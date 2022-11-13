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醫藥／做對4件事 遠離大腸癌

李樹人
醫師建議飲食多蔬果、少紅肉、少燒烤並多運動，以遠離大腸癌。（取材自ingimage）
醫師建議飲食多蔬果、少紅肉、少燒烤並多運動，以遠離大腸癌。（取材自ingimage）

大腸癌是常見癌症，醫師提醒，大腸癌可以透過糞便潛血檢查早期篩檢，而肥胖與缺乏運動是大腸癌危險因子，現代人蔬菜水果攝取少，又久坐、缺乏運動、晚睡等，腸道蠕動慢、排便不順，更增加致癌物與腸道接觸機會。

醫師建議平日保持規律作息，飲食均衡，少吃油炸物、紅肉或煙燻、鹽漬加工肉品，養成運動習慣並注意體重控制，定期接受大腸癌篩檢，讓自己遠離大腸癌風險。

台大醫院內科部主治醫師暨健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌早期無明顯症狀，若出現大便帶血或體重減輕等，多數已非早期。

50-85歲好發有家族史傾向邱瀚模表示，大腸癌與年齡、人口老化、生活環境、飲食西化、家族病史、缺少運動、吸菸等因素有關，可藉由定期篩檢早期發現。

邱瀚模說，大腸癌成因很多，男女發生率差不多，雖可能發生在任何年齡，但好發50至85歲，年齡愈大，息肉愈容易在大腸各處生長，增加癌變風險；若以完全沒做過篩檢的年長者來說，每15人就有1人可能有大腸癌。

民眾若有家族史，父母、兄弟姊妹中有人罹患大腸癌，罹癌機率會增加；長期吸菸者，罹患大腸癌機率也比非吸菸者高。若有糖尿病、高血脂、高血壓等，也增加大腸癌風險。

●肥胖+愛吃紅肉 高危險群

邱瀚模說，肥胖與缺乏運動是大腸癌危險因子。過去研究發現，肥胖、慢性發炎與大腸癌形成有密切關係，外食、速食吃進過多紅肉，熱狗、雞排多為高脂及高溫油炸物，加上蔬菜水果攝取少，又久坐、缺乏運動、晚睡等，腸道蠕動慢、排便不順，在在增加罹癌風險。

台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，研究顯示，紅肉如豬、牛、羊攝取過多，容易罹患大腸癌，建議紅肉一天攝取量不宜超過16克，若吃牛排餐，則一周最好不要超過兩次。

●多吃蔬菜 降低罹癌可能性

那麼吃素是否可預防大腸癌？糠榮誠表示，多吃蔬菜有助腸道健康，降低罹癌的可能性，但不代表「吃素」可以預防大腸癌。他表示，素食多使用植物油，這類油品不耐高溫，反而可能因烹調方式有致癌風險；另外，許多素食是豆製加工品，建議以原形食物為宜。

多吃蔬菜有助腸道健康，降低罹癌的可能性。（本報資料照片）
多吃蔬菜有助腸道健康，降低罹癌的可能性。（本報資料照片）

肥胖 篩檢 蔬菜

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