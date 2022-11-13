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醫藥／中風病患8成肩膀疼痛 應注意肩部保護

江良誠
南投醫院復健科主任周建文為中風患者施行肩胛上神經阻斷術。（圖：南投醫院提供）
南投醫院復健科主任周建文為中風患者施行肩胛上神經阻斷術。（圖：南投醫院提供）

八成腦中風患者有肩膀疼痛困擾，常見症狀有疼痛、僵硬、攣縮、活動困難、腫脹、手臂無力、麻或刺痛、肩關節明顯錯位，肩痛患者會因此減少活動，除了影響復健的進行，也影響了生活品質。

台灣南投醫院物理治療師陳怡君說，肌肉張力來自大腦控制，當大腦因中風而受損時，肌肉張力會因信號過度活動或活動不足而發生變化，導致痙攣或鬆弛。由於肌肉張力的變化，許多患者經常會遇到肩部併發症。

造成中風後肩痛的四個常見原因為肩部半脫位、肩部夾擠、痙攣及冷凍肩。肩部半脫位因支撐和穩定肩關節的肌肉無力和活動不足，沒有力量將手臂固定在正確的位置，手臂的側面、前面及頭頂上面的動作會對肩關節的穩定性施加額外的壓力，並可能導致半脫位或部分脫位，因肩部肌肉無力，手臂的重力也會導致肩關節半脫位引發疼痛。

肩部夾擠則是當肩部和背部的肌肉在中風後變得無力時，肩胛骨在手臂抬起時無法正確旋轉，導致通過肩部肌腱受到擠壓。痙攣是因為肌肉張力會使肩部肌肉緊繃，導致僵硬和疼痛也會限制活動能力和運動範圍。冰凍肩的部分則是由於痙攣導致手臂和肩關節的活動減少，肩部的韌帶和關節囊變硬，形成沾黏性關節囊炎，肩關節中的結締組織變厚和緊繃，限制運動範圍並導致手臂運動疼痛。

陳怡君說，治療會針對患者個別的狀況來安排，常見的治療方式有消炎止痛藥物、肉毒桿菌注射、肩胛上神經阻斷術、拉筋運動、軟組織鬆動、製作副木、擺位、肌內效貼布、主動被動關節活動練習、肌力訓練以恢復日常活動。

她提醒中風者應該注意肩部保護，坐下或躺下時盡量使手臂和肩膀有支撐且在正確的姿勢。在協助中風患者上下床、站立和行走時，照顧者不應拉扯或抓住患側的手臂或肩膀，以防止韌帶扭傷、肌肉拉傷或因中風後肩部的穩定性下降而導致的撕裂或肩部脫位。

早期治療對於中風復原非常關鍵。如果不及時治療，肩部併發症會嚴重惡化，使手臂的活動困難。如果出現肩部症狀，如疼痛、運動困難，應盡快就醫治療。

中風患者X光片影像，可看到肩部半脫位。（圖：台灣南投醫院提供）
中風患者X光片影像，可看到肩部半脫位。（圖：台灣南投醫院提供）

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