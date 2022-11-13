料理功夫／馬鈴薯燉牛肉

馬鈴薯燉牛肉

「讓每個家庭的桌上都有馬鈴薯燉牛肉」，這是赫魯雪夫蘇聯共產主義美好生活的著名指標，想必馬鈴薯燉牛肉對蘇聯人來說，應該營養豐富，護體抗寒，滋味一流。

在美國退休 閒來無事，就試著做這道菜，結果發現還真是美味可口。對美國人來說，此並非價格昂貴的珍品食材，普通家庭與個人都能料理上桌。

食材：

牛肉1磅、馬鈴薯3個（約半磅至一磅隨意）、小蘇打3～5克、56度二鍋頭白酒半兩、醬油適量、大蒜5瓣、薑3片（可有可無）、大蔥1～2顆、油、鹽。

馬鈴薯燉牛肉食材 馬鈴薯燉牛肉食材

作法：

1.先將牛肉切成小坨裝一碗，加適量鹽、小蘇打5克（用美國超市買的斧頭牌Baking Soda很方便），淋上二鍋頭白酒，用醬油調和醃製，上午置於冰箱，經6至8小時後取出做晚餐菜。

2.先開油鍋，下薑蒜，再將醃製好的牛肉下鍋炒拌一會，加熱水易於迅速煮滾。

3.牛肉燒熟了，再加馬鈴薯。放入去皮切好的馬鈴薯塊，以鍋鏟拌和，蓋上鍋蓋稍煮片刻，馬鈴薯切記莫煮爛。

4.煮至牛肉鬆軟熟透，嘗味不鹹加鹽，太鹹加糖，再加蔥起鍋，就是一盤美味的馬鈴薯燒牛肉。

小叮嚀：

調製的肉品需酒少而水分不多，下油鍋不需炒太久才去掉水分，更能使肉品鬆軟好嫩，老人缺牙都能吃。

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