旅遊／加州1號公路 隨興巡遊

位於大蘇爾的比克斯比大橋，是世界上最高的混凝土橋之一。（圖片皆由作者提供）

疫情 稍緩，再也按耐不住蠢蠢欲動的心，決定暫時離開美東，奔向陽光燦爛的加州 西海岸。此行一遊名聞遐邇的加州一號公路，預計利用四天時間，自舊金山灣往南行，隨興所至。

加州一號公路長約655英里，自舊金山以北至洛杉磯南部，一旁是浩闊的太平洋，另一旁則是山脈及斷崖，沿途特色小鎭林立，看點頗多，玩一個月都不嫌膩。

比克斯比大橋 氣魄宏偉

從灣區出來首經半月灣（Half Moon Bay），這個極富魅力的小鎮以斷崖峭壁形成的半月形海灘引人入勝，尤以衝浪活動、10月南瓜節及各項活動如玉米田迷宮、小小動物區為遊客所喜愛。小鎮風情溫馨雅致、毫不喧譁，是個令人放鬆的好地方。

繼續南行，晨霧中海濤拍打著岸邊，這一望無際的大海令人心懭神怡。一路上駐足於許多小型濱海公園，其中值得一提的是1871年便已豎立於海岸的燈塔─鴿點燈塔（Pigeon Point Light Station）。

建於1871年的鴿點燈塔。（圖片皆由作者提供）

這座高115英尺的白色磚石塔是美國西海岸最高的燈塔，目前雖然已無法登塔，仍然是海岸警衛隊的導航輔助設備，燈塔和周圍已成為州立歷史公園，燈塔也被列入國家史蹟名錄，並被指定為加州歷史地標。

行駛約120英里，接近黃昏時刻抵達蒙特利市（Monterey）， 這是一個非常多元化的城市，擁有全美最大的水族館之一、博物館、漁人碼頭、罐頭工廠等；這裡也是美國西海岸賞鯨最好的地區之一，也是加州最古老的城市之一。

翌日繼續南行，位於大蘇爾（Big Sur）的地標─比克斯比大橋（Bixby Bridge）是預定的必遊景點。此段公路蜿蜒、岩崖密布，冬季常見坍方。

大蘇爾全長90英里，懾人氣魄的絕壁、彎曲的海岸、迷人的海天一色，除了沒有那麼多豪宅林立於海岸邊，與義大利的阿瑪菲海岸實有異曲同工之妙。

比克斯比大橋是加州高速公路中最長的混凝土拱橋（320英尺），也是世界上最高的混凝土橋之一。這座橋以1852年愛上加州海岸的紐約人比克斯比（Charles H. Bixby）命名 ，由珀塞爾（C.H. Purcell）和潘霍斯特（F.W. Panhorst）設計，耗時1年建造，1932年完工，斥資20萬美元。停車趨前至絕壁邊緣，欣賞這座擁抱於陡峭山崖峽谷中的拱橋，對其氣魄宏偉壯觀留下深刻印象。

菲佛海灘。（圖片皆由作者提供）

卡梅爾小鎮 樸實雅致

繼續南行至位於大蘇爾的中心，菲佛沙灘是最受歡迎的沙灘之一，屬於私人領地，門票一車12美元。入口處頗為隱密，差點錯過，進入後，路段狹小且顛簸難行；除了夢幻的淡紫色沙灘，天然石拱門更吸引眾多攝影者青睞。

漫步沙灘上，浪濤前仆後繼，奇石遍布於岸邊，天然石拱門嵌入巨石，據說每年2月和11月會各有一天被落日餘輝穿過，但這樣的機會是可遇而不可求。

菲佛海灘石門。（圖片皆由作者提供）

海面上不時有海鳥成群出現，不遠處有隻海象正在岩石上享受日光浴，大自然的奧妙音律與美景相互輝映，盡收眼底。

傍晚時分來到充滿藝術氣息的寧靜海邊小鎮卡梅爾（Carmel）。這個號稱「改變你人生觀」的小鎮處處驚喜，影帝克林伊斯威特（Clint Eastwood）曾於1990年代，在此擔任過鎮長；著名國畫大師張大千也曾在此定居十年，據說他畫作上的松柏，與此地及附近17英里公路上的景點極為相似。

卡梅爾白色沙灘旁的豪宅。（圖片皆由作者提供）

直撲白色沙灘，天然又樸實，脫下鞋子漫步於上，細小沙粒觸感獨特柔軟，白浪、碧海、藍天，人們徜徉於沙灘上渾然忘我，快樂時光竟是如此信手捻來。

小鎮仍保留著樸實雅致風情，遊客穿梭其間，小店林立，卻看不到任何連鎖店，甚至沒有門牌號碼、亦無街燈。

1922年設立的第一次大戰紀念鐘塔，位於卡梅爾大街上。（圖片皆由作者提供）

1922年由查爾斯格林（Charles Greene）設計的「第一次世界大戰紀念鐘塔」立於大街中央，每年美國國殤紀念日時會被敲響；商店前盛開的花朵迎風搖曳，鵝卵石的地磚如童話般的建築風格。卡梅爾也是全球五大品酒地，充滿了藝術風貌且活力十足，令人們彷如置身歐洲大陸。

17英里公路海景 自然傑作

緊鄰卡梅爾小鎮的即是17英里公路的入口處─Pacific Grove Gate。這條歷史悠久的道路可以追溯至1880年，當時是給來度假村的客人乘馬車欣賞美景時所用，1881年6月正式對外開放，整條路線呈環狀，有好幾個著名的海灘。高級私人住宅環繞其中，並有世界級的高爾夫球場以及5300畝的森林區，入場費為每輛車10.75美元。

17里景點鳥石。（圖片皆由作者提供）

依照導覽地圖上的路線依序前進，巧的是17英里公路導覽指南裡也列有17個景點，其中景點6「China Rock」是1800年代華人生活的小漁村，景點5「Point Joe」、景點7「Bird Rock」、景點8「Seal Rock」、景點9「Fanshell Beach」 ，以及景點10「Cypress Point」也相當出名。景點13「Ghost Tree」是電影、電視場景中常見的一幕，也名聞遐邇。

崎嶇的海岸、壯觀的海景、海豹、海獅及成群的海鳥真叫人目不暇給。㬌點7「Bird Rock」是數不清的海鳥、海豹及海獅棲息處，牠們正在集體做日光浴。

17里景點孤獨柏樹。（圖片皆由作者提供）

景點12是一棵舉世聞名的孤獨柏樹「The Lone Cypress」，一枝獨秀面對太平洋，猶為吸睛，頗有一夫當關，萬夫莫敵之態。海浪一波波拍打著岩石，浪花此起彼落，孤獨柏樹250年來在俯瞰太平洋的岩石基座上勇敢面對各種挑戰，被稱為1919年圓石灘度假村成立以來的地標，也是17英里公路的中點站。

清晨的霧氣已散去，美景環繞，如夢似真，隨後經過遊客中心及圓石灘高爾夫球場，布置得溫馨又華麗，路旁豪宅門前的櫻花盛開。大自然的鬼斧神工，奇石、柏樹、海天一線，如此良辰美景，美得太不可思議了。

聖克魯斯海灘大門。（圖片皆由作者提供）

聖克魯斯 紅木高聳

告別了17英里公路，近黃昏時分於回程途中抵達了聖克魯斯（Santa Cruz），是加州聖克魯斯縣最大的城市，由於海灘、衝浪文化和歷史地標，成為極受歡迎的旅遊景點。

諾大的遊樂園 區就緊鄰聖克魯斯海灘，可以自由進出，但遊樂設施因為疫情並未開放。這座1907年成立的遊樂園區是加州現存最古老的，園內的旋轉木馬興建於1911年，看上去並不顯老態，可惜只能遠觀，無法上馬一試。

聖克魯斯海灘落日餘暉。（圖片皆由作者提供）

此處尚有海盜船、碰碰車、洞穴列車、自由落體、激流、迷你高爾夫，及面對著無敵海景的纜車；整個遊樂區呈長型，緊鄰沙灘，走上棧道，火紅的太陽已經逐漸消失在地平線。海灘上熱愛衝浪、沙灘排球的人們仍不捨離去，路旁的酒吧餐廳點著燭光火炬；夜光美酒，海鮮佳餚，好個浪漫難忘的夜晚，正等候人們去享受。

睡了一覺後到了行程最後一天，開車來到位在聖克魯斯山脈、以4600英畝紅木樹林著名的景點─亨利考維爾州立紅杉木公園。一路上高聳的樹木鋪天蓋地、有時連陽光都無法穿透，公園入口處有很大片的年輪，介紹此地樹木的年齡如何分辨，幾乎都是以千年為單位計算，個個都是高壽。

入園門票每車9美元（樂齡價），買票時不斷聽到動物吼叫聲，我正要開口詢問，售票員壓低語氣告訴我們，這附近住了許多郊狼， 一般晨起時都會嚎叫，更増添幾分神祕氣氛。

紅杉州立公園成立於1954年，分為三種天然生態區─海岸紅木森林區、溪流樹林區及沙丘灌叢帶。遊客中心就在停車場不遠處，内有一小型博物館，當日沒有開放。沿著便道Redwood Grove Loop Trail前進，便道長0.8英里，道路平坦，兩旁巨大的紅木比比皆是，空氣中飄著一股樹木清香，行走其中越是覺得自己渺小。此時陽光灑進樹林中，光影效果與自然生態融和出神聖、敬畏之感。

接上溪流旁的樹林區，沿著River Trail走下去，一旁就是聖洛倫佐河（San Lorenzo River），這裡的生態景觀完全不同；因為在溪流旁邊，樹上爬了許多蕨類植物。這條步道可以帶寵物同行，一路上看到不少人牽著狗狗來健行；有些年輕人坐在溪邊戲水，溪水清澈見底，一路走下去可以到達州立公園的露營區。我們按原路走回到Redwood Grove Loop Trail，此地尚可搭乘小火車，但得預約且管理員說是天天滿座；我們已經感受到與千年古樹相會的緣分，吸收了滿滿芬多精，滿懷快樂下山去。

沿著加州1號公路，享受蔚藍崎嶇的海岸、白色的沙灘、溫暖的陽光、夕陽餘暉的豔麗，以及芬多精的芬香、豐富的人文風情。短暫的四天旅程，充分享受這豐饒多姿的大地，增添無限回憶。

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