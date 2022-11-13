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旅遊補給站／空服員教8招 讓您的航程更舒適

編譯徐薏茹
搭飛機出國總是令人興奮又期待，空服員提供的九個祕訣，讓你享有更棒的飛行體驗。（Getty Images）
搭飛機出國總是令人興奮又期待，空服員提供的九個祕訣，讓你享有更棒的飛行體驗。（Getty Images）

旅遊情報網Travel + Leisure整理報導空服員提供的八個祕訣，讓你有更棒的飛行體驗。

預算選座位

土耳其航空座艙長多依古．依倫．托西亞建議乘客，搭乘飛機前先做點研究，有助於設定期望值。了解不同等級客艙的差異，就能依據個人預算挑選想要的座位。

托西亞也提醒，查詢機艙等級時，別忘了看看該航班托運行李、隨身行李的相關規定，以防行李超重又要多付錢。

收行李靠技術

達美航空空服人員蒂夫西特．特菲拉建議，如果要隨身攜帶行李，可將厚重的衣服層層鋪平，疊放在行李底部；較輕的物品如Ｔ恤可以捲起來放。

另外，可用收納包按功能和類別整理衣服，還能分隔髒衣服。充電線建議收到小尺寸的盥洗用品包內，再用魔鬼氈黏帶固定。

挑耐用行李箱

達美航空空服員凱蒂．特雷本迪斯建議挑選耐用的行李箱，尋找有秤重計、旋轉輪、軟墊背帶（把手）等特點的行李箱。她推薦硬殼行李箱，有助於壓縮衣物，塞進更多物品，不需擔心行李箱變形，也更容易清潔。

維持水分充足

捷藍航空航班機組人員古鐵雷斯指出，在高空飛行會使人體脫水，他自己習慣先吃一頓健康、含抗氧化劑的早餐，盡量避免糖、鹽以免脫水；飛行期間記得多補充水分。

別忘皮膚保溼

除了體內水分，也別忘了保持肌膚水潤，長途飛行可能導致皮膚乾燥，可以抹上乳液、潤唇膏保濕。

下載應用程式

阿聯酋航空人員亞歷珊卓．強森建議下載航空公司的App。以阿聯酋為例，應用程式可預訂、更改航班，還有數位登機證、預訂汽車接送等功能。

提早托運行李

如果時間、條件允許，強森建議在起飛前一晚托運行李，以節省時間。旅客可以事先向航空公司確認最早可以辦理行李托運的時間。

讓行李更醒目

最後，強森提醒民眾，要讓行李容易辨認，「在長途飛行後，最不希望的就是在提領區錯過行李或拿錯行李。」如果行李顏色很常見不易辨認，可以繫上獨特的行李標籤或彩帶，幫助你更容易找到行李。

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