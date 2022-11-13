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醫藥／皮下脂肪瘤 擔憂惡性建議切除

卜敏正
皮下脂肪瘤常出現在四肢的皮膚。(Getty Images)
皮下脂肪瘤常出現在四肢的皮膚。(Getty Images)

80歲陳姓老翁，六年前在右胸側壁摸到約五公分無痛腫塊，醫師診斷為皮下脂肪瘤，由於沒什麼不舒服，醫師建議觀察。老翁與腫瘤和平共存六年，近期感覺腫塊變大、醫師建議切除，病理檢查是良性脂肪瘤除。

台中榮總嘉義分院整形外科主任朱俊旭說明，皮下脂肪瘤最常出現在四肢的皮膚，摸到一個或多個卵圓形、可滑動的小腫瘤，比較常出現在40到60歲中年人，此可能與遺傳有關連，通常沒什麼症狀，所以多數患者並不需要特別治療；但如果變大、不舒服，或影響美觀則建議手術切除。

朱俊旭說，皮下脂肪瘤若出現在軀幹部位，通常位置略深且與肌肉筋膜可能有沾黏。臨床發現的脂肪瘤雖然多為良性，但是隨著腫瘤慢慢長大，依文獻顯示可能有1%的機率是惡性脂肪肉瘤。

朱俊旭建議，皮下脂肪瘤若有症狀造成不舒服，例如腫瘤位置剛好壓迫到神經，或是發現腫瘤逐漸長大，擔心轉變成惡性的可能都可考慮切除；另影響美觀時，例如有些患者在同一肢體上，長了大大小小超過20顆脂肪瘤，確實影響肢體外觀時亦可手術切除。

朱俊旭也說明，四肢的小腫瘤可採局部麻醉，門診手術處理；若是在軀幹部位或是比較大顆皮下脂肪瘤，即須評估全身麻醉住院手術切除，而所有切除的檢體都會送病理檢查，確認是良性或惡性腫瘤，再評估是否需進一步治療或追蹤。

腫瘤 手術 肌肉

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