍攝工作停擺至今。

比爾莫瑞在電影「今天暫時停止」演技出色。(取材自IMDb)

後來比爾莫瑞在一檔電視節目談到此事,表示自己「做了一件自以為很幽默的事,但對方顯然並不這麼認為。電影 公司希望能正確處理,所以停止了影片拍攝,介入調查。不過我們雙方現在已經快要達成和解了。我們都是職業電影人,欣賞彼此的工作。我覺得,我們都沒什麼惡意,互相都喜歡對方,這是大家合作的前提所在」。

目前看來,實情恰恰與比爾莫瑞所言相反。一方面,該片恢復拍攝遙遙無期。畢竟,昔日的20世紀探照燈影業,經過收購程序已被納入迪士尼集團旗下。而迪士尼又是好萊塢當前最強調政治正確和企業文化的電影公司之一,相當重視此類負面新聞,不惜對「出事」電影痛下殺手。

有媒體曝出,比爾莫瑞已和該名女同事達成和解協議,莫瑞向其支付了10萬美元的和解費。

根據爆料,在「最好的告別」拍攝間隙,72歲的比爾莫瑞強行將該名女性工作人員撲倒在用做道具的一張雙人床上,並且跨坐在她身上,強行吻她身體。因為力量對比懸殊,該女子根本無法掙脫,最終只得任其強吻——不過因為好萊塢當時的防疫規定,雙方都戴著口罩。事後,她很快就向片方檢舉他的行為,而且還有至少一名同事目睹了全過程,願意為她作證。

強迫幫女星按摩

就在此事曝光後還不到24小時,曾出演「末路狂花」(Thelma & Louise)、「紅粉聯盟」(A League of Their Own)等影片的女演員吉娜戴維斯(Geena Davis)的回憶錄「死於客套」(Dying of Politeness)上市,眼尖的讀者很快找到了有關她1990年時和比爾莫瑞合作拍攝「兩男一女三逃犯」(Quick Change)的相關章節。

吉娜戴維斯在書中透露,兩人當時第一次見面,是在賓館房間裡一起試鏡,在場還有多人,但比爾莫瑞堅持要用自己的電動按摩器給她按摩背部,讓她舒服一下。戴維斯覺得很尷尬,拒絕多次,但他一意孤行地一再堅持。因為不願事情鬧大,戴維斯只好勉強同意,但心結始終都在,以至於多年之後的回憶錄中依然對此事耿耿於懷。

值得一提的是,在「兩男一女三逃犯」一片中,比爾莫瑞不僅是男主角,而且還是該片的聯合導演,但那也是他至今為止的唯一導演作品。

吉娜戴維斯(右)出書爆料拍攝「兩男一女三逃犯」時,比爾莫瑞行為令她不自在,圖為劇照。(取材自IMDb)

隨後,長期參與「周末夜現場」活動的喜劇演員勞勃許奈德(Rob Schneider)也公開表示:當初他們節目邀請成名後的莫瑞回來當客座嘉賓主持,起初對這位從節目組走出來的前輩喜劇人相當仰慕,但沒想到他在節目錄製現場卻一個勁倚老賣老,對包括亞當山德勒(Adam Sandler)在內的幾位後輩新人,態度十分惡劣。

丟童星進垃圾桶

而曾經演出「實習醫生」(Grey's Anatomy)的喜劇演員賽斯葛林(Seth Green)也站出來指控,童星出身的他因為演過「王牌大賤諜」(Austin Powers)系列中邪惡博士的兒子,所以成名很早。賽斯葛林回憶說,9歲那年受邀去過「周末夜現場」,當時是比爾莫瑞擔任客座主持,賽斯葛林在不知情的情況下在後台坐了比爾莫瑞專屬的椅子,結果他大發雷霆,直接動手把小男孩給拉了起來,抓著他的雙腳、頭朝下給扔進垃圾桶,還揶揄說:「垃圾的歸宿,就應該是垃圾桶」。賽斯葛林當時躲在後台抱頭痛哭,幾十多年後重新公開提起依然難掩憤慨之情。

賽斯葛林指控小時候曾被比爾莫瑞丟進垃圾桶。(取材自IMDb)

事實上,多年以來,比爾莫瑞的壞脾氣對於圈內人來說,並非什麼新聞。與理查德雷福斯(Richard Dreyfuss)合作「天才也瘋狂」(What About Bob?),與安潔莉卡休斯頓(Anjelica Huston)合作「海海人生」,與劉玉玲合作「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)時,都有過各種鬧得不愉快的情況出現。對此,比爾莫瑞曾霸氣地解釋說,那些不喜歡他的人,其實他也根本不屑與他們合作,他們根本就不懂什麼是電影,什麼是表演;而魏斯安德森、蘇菲亞科波拉等跟他合作的導演,才是真正懂電影懂表演的人,跟他有著共同語言。

比爾莫瑞(中)與劉玉玲(右)合作拍攝「霹靂嬌娃」曾有矛盾。(取材自IMDb)

不過比爾莫瑞今年4月接受訪問時曾表達過些許反思的意思:「我小時候覺得有趣好玩的那些事,今時今日已經不一定能被看作是有趣好玩了。時代改變了,世界改變了,我也是時候把這些事情想想清楚了。」

(取材自澎湃新聞)