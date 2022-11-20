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養生／不當「乾妹妹」 多款保濕霜給肌膚滿滿水分

周靜芝
美妝網站Allure請教美容顧問及化妝品專家，挑出16款有色保濕霜供讀者參考。(合成圖，取自品牌網站)
美妝網站Allure請教美容顧問及化妝品專家，挑出16款有色保濕霜供讀者參考。(合成圖，取自品牌網站)

冬天季節來到，許多人會感到皮膚漸漸乾燥，這時挑選能夠讓皮膚補足水分的保濕產品便十分重要。美妝網站Allure請教美容顧問及化妝品專家，依照他們的標準挑出16款有色的保濕霜供讀者參考。

16款產品供參考

Allure網站編輯表示，不論是否選擇使用老牌的Laura Mercier ，或是願意嘗試新品，例如ILIA Beauty的有色乳液，應該都會發現肌膚狀況逐漸獲得改善。

1、BareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream / $37

許多有顏色的保濕霜含有粉末狀顏料，會吸收皮膚的水分，為了彌補這個缺點，BareMinerals將顏料包覆在從椰子萃取的氨基酸內。化妝品專家Ni'Kita Wilson說，因為顏料被包裹住，不會讓皮膚變乾燥，取而代之的是光滑與柔順的感覺，這款產品將顏料與甘油以及保濕聖品角鯊烯混合，達到加強保濕的效果。

2、No7 City Light Tinted Moisturizer / $10

這款評價頗高的有色保濕霜，以使用簡單、觸感舒適博得粉絲喜愛。雖然本身多了SPF 15的防曬功能，但如果是待在戶外，最好另外擦上SPF 30或指數更高的防曬品。

3、Ilia Beauty Super Serum Skin Tint / $48

結合角鯊烯、玻尿酸和菸鹼胺等保濕美白成分的這款產品，另外還多了SPF 40的防曬功能。使用時可將這款保濕霜薄薄塗在臉上，再用手指輕輕推勻。

4、Saie Slip Tint Dewy Tinted Moisturizer / $35

塗上這款保濕霜可以給肌膚足夠的水分與透明感，成分包括具保濕功能的玻尿酸和使肌膚更有光澤的甘草，此外也有SPF 35防曬效果。

5、Rare Beauty Positive Light Tinted Moisturizer / $29

Rare Beauty的創辦人Selena Gomez在公司成立之初便專注於開發這款保濕霜，輕巧的外包裝有22種不同色彩，成分包含讓皮膚容光煥發的維生素E。

6、Maybelline Fit Me Tinted Moisturizer / $11

這款保濕霜是在藥妝店裡尋寶的大驚喜，售價僅11美元，除了甘油成分讓肌膚保濕外，還具有輕盈的遮瑕效果。

7、Tarte Maracuja Tinted Hydrator / $29

這款有色保濕霜是Allure網站編輯的心頭好，結合了改善乾燥、舒緩肌膚的西蕃蓮子油、豐富的玻尿酸、膠原蛋白，還加上可讓肌膚透亮的薑黃，誠意滿滿。

8、Cle Cosmetics CCC Cream / $38

K-beauty這款結合BB和CC的Cle Cosmetics，嚴格說來不算是有色保濕霜，但它確實可以鎖住肌膚水分，Allure網站作家 Nicola Dall'Asen說，她每天都使用這款產品，深深感受到它的效果。

9、Erborian BB Cream Tinted Moisturizer / $39

盡管這款BB霜能選擇的顏色有限，Allure網站的美容指導Sarah Kinonen還是對它愛不釋手，特別推崇它含有加強保濕的人參，以及使肌膚光亮的水果萃取成分。

10、Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector / $49

問任何一個美妝控，她們可能都會告訴你Laura Mercier的這款保濕霜是她們一開始用之後便愛上的產品。由於具有超強遮瑕功效和保濕成分，讓它四度蟬聯Allure最佳美妝產品。由於不會刺激粉刺生長，更適合容易長痘痘或油性肌膚的人。

11、Beautycounter Dew Skin Tinted Moisturizer / $45

這款保濕霜沒有護膚品常見的有害成分-鄰苯二甲酸酯和防腐劑，甚至其他「零殘忍」(cruelty-free)品牌所列舉的1500種可能有害的成分，主要成分包含甘油和透明質酸鈉。Wilson說，這兩種成分都是保濕劑，可以讓皮膚細胞保持潤澤；此外，稍深的色彩也具有更佳的遮瑕效果。唯一要注意的是，這款保濕霜較為濃稠，不容易推勻。

12、Nars Pure Radiant Tinted Moisturizer / $46

對敏感肌的女孩來說，Nars是不錯的選擇，無油、如絲般柔滑的觸感，不含防腐劑和人工香精，不會刺激肌膚或堵塞毛孔。美妝專家Ashleigh Ciucci說，這款透明感十足的保濕霜，很適合用手指抹在臉上、推勻，也可以用海綿輕輕拍在臉上。

13、Neutrogena Healthy Skin Radiant Tinted Moisturizer / $13

讓人有些意外的是，露得清也生產這類優質的有色保濕霜，成分包括維生素A, C, E。富含抗氧化劑之外，這款產品也含有少量珠光顏料，讓肌膚看起來更加潤澤。

14、Clinique Moisture Surge Sheertint Hydrator / $40

就像倩碧最受歡迎的保濕乳液一樣，這款保濕霜很容易滲透至皮膚底層，充分舒緩、滋潤肌膚，這都要歸功於它含有小黃瓜的特殊萃取成分、蘆薈和玻尿酸。

15、Josie Maran Argan Daily Moisturizer Tinted SPF 47 Protect + Perfect / $38

Josie Maran's Protect + Perfect 不像有色保濕霜，反而比較像防曬霜，防曬係數達SPF 47。色彩也較淡，較不具遮瑕效果。

16、Iris & Romeo Best Skin Days / $64

Allure網站編輯Marci Robin說，相較其他品牌，雖然Iris & Romeo的這款保濕霜價格高得嚇人，讓她一度改用其他產品，但她也承認Best Skin Days似乎有種魔力，讓她的肌膚看起來閃閃發光、充滿自信，保濕之外也有SPF防曬功能。

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