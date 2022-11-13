料理功夫／濃醇可口 現做香蕉牛奶

香蕉牛奶

現代人生活繁忙，常會為了工作犧牲重要的早餐時間。只要手邊有調理棒或是手持果汁機，就能輕鬆用容易買到的食材，做出營養美味又具飽足感的香蕉牛奶 ，無論是早餐時間或是下午嘴饞，都能快速補足能量、重新充電。

材料（1人份）：

香蕉1條、布丁1個、牛奶約100毫升。

香蕉牛奶材料

作法：

1.香蕉剝小塊，與牛奶、布丁一起放入容器。

2.以調理棒或果汁機攪拌約30至40秒，確認沒有香蕉果肉顆粒殘留即可。

3.倒入杯中，完成。

香蕉剝小塊，與牛奶、布丁一起放入容器。 以調理棒或果汁機攪拌約30-40秒。

小叮嚀 ：

1.香蕉建議可選表面開始出現黑點稍微過熟的，味道更為香濃。

2.牛奶分量約等於一個布丁盒，不需另外測量，方便快速。

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