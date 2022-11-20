人物／大俠來過 胡金銓留下典範

胡金銓在拍片現場。（圖：華映娛樂提供）

俠女騰躍在林間，僧人緩行於煙霧中，錦衣衛黃髮紅衣囂張跋扈，武行在鑼鼓點中對峙著，那從蒼茫石灘上走來的俠客，衣角微動，預示前方看似平靜的客棧裡將有一場大變。

半個世紀後，俠客回到石灘上，當年的一切早不復見，可是的確曾有一個人在這片地上創造了一個武俠故事。搭建的電影 場景可以消失，但創造故事的導演 胡金銓、以及他留下的傳奇，在武俠世界裡不朽了。

台灣導演林靖傑、監製塗翔文拍紀錄片「大俠胡金銓」上下集「先知曾經來過」和「斷腸人在天涯」，就是要把這武俠片一代宗師，帶回年輕世代面前。

曾是世界5大導演

談起武俠電影，今人只知「臥虎藏龍」，或者早一點有「新龍門客棧」、「笑傲江湖」，可是早在1960、70年代，胡金銓就憑著武俠進到坎城影展拿獎，還入選英國「電影指南」當年「世界五大導演」。

胡金銓18歲自北平隻身逃到香港 ，做過各種底層工作，與電影的淵源從畫布景開始，當過演員，1966年導「大醉俠」是最早使用武術指導的華語電影，1967年的「龍門客棧」締造如今日漫威電影般的票房盛況，1975年《俠女》獲坎城影展最高技術委員會大獎；之後又有《空山靈雨》和《山中傳奇》兩片，後者獲金馬獎最佳導演、最佳美術設計獎。

胡金銓為「華工血淚史」手繪草圖。（圖：華映娛樂提供）

「胡金銓就是一個劃時代的定位。」以武俠電影為碩士研究的塗翔文指出，武俠文化自古就有，更是從1920、30年代電影發明未久就有武俠電影，但一直被視為通俗類型，不會有人覺得可以去國際參展、可以視為美學典範，不會有人認為武俠片導演是大師，這些，在胡金銓之後都不一樣了。

因為胡金銓會的太多，匯整起來被稱為「胡金銓美學」。塗翔文說，從美術、武術設計、剪接、考據等等，從電影的各個環節，都可以看到胡的獨特點，「他把武俠電影帶到另一個境界，他真正建立屬於武俠電影的藝術跟風格。」

胡金銓(左)現場指導演員演出。（圖：華映娛樂提供）

「因為他把武俠片當回事。」塗翔文說，胡金銓拍明朝，服飾、官帽、武器、歷史，都是去故宮考證、研究過的。而這等功夫，不是以前拍武俠片的人會做的事。

再例如，早年武俠片的打鬥很簡單，兩人拿著刀劍比畫，香港有一段時間還以動畫表現，但胡金銓非常認真地看待動作，他曾經自豪說：「動作設計這個詞是從我開始的。」

胡金銓讓單一的動作在觀眾的眼中變得不可思議，利用剪接，讓箭飛得比觀眾視覺還快；在沒有特效和電腦動畫的70年代，把一個動作拆解成3、5個鏡頭慢慢拍，最後拼接起來，形成「俠女」徐楓快速上下的畫面。

建立獨特武俠美學

「他之後，大家就覺得原來武俠片可以被認真對待，可以跟其他類型電影一樣有藝術價值、有美學。」塗翔文說：「不是說胡金銓開始武俠片，而是他開始建立了一套很獨特的美學，影響到後面，他太厲害了。」

林靖傑拍過「尋找背海的人─王文興」和「他還年輕─吳晟」等作家紀錄片，電影《最遙遠的距離》獲台北電影節評審團特別獎及威尼斯影展國際影評人周的最佳影片，這次臨危受命拍「大俠」之後，想對大俠說對不起。

林靖傑是看台灣新電影長大的一代：「對我們這代來說，台灣新電影彷彿是平地而起的一堵高牆，在這堵高牆之前的東西都被排在外，我們只認識這堵高牆之後的東西。」他一度以為，台灣的電影藝術始於新電影，其他都只是娛樂。

徐楓主演胡金銓執導的「俠女」走紅。（本報資料照片）

所以當他去爬梳資料、重看胡金銓的作品，這才發現好多以前不知道的事，「原來胡金銓是武俠片宗師、原來他開創了新式武俠、原來『龍門客棧』、『俠女』是這麼經典。」尤其，1967年出生的林靖傑竟和「龍門客棧」同歲，有著奇妙的淵源。

林靖傑發現，「龍門客棧」開創了很多原型，錦衣衛、江湖俠客，還有一些暗器，以筷筒接飛箭再丟回去，石雋的俠客造型、上官靈鳳的角色，後來許多武俠電影都一再使用這些原型。胡金銓電影的節奏暢快、武打漂亮，場面調度精采，同為導演的林靖傑看得出門道，並因此而佩服。

此外，林靖傑承認年少時和其他「憤青」一樣，只看見胡金銓電影裡忠奸二元對立，沒有灰色地帶或更多的層次，仁人義士保護忠良之後免於被追殺，認為太封建，「台灣新電影著重生活的現實，而武俠就是好人壞人打打殺殺，我們很容易覺得沒內涵。」

胡導拍的是政治電影

可是現在，林靖傑發現，胡從最初「大地兒女」講抗日故事、呼應最後想拍的「華工血淚史」，想說的都是同代的故事；再回看其人生，隻身到香港吃盡苦頭，經歷大時代的顛沛流離，又逢大陸文化大革命、台灣白色恐怖，有不能宣之於口的想法。林靖傑解讀：「胡導拍的，是借古喻今，藉此抒懷。他的這些武俠電影就是政治電影。」

所以，林靖傑想引用紀錄片裡香港導演舒琪的一句話：「我非常後悔，年少無知，很對不起胡導演。」也對不起李行、白景瑞、李翰祥這一輩，以及更早台語片時代的一些導演。

困頓不改其志 澤蔭後輩

「大俠胡金銓」分二部曲，第一部是他快意武俠江湖的成就，第二部談他的人生，尤其是後段的人生。

黃昏清兵衛

胡金銓1979年完成「山中傳奇」跟「空山靈雨」，再隔一兩年，台灣新電影即崛起，林靖傑說：「胡導演在最巔峰時跟台灣新電影黃金交叉，台灣新電影起來，他斷崖式掉下去，從此被遺忘。」直到他終於籌得資金並訂1997年7月開拍「華工血淚史」，卻在1月因心導管擴張手術失敗過世。

胡金銓好友詩人張錯比喻：「胡導就是黃昏清兵衛。」胡後期無片可拍，獨身客居洛城，身後留下大量書籍、資料，在那十幾年，他未停止寫劇本、寫故事、寫大綱、寫企畫案，不停找投資者，拍片夢不曾止息。林靖傑歎：「胡導演最後的十幾年，整個電影界幾乎忘了他，他從一個世界五大導演的巔峰，突然之間人潮散去。」

林靖傑因為導了胡金銓的紀錄片，重新認識台灣新電影之前的導演們。（攝影／吳致碩）

胡金銓甚至動念拍英語教學錄影帶。林靖傑聞之心酸：「我很難過，因為我也想過拍英語教學錄影帶，但那是我剛出社會，真的謀生無門，胡導演一個世界五大導演，已經拍出影史經典的大導演、拿到坎城大獎的大導演，卻竟然要拍英語教學錄影帶來謀生。」

塗翔文分析胡金銓後期的困境，首先是武俠的盛世已過，80年代走向功夫片，要看有真功夫的明星；第二，胡也開始不甘心只拍武俠片，他對佛學、禪學、人生哲學有更多的體悟，想講的東西不一樣了，可是大環境證明他的其他嘗試不成功。第三是，電影界愈來愈求效率和收益，可是「空山靈雨」跟「山中傳奇」拉到韓國拍了兩、三年，投資那麼多，票房卻不盡理想。偏胡金銓大概不會接受小成本一點、時間短一點、在攝影棚拍，他有堅持，可是電影界愈來愈少人可以理解他，願意花那麼多錢跟時間陪他熬出大作。

時不我予，後來胡金銓與徐克合作「笑傲江湖」，連他自己都發現磨合有問題，連拍電影的方法、邏輯都不一樣了。

澤蔭多位大導

紀錄片裡，徐克受訪說：「我是他的靈魂灌注我身上的結果」；吳宇森說：「當時香港影壇跟風的很多，我是當中的一個。」他們都說受到胡金銓的影響，但這世間只有一個胡金銓，大俠來過，走了。

塗翔文深入研究華語武俠片，這次擔任紀錄片監製。（攝影／吳致碩）

塗翔文說：「胡導演的厲害就在於，他之後所有華人拍的武俠電影，都會找到他的痕跡，因為他幫武俠電影定出了一個無法推翻的定義。」

以「臥虎藏龍」為例，第一場戲章子怡去偷劍、楊紫瓊追出來，兩人邊跑邊打，輕功上屋頂，愈打愈激烈，整場就是以京劇的鑼鼓點表現。塗翔文說，李安的設計很聰明，但這個手筆追溯起來是有源頭的，因為就是胡金銓首先將京劇與武俠片結合。

塗翔文記得李安受訪時曾說，每個人在創作的時候，不會想去模仿誰，而是發揮自己的才能跟創意想盡辦法去拍，是拍了以後才發現，原來決定要這樣做、要那樣做，冥冥中是受到了胡金銓的影響，「因為胡導演建立的典範太經典、太根深蒂固，有些東西會不自覺地出現，那就是從他那裡吸收來的。」

徐克「新龍門客棧」明顯借鑒胡的「龍門客棧」和「迎春閣之風波」，張曼玉演的風騷老闆娘其實來自後者李麗華的角色。

吳宇森也數度講過，雖然他拍的是時裝的黑幫或警匪動作片，但很多動作設計與拍電影的觀念受到胡的影響；即使是拍文藝片的許鞍華，也受過胡金銓灌頂。

胡金銓自畫像。（圖：華映娛樂提供）

同為導演，林靖傑是有感覺的，其中一點就是鏡頭的運用。因為他深深被侯孝賢那種定鏡、長拍的美學震撼，自己拍片時也這樣拍，但是等到開始要讓攝影機運動時，卻發現很無措。

「看了胡金銓所有電影，原來他們那個世代已經把攝影機運動，以及隨之而來的場面調度、美術陳設、演員走位，做得那麼厲害了。」這讓林靖傑覺得很惋惜，一些電影的美學、技術、工作方式、基礎工業，連片場都蕩然無存。

胡金銓在拍片現場，右為張艾嘉。（圖：華映娛樂提供）

隨著胡金銓紀錄片上映，這個名字重回世人眼前，而國家影視聽中心等單位修復舊電影，人們有機會重新見到經典。

塗翔文在台灣藝術大學電影系任兼任講師，常為學生放電影，實務經驗裡，放胡金銓的片子，沒有人會睡著，「因為他的片子從不過時，他大概是最通俗的大師了。」