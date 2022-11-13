料理功夫／極簡快手美味 3款燜飯

芋香燜飯

「燜飯」是基於「飯菜一體」的概念而來的極簡風格備飯法，簡易不囉嗦，可葷素搭配，加上辛香料和佐味品的幫襯，成就了理直氣壯的美味，再炒盤青蔬，營養更均衡。

芋香燜飯

材料：

白米3量米杯、芋頭500公克、香菇3朵、蝦皮1大匙、豬絞肉150公克、紅蔥酥2大匙、生抽2大匙、米酒1大匙、鹽適量、白胡椒粉少許、蔥1根、魚蛋香鬆少許。

作法：

1.將白米煮熟，並將飯鍋設定為保溫狀態；芋頭削皮後切小丁；香菇泡發後切片；蝦皮略微泡水瀝乾；蔥切成蔥花。

2.炒鍋淋入比平時炒菜多一些的油，以中火煎炸芋頭丁5～6分鐘，出鍋備用。

3.利用炒鍋內的餘油炒香香菇片和蝦皮。

4.加入豬絞肉，轉中大火炒至肉轉白。

5.加入紅蔥酥略炒，隨即淋入生抽、米酒，再撒入鹽與白胡椒粉調味，絞肉炒熟即熄火。

6.接著將一鍋炒料倒入飯鍋和白飯拌勻，蓋鍋蓋燜至少10分鐘。

7.將燜飯盛碗後撒上少許蔥花和魚蛋香鬆即成。

培根洋芋燜飯

培根洋芋燜飯

材料：

白米3量米杯、培根8條、蒜3瓣、馬鈴薯1顆、鹽適量、白胡椒粉和鰹魚粉各少許。

作法：

1.將白米煮熟，並將飯鍋設定為保溫狀態；培根切小片；蒜切細末；馬鈴薯去皮切片再切小丁，然後沖洗三次瀝乾。

2.溫炒鍋，但不加油，放入培根片，以中小火煸至出油且熟。

3. 加入細蒜末和培根片一起炒香，盛出備用。

4.轉中大火，以煸出的培根油炒熟馬鈴薯丁，期間加入鹽、白胡椒粉和鰹魚粉調味拌炒。

5.將蒜末培根回鍋和馬鈴薯丁翻炒均勻，關火。

6.將炒料倒入飯鍋和白飯拌勻，蓋鍋蓋燜至少10分鐘即可享用。

小叮嚀：

馬鈴薯丁切好後，沖洗數次去除黏性澱粉，可讓成品更加爽口不黏糊。

蒜香香腸燜飯

蒜香香腸燜飯

材料：白米3量米杯、蒜6瓣、台式香腸6節、蒜苗1/2根。

作法：

1.將白米煮熟，並將飯鍋設定為保溫狀態；蒜頭切片；香腸切小丁；蒜苗切碎。

2.炒鍋熱油，以中小火將蒜片煸至呈金黃色，盛出備用。

3.續以原鍋、原油將香腸丁煎炒至熟，熄火。

4.將蒜片、香腸丁同蒜苗碎倒入飯鍋和白飯拌勻，蓋鍋蓋燜至少10分鐘。

小叮嚀：

嗜重鹹口味者可於飯內拌入少許鹽。

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