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旅遊補給站／東岸6條濱海路線 風情萬種

編譯洪毅
波士頓到阿卡迪亞國家公園，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，圖為卡姆登的知名燈塔景點。（取自pexels）
波士頓到阿卡迪亞國家公園，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，圖為卡姆登的知名燈塔景點。（取自pexels）

美國的東岸沿線景點多如繁星，旅遊刊物Travel + Leisure就整理出六條值得一遊的東岸濱海路線。

第一條：波士頓─阿卡迪亞國家公園。從波士頓眾多博物館、公園及奶油派開始，沿著1號公路欣賞新英格蘭風情城鎮，中間可以停留波特蘭，或前往緬因州品嘗龍蝦。

第二條：紐約─羅德島州紐波特。紐約本身就是景點繁多的城市，卻難有紐波特的放鬆靜謐；這兩座城市以1號公路串聯起來，建議沿途讓旅程更靠近海岸，欣賞海景。

第三條：紐約─華府。在接上95號州際公路前，不妨以78號州際公路上映入眼簾的曼哈頓島及自由女神像告別紐約。在徜徉於華府雄偉的廣場及讓人雙腿發痠的博物館之前，這條公路的中繼點包括費城、德拉瓦州，以及巴爾的摩。

第四條：華府─北卡納格斯黑德。這是一條較曲折的行經路線，依序為：395號州際公路、95號州際公路、3號維吉尼亞州公路、17號公路、64號州際公路、168號維州公路、158號公路，方才抵達納格斯黑德。雖然車程需五個半小時，但是道路橫跨多個河谷，在納格斯黑德享受海灘活動必能值回票價。

第五條：北卡威明頓─喬州沙凡納。兩座濱海城鎮以17號公路串聯，這是美國歷史悠久、步調清閒的海岸，小鎮古色古香、海鮮令人垂涎，中間有著名的南卡羅來納州麥特爾海灘，雖然車程約六小時，但就算慢遊三天也不會膩。

第六條：沙凡納─佛州奧蘭多。從清閒的沙凡納，到同時坐擁迪士尼及環球兩座樂園的熱鬧奧蘭多，大體上由95號州際公路串聯；眾多海島散布在沿岸，任君選擇所愛，美國最古老的城市、佛州聖奧古斯丁也不容錯過。

波特 華府 佛州

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