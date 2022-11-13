移民專頁／申請EB-1B 沒博導推薦信也行

沒有博導的推薦信，申請EB-1B也是有可能獲准。(Getty Images)

讀者問：我現在在辦EB-1B，聯繫了六個推薦人，其中一個是我博士論文的指導教授(以下簡稱博導)。其中五位都是我把推薦信草稿發給他們後，他們兩周內就簽好，寄回給我了。可是，只有博導遲遲不動，先是說在travel，幾周內可弄好；後又說在舉辦seminar(研討會)，下周弄好；然後說最近才得空，希望這周內弄好。

可是，我等了一周又一周，都要兩個月了。我懷疑他是不是故意的。之前，我詢問能不能簽字的時候，他滿口答應。我畢業後找工作，需要導師提供推薦時候，他也沒含糊過。他拖了這麼久，估計就變成開學了真是沒有辦法。不知如果沒有博導的推薦信，能否獲得批准？

答：

六封推薦信只是一般大家通常遞交推薦信的數量，移民法從來沒有規定過推薦信一定要至少六封。只要其他五封推薦信已經足以說明你是優秀的學者或研究人員，沒有這第六封來自你博導的推薦信，也是有可能獲批的。

此外，移民局 有時反而會質疑來自申請人的導師或同事的推薦信，因為推薦人和申請人之間的個人關係太密切而不夠公正。

所以，如果你用其他看起來和你個人關係不是那麼密切，完全是因為你的成就而了解你、認識你的推薦人寫的推薦信來代替你的博導推薦信的話，效果可能會更好。