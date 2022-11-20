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醫藥／三高年輕化 愛運動、無肥胖未必心血管健康

謝承恩

秋冬交替，早晚溫差極大，中老年男性必須做好防寒措施，遠離心肌梗塞厄運。

台灣健保署長李伯璋表示，心肌梗塞年齡層以50歲以上為高峰，但年輕族群就診者也不在少數，不可輕忽。尤其近年來，三高年輕化，血糖、血脂、血壓控管不佳的年輕患者，即為心肌梗塞等重症候選人。

為何男性心梗比率高於女性數倍？李伯璋表示，女性受到荷爾蒙保護，心血管疾病相較男性低。再者，男性抽菸比率較高、工作壓力大、常應酬飲酒，長期易埋下心肌梗塞病發的不定時炸彈。

李伯璋分享家族罹病經驗，父親有抽菸習慣，63歲死於心肌梗塞，當時正值冬天，剛洗完澡後不久發作，即便老家就在雲林最大的天主教若瑟醫院隔壁，但因缺乏心導管室等醫療器材，無法緊急手術、急救，只能將硝化甘油含在舌下，最後回天乏術。

正因此慘痛經歷，李伯璋隨身攜帶硝化甘油，口袋裡總有一小個避光瓶，他說，「看心臟病醫師都會開一罐給你，用來搶急救黃金時間，以備不時之需。」  

愛運動、無肥胖問題，不代表心血管一定健康。

李伯璋強調，並非經常運動、身材結實、沒有肥胖問題，就代表心血管健康。他以哥哥為例，雖然身材一般、無肥胖體態，卻裝設心臟支架。

李伯璋表示，許多正值青壯年的外科醫師，平時愛騎單車，熱愛運動，外表看起來很健康，但一照心電圖，心臟血管卻已經狹窄，必須裝置血管支架。

「工作忙又累，健康常被忽略，一旦身體病了，才知道事情大了。」李伯璋自知家族有心血管病史，特別注意血糖控制、飲食習慣，避免暴飲暴食、不熬夜，如有應酬僅是小酌淺嘗，不願意與人拚酒，也盡量減少飯局。  

心梗與三高有共病關係，務必服藥控制，防患未然。

李伯璋表示，心肌梗塞與高血脂、高血壓、糖尿病等慢性病有著共病關係，三高患者務必服藥控制，外出用餐應酬，也要記得攜帶藥物，才不會漏吃。  

三高 肥胖 高血壓

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