每周一書／馬克思主義在美國

「如果關心美國，並且熟悉美國在2011年阿拉伯之春期間及以前美國對外推行『顏色革命』的歷史，就會瞭解，那時美國政府歷年的工作報告談對外使命均是推廣民主憲政及三權分立制度，按自身的模樣改造世界。這一使命經歷過歐巴馬第二任期的模糊化與川普政府放棄推行顏色革命的努力之後，拜登 政府領導的美國名號依舊是美利堅合眾國，但向外推廣的是美國極左偏愛的價值觀，與美國此前的民主憲政並無沒多少關係。這些年美國究竟發生了什麼？馬克．萊文的《馬克思主義在美國》一書就是解讀美國現實的一把合適的鑰匙。」《紅色滲透》一書的作者何清漣在介紹《馬克思主義在美國》一書時如此說道。

馬克．萊文（Mark Levin）是美國憲法專家，美國保守法律倡導組織「地標法律基金會」（Landmark Legal Foundation）的創辦人與主席，他擁有天普 大學（Temple University）法學博士學位，並曾擔任雷根總統內閣成員的高級顧問與行政人員。同時他也是當今美國最具知名度的廣播與電視節目主持人，擔任國家聯賣談話電台主持人，在福斯新聞（FOX News）開設《生活、自由與萊文》（Life, Liberty, & Levin）和LevinTV 等節目。馬克．萊文已七度摘下《紐約時報 》暢銷書榜首，包括蟬聯暢銷榜首三個月、銷售高達150萬本的《自由與專制》（Luberty and Tyranny）一書。

馬克．萊文在「第一章 大軍壓境」中開宗明義地說：一場針對美國獨立革命而來的反革命正在如火如荼地展開，我們無法不加理會，或忽視它，因為它正在吞噬我們的社會和文化，繞著我們的日常生活打轉，並且無所不在地入侵我們的政治、學校、媒體和娛樂界。先前，它多半只是一種不相關的、邊緣性的地下運動，而現在，它已大軍壓境，並且到處都是。此刻，你和你的孩子、孫子都深陷其中，而這場運動極可能摧毀這個有史以來最偉大的國家，也摧毀我們的自由、家庭和安全。當然，這場反革命和美國獨立革命的最大差異，就在於前者試圖摧毀美國社會，強制施行專制統治，而後者則試圖保護美國社會，並建立代議制政府。

《美國旁觀者》（The American Spectator）評介此書：「一如以往，馬克．萊文毫不留情。……無庸置疑，《馬克思主義在美國》是一本非常重要且有價值的書，正是在對的時間出現的正確的書。」正確的書。」

著名的政治評論家大衛．林博（David Limbaugh）也點評：「在《馬克思主義在美國》中，馬克．萊文描繪了美國被圍困的慘澹畫面，但他也給了希望，我們可以扭轉局面，並激勵我們團結在崇高的自由事業之下，拯救這個偉大的國家。」

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