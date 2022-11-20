吃貨／北京樓辣子雞 平價美味

北京樓飯店的辣子雞在餐飲界暴紅，被紐約時報評為年度十大最佳菜餚之一。取自Pecking House

北京 樓飯店(Pecking House)的辣子雞在餐飲界暴紅，被紐約時報評為年度十大最佳菜餚之一；該餐館網頁問答集開宗明義提到這道炸雞的辣度時稱：「儘管外觀(色澤)很強烈，但我們將其描述為中辣。」對洋人來說，辣得夠味。

北京樓廚師黄艾瑞(Eric Huang) 在雞肉上塗抹加糖醬汁、四川花椒、味精和天津辣椒，辣度不如哈瓦那(habaneros)辣椒，但在辣指標Scoville量表上足可超過墨西哥椒的30倍，甜鹹辣交織出令人愉悅的強烈風味。

北京樓廚師在雞肉上塗抹加糖醬汁、四川花椒、味精和天津辣椒，甜鹹辣交織出令人愉悅的強烈風味。取自Pecking House

黄艾瑞曾在Cafe Boulud 高級餐廳、以及位於長島 的家族中餐廳工作，自己創業是以快閃店形式起步，迅速吸引1萬人等候，經常要等八周才買得到。

黃艾瑞與美式餐廳 Gramercy Tavern 的費蘭特(Maya Ferrante)合作經營開店，最近落腳布碌崙 公園坡(Park Slope)，人們不必等太久就買得到食物；這家店裡盡是穿著運動衫和棒球帽的顧客，大口吃著炒飯、裹著雞肝光澤的堅硬穀物，音響可能播放媽媽咪呀或者阿巴(Abba)歌曲。

北京樓是實用而無需預訂的社區餐廳，一頓有兩片雞肉、一份配菜和一杯啤酒的豐盛晚餐加稅加小費後約 34美元。

辣子炸雞讓人聯想到重慶風味的經典辣子雞，黃艾瑞另外用油塗抹每一個角落和縫隙，咬下去多汁，頗有上海湯餃的特色；嘴唇發麻，胃部發光的勁道非凡，過三小時後威力不減。

紐約風行炸雞，泰國、南亞、韓國、日本、台灣和波多黎各餐飲業者彼此較勁，北京樓輕易勝出。

一年來，全美家禽價格上漲17% 以上、蛋價上漲30%，餐廳裡雞肉動輒40美元以上；但北京樓這兩位前高檔餐廳廚師卻把紐約市頂級炸雞稅前和未計小費的單價控制在18美元，備受美食評論家肯定，風味獨特的辣味炸雞「辣子雞」(la zi ji)之名不逕而走。