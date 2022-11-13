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柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

移民專頁／I-485申請人 可改變專業

耿婷律師主答

讀者問：我讀了「天坑」PhD，畢業後現在正在轉碼念CS(Computer Science)中，現在EB-1沒有排期，所以想趕緊試一把加急的話，也就很快在CS畢業前會有結果。但是怕如果拿之前的專業申請I-485，會被覺得沒在同一領域。這種情況怎麼做比較穩妥？目前想到的是使勁把兩個專業結合起來，一直保持原領域審稿投一些研究崗位，證明有在找工作，還有別的招嗎？

答：

從你問題的內容大致可以推斷出你想申請EB-1A傑出人才移民。如果你能夠順利通過I-140的審查，證明你滿足十項條件中的至少三個條件的話，一般來說移民官在審理I-485或進行I-485面談時，不會僅僅因為你目前所學專業不在同一領域就質疑你拿到綠卡後不能繼續在同一領域為美國做出貢獻。

因為不同學科之間往往是相通的，獲得另一個領域的知識往往能夠使人融會貫通已有知識，利用新學到的知識和技術在原有的領域內做出更大的貢獻，並不意味著一定會轉行。

總之，移民局一般不會因為你目前還沒有獲得一個確實的在同一領域的工作機會而拒絕你的I-485申請，只要你有準備繼續在同一領域為美國做出貢獻的計畫，移民局就不應該因為你學了新的專業而拒絕批准你的I-485。

編按：

EB-1：職業移民中的第一類別，EB-1全稱為Extraordinary Ability——即俗稱的「傑出人才移民」，無需申請勞工證，即可直接申請移民，並獲得永久綠卡，是比較快速取得綠卡的方式之一。

EB-1A：申請者需要證明其在科學、藝術、教育、商業、或體育五大領域中取得過突出成就，是專業領域內的優秀頂尖人才。並且可以在移民後繼續從事該行業的工作。在10項標準中只要滿足任意3項，提出相關證明即可申請。

I-140：是美國雇主向美國公民及移民服務局提交的文件，為其外籍雇員申請永久移民身分。該種移民申請是基於外籍勞工在某領域的傑出技能、貢獻，或該職位無法找到符合條件的美國勞工的情況。

I-485：是申請身分調整的表格。如果在美國境內申請綠卡，則可能有資格提交身分調整申請。這允許你不必離開美國就能獲得綠卡。

移民局 綠卡 勞工

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移民專頁／I-140職業移民申請 不能在線提交

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