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醫藥／心痛、喘、冒冷汗 心肌梗塞前兆快叫救護車

邱宜君
心肌梗塞症狀。 資料來源／台灣「中國附醫」內科部心臟血管系心導管室副主任盧炯睿
心肌梗塞症狀。 資料來源／台灣「中國附醫」內科部心臟血管系心導管室副主任盧炯睿

天氣越來越冷，又到了心肌梗塞好發的季節，如果沒有好好預防、及時送醫，很多家庭都可能因此失去所愛的人。心血管疾病權威名醫提醒，攝氏26度到28度(華氏78.8到82.4度)是對心血管最友善的氣溫，溫度太高或太低都會提高阻塞機率，加上冬天還有血壓升高、水喝得少、飲食可能較重鹹油膩等不利因素，只要發現「心痛、喘、冒冷汗」，就要趕快叫救護車。

什麼是心肌梗塞？

台灣心肌梗塞學會理事長、高雄榮總重症醫學部主任黃偉春表示，心血管疾病當中最常見的，就是心肌梗塞。心臟外面有三條血管，負責供應心臟肌肉的營養和氧氣，如果阻塞，心臟肌肉馬上面臨壞死風險，心肌壞死結痂後就不能收縮，心臟就跳不動了，也就是心臟衰竭。

黃偉春指出，這三條血管分別是左前降枝、右冠狀動脈及左迴旋枝，三者都可能發生梗塞，但發生後的嚴重度差很多。左前降枝供應區域最大，又稱「寡婦血管」，因為男性要是這條血管塞住，猝死風險高。

誰是高危險群？

黃偉春表示，如果沒有及時發現、搶救，心肌壞死的面積越大，復元的可能性越低。即便搶救回來，一旦變成慢性心臟衰竭，五年內死亡率也有五成。黃偉春提醒，45歲以上男性、停經女性、有三高、抽菸、壓力大、缺乏運動，都是心肌梗塞的危險因子，一定要想辦法控制和減少。

黃偉春表示，三高（高血糖、高血脂、高血壓）患者的血管，就像泡在很多糖或油脂中的水管，管壁變得黏黏厚厚的，造成管壁變窄；而高血壓像一把利刃，導致血管內皮細胞受傷。為了修補這些傷，血小板及動脈硬化斑塊會聚集起來，慢慢地在管壁變成越來越厚的斑塊，這個斑塊並不穩定，當冠狀動脈裡面的斑塊脫落，就會發生心肌梗塞。

氣候帶來不利影響

除了身體本身的條件，氣候有時也會帶來不利的影響。台大醫院心血管中心心臟檢查室主任王宗道表示，攝氏26度到28度是對心血管最友善的溫度，超過或低於這範圍都會提高阻塞機率，大約每下降一度增加3%到5%阻塞風險。因為身體為了減少散熱，會收縮血管，導致血壓上升；若肺部呼吸到冰冷空氣的時候，會更直接影響到心臟。再加上天冷時飲水量下降、飲食偏重口味等因素，血液較黏稠，這些也會提高發生風險。

謹記「心痛、喘、冒冷汗，快叫救護車」這個口訣，當身旁的人突然倒下去，叫了救護車之後，如果能正確急救，也可以幫他撿回一命。黃偉春前陣子收治一個在家昏倒的案例，患者太太趕快找隔壁鄰居幫忙做心肺復甦術（CPR），救護車到場之後，接手繼續做CPR，不間斷的心臟按摩，幫助病人維持血流，送到醫院用心導管手術打通血管，個案最後自己走出醫院。

心肌梗塞的救治分秒必爭，醫療體系的反應速度是關鍵。黃偉春表示，心肌梗塞發生後越快打通血管越好，若能在救護車上執行心電圖、進一步線上指導緊急用藥，讓病人在送醫途中就可以接受治療，並且精準送醫，減少轉院，便能將死亡率降低。

心肌梗塞示意圖。（資料來源／元氣周報）
心肌梗塞示意圖。（資料來源／元氣周報）

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