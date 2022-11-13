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有藝思／華府星球文字博物館 字符舞動

安老師
展示文字音韻組合的投影牆。（圖為作者提供）
展示文字音韻組合的投影牆。（圖為作者提供）

首都華盛頓DC是美國的政治及軍事中心，也是文化與藝術的中心。世界第一大學術研究機構 — 史密森尼學會(Smithsonian)，在國家廣場(National Mall)周邊興建了許多博物館，蒐集了世界上很大一部分珍稀寶物，使華府成為世界上博物館最密集的地區。不僅如此，華府還在不斷興建新的博物館，2020年10月對外開放的「星球文字博物館」，即是一個探索語言及文字的最新專題博物館。

星球文字博物館門前的醒目看板。（圖為作者提供）
星球文字博物館門前的醒目看板。（圖為作者提供）

我喜歡閱讀和寫作，兩者都和文字有關，得知有這個新的博物館，迫不及待地前往參觀。地鐵藍線麥克佛桑廣場(McPherson Square)站出口北走到13街，老遠就看到門口一個橘底白字醒目的「星球文字博物館」看板，下面一行小字「使語言栩栩如生的博物館」。它標榜是世界第一座「能與訪客對談、讓訪客操控，及與訪客互動」的博物館。

掛滿玻璃小鈴鐺的語言柳樹。（圖為作者提供）
掛滿玻璃小鈴鐺的語言柳樹。（圖為作者提供）

互動設計激發熱情

人的一生都在將思維轉化成文字或語言與外界交流及溝通，文字和語言的重要性不言而喻。可惜人因習焉不察，忽略了這點，這個博物館設計了許多與訪客互動的主題，讓訪客在身臨其境的學習環境中，激發對文字和語言的熱愛。

博物館進門中庭有一個空間藝術家若發樂(Rafael Lozano-Hemmer)設計的「語言柳樹」(Speaking Willow Tree)雕塑。這個一層樓高的藝術品，蒐集了世界數百種語言，從每一個掛在樹上玻璃鈴鐺的向下開口，用一種語言：夏威夷的「Aloha」、日本的「Konnichiwa」、德國的「Guten Tag」、中文的「你好！」……等向你問候。

鏤刻各種文字的人形藝術品。（圖為作者提供）
鏤刻各種文字的人形藝術品。（圖為作者提供）

正門前另外有一個鏤空雕刻的跪坐人形藝術品，不銹鋼片雕刻的世界各種文字，一片片鑲嵌人身上。一進門就看到兩件表達文字和語言的藝術品，心情很高興。

「媽」 人類語言第一字

博物館有三層樓，館方建議從三樓開始往下參觀，我搭了電梯直上三樓。出電梯是一面名為「第一句話」的展示牆，牆上從牙牙學語的嬰兒，到說個不停的小孩，說明人類學習的第一句話，及學會語言的過程。不論哪種語言，「媽」都是嬰兒會說的第一個字，因為這個字是「a、e、i、o、u」五個元音中最容易，最不費力就能發出的聲音。從這個元音開始，孩子逐漸學會「母語」—媽媽說的那種語言。

旁邊是一面高七公尺的「語言起源」展示牆，這面牆探討語言的來源和演進的過程。人類語言最早出現約10萬年前，人類如何從其他靈長類，如猿猴的叫聲，演變出最早的語言，是個沒有定論的哲學問題。學術界少部分人認為是源自於基因的「隨機突變」：由於未知的原因，人類的大腦突然在同一時期被重組，植入了語言器官。這種突變在世界各地幾乎同一時期出現，又經數萬年才逐漸完善了英語、法語、德語、阿拉伯語、俄語、華語等語言系統。大多數學者認同達爾文的進化論，認為「語言是漸進演化的連續性過程」。

英語年增5400字詞

語言和文字都還在發展中，目前使用的英語約100萬字，隨著科技的進步和環境的改變，估計每年新增字詞超過5400個，2019年美國韋氏大字典(Merriam-Webster Dictionary)收錄了1100多個新字。近年來的新字詞多源自資訊科技，如：臉書、推特、抖音、部落格等。這幾年疫情產生的新詞彙，如：新冠病毒、居家隔離、自主管理、防疫旅館、方艙醫院等，未來或許也會收錄在辭典中。

展廳另一面牆上展示語言和文字的力量，這面牆蒐集了許多表達關係和感情的詞彙：如英文稱呼親密的愛人用「達令！甜心！蜂蜜！蜜糖！」，因為這些詞句能讓聽的人高興，表達家庭狀況有「團結、忠誠、權威、溫馨、和諧」等，表達一個人的聲音用「美妙、清脆、溫柔、動聽、迷人」，其他許多詞彙分別形容「憤怒、親人、朋友…」這面牆強調文字和語言隱含的正面與負面，控制及影響了人心力量。

藉名言名句分析句子結構的環形影視牆。（圖為作者提供）
藉名言名句分析句子結構的環形影視牆。（圖為作者提供）

影視牆解說名人名言

大廳中央是許多螢幕組成的環形影視牆，牆上藉由美國耳熟能詳的演講名句、名人名言、習慣用語等，分析句子的結構，解說詞字能感動人心的原因。

近些年手機資訊快速增加，人們大多只被動的接受信息，逐漸減少主動的思考，看到影視牆前凝目細讀的多半是年輕人，可見這面牆有它社會教育的功能。

顯示世界各地語言分佈的地球模型。（圖為作者提供）
顯示世界各地語言分佈的地球模型。（圖為作者提供）

走下二樓，寬廣的大廳有一個發光二極體組成的地球模型，地球表面以藍白兩色勾畫出四大洋(太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋)，七大洲(亞洲、非洲、歐洲、大洋洲、北美洲、南美洲、南極洲)，每個區域各有其獨特語言，顯示世界語言的多樣性。圍繞地球模型四周有幾個顯示螢幕，有語言專家介紹該地區語言的來源及發展情況。

亞洲的中國地區由一位女性華語專家，在15分鐘內娓娓道來中國語言的四聲及韻律，字正腔圓的唸：「床前明月光，疑是地上霜……。」唸的是首詩，聽來像唱歌。

二樓另一側是個模擬圖書館。世界上的文字有兩種型態，一種是表意文字(Ideographs)，一種表音文字(Phonographs)。世界著名的四大表意文字：蘇美爾楔形文字(Sumerians)、埃及象形文字(Egyptian Hieroglyph)、瑪雅文字(Mesoamerican Writing Systems)及中文，都是從記錄事物的形象開始，隨著文明的進展，事物的形象和抽象的意義越來越複雜，無法產生相對應詞字的表意文字紛紛消亡。唯有以「象形、指事、會意、形聲、轉注、假借」六書，能靈活創造新詞彙。

與書籍互動的模擬圖書館。（圖為作者提供）
與書籍互動的模擬圖書館。（圖為作者提供）

蒐集各地語言書籍

圖書館設計有幾個隱藏的門，找到後推開，你會踏進一個欣賞詩歌的幽靜角落，或進入魔幻小說的驚怵情境。書桌上的成堆書籍中，也隱藏著等你去發掘的小秘密。除了這些互動的設計外，這裡也蒐集了各地語言的書籍，讓你盡情探索文字語言的奧秘。

二樓還有一個「解鎖音樂」(Unlock the Music)廳，主要目的是解說音樂的奧秘。大廳中央布置一間卡拉OK室，邀請你來當歌星，自己選一首歌來唱，牆上螢幕會依照原來歌曲的旋律和韻腳，顯示不同的歌詞供你選擇，演唱過程中你會學到選擇音調，和創作歌詞的技巧。

回到一樓接待大堂的右側是一間小展廳，解說廣告詞的製作方式，及吸引客人注意、幫助貨物銷售的秘訣。牆上舉了很多廣告成功的例子，也邀請你來當廣告高手，假設要銷售一種貨品，根據螢幕提示，設計你的廣告詞。

參觀完走回中庭，又看到「語言柳樹」，又聽到「Aloha」、「Konnichiwa」、「Guten Tag」、「你好！」等各地語言向你問候。

博物館相關資訊

地址：925 13th Street, NW, Washington, D.C. 20005

電話：(202)931-3139

網站：https://www.planetwordmuseum.org/

開放時間：每星期周四至週日： 10AM至5PM

門票：免費、需網路預約、建議捐款15元

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