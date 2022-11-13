度假期間仍需要工作，也成為休假的一種方式。(Getty Images)

8月初，美國眾議院議長裴洛西訪問南韓，地主國總統尹錫悅竟然以正在休假為理由，不接見最重要盟邦的訪客。尹錫悅休的這個假，英文報導不說「vacation」，而用了「staycation」一字。

說到休假，華人 比較熟悉英文單字「vacation」，「staycation」又是甚麼呢？它是「stay(待家)」和「vacation(休假)」兩字的結合，意指拿了假期待在家裡休息，可以到附近逛逛，只要晚上不外宿，都算「staycation」，不妨翻譯為「在家休假」。

國定假日待在家裡休息，也是「staycation」，因此它的同義字「holistay」，結合「holiday(假日)」和「stay(待家)」兩個單字而成。

待家休假 不務正業

周休兩天待在家裡，不就是待家休假嗎？未必。因為周休二日有不少的例行家務得做，例如買菜、洗衣、割草、吸塵，還要上教堂或接送兒女課外活動，不能算在家休假。真正的待家休假，是周休二日外另向工作單位請假，待在家裡徹底放鬆，從事平日無暇做的嗜好，或和朋友相約吃個悠閒的午餐，回家睡個午覺…悠哉游哉，卸下壓力，才是名副其實的待家休假。

因此，「staycation」的真正意義在於「stay」，待著不務正業。於是，有些旅館 招徠當地人沒事去旅館住一天，將旅館視為一日之家，享受旅館的游泳池、健身房等娛樂設備，號稱這也算一種待家休假。

在英國，「staycation」甚至變成與「domestic tourism(國內旅遊)」同義，因為比起出國觀光 的勞命傷財，國內旅遊距離近，省卻出入境麻煩，語言習俗同，相對輕鬆，比較有待家休假的感覺。

職場人每年假期有限，如何支配休假天數，反映人們的度假哲學。我在美國上了38年班，觀察到老美與華人的休假哲學大不相同。

老美利用休假放鬆身心，熱中於躺在沙灘曬太陽。（Getty Images）

平淡放鬆 老美最愛

老美認為休假旨在放鬆身心，滌除職場疲憊，充電後得到豐沛活力，再精神煥發地回去上班。因此，老美慣於零星拿假，享受待家休假平淡放鬆的調劑。

如果要到外地度假，老美也偏愛每年夏天到同一海邊租一星期的房子，七天做著同樣的事﹕曬太陽、衝浪、游泳、堆沙、漫步、上館子…盡量避開工作與家務兩忙的例行軌道。

有人則到山裡露營或租一間木屋待上數天，每日健行於森林小徑，泛舟湖上。無論上山下海，雖然不住在家裡，但一周內哪裡都不去地待在一處，充分享受到待家休假的悠然自得。

華人則喜歡集中天數休長假，不是返祖國探親，就是到國外或外州觀光，偏愛「vacation」型休假。

華人多數沒有耐心待在一處好幾天，每天做同樣的事。他們去名勝遊覽，行程從早到晚密密麻麻排滿了參觀景點，每天拖著行李換旅館，日日舟車勞頓，比上班還要起早摸黑地辛苦。

即使參加旅遊團，比較中、美旅遊團的行程，後者每隔兩、三天就有一天或半日不安排任何觀光活動，精力旺盛的可以自行出外遊覽閒逛，想待在旅館補眠或去游泳池畔曬太陽的人也悉聽尊便。中國旅行團如果在行程中頻繁地安排團員自由活動，必定被抱怨行程灌水，品質稀釋。

華人休假偏愛旅遊打卡，足跡遍及天下。(Getty Images)

旅遊打卡 華人熱中

多年前，先生兄嫂帶著十來歲的女兒艾美麗，和我們夫婦去夏威夷自由行。一路上，四個大人馬不停蹄地遊走三島，想要「看盡長安花」，生長在美國的艾美麗則苦苦哀求我們慢下步調，在各個美麗的沙灘上躺上幾小時，什麼都不要做。她的父親終究不為所動，仍然堅持在有限的假期內到不能錯過的景點一一打卡。氣憤的艾美麗長大後擁有自己的家庭，每年的休假方式就是在海邊一動不動地曬上一禮拜的太陽。

華人度假時卯上勁努力看，到處玩，常讓我想起女兒當年在中文學校造的句子﹕「我辛辛苦苦地玩。」也讓我想起張愛玲曾說過，中國是一個勤勞的民族，連吃零食也都不辭費力地嗑著瓜子，花很大的力氣去殼、吐殼才吃進一小片瓜仁。老美也有帶殼葵瓜子這種零食，但我只見過老美們吃馬鈴薯片、軟糖豆，從未見到他們閒閒地嗑瓜子。

同理，勤勞又精於盤算的中國人認為，要放鬆，要曬太陽，大可到自家後院去做，何必出門花錢？既然出門，就要分分秒秒玩到爆，才沒有浪費寶貴的假期。華人密集觀光雖然比上班還累，可大大增長了見識，經歷有趣的體驗，值！上班後生活又回到缺乏變化的常軌，再慢慢恢復旅遊消耗的元氣，何嘗不是反向充電？

許多美國人休假都待在家裡，佛州迪士尼樂園成為他們最嚮往出遊的地方之一。(路透)

以前工作的單位曾經訪問過幾十位同事，貼出每一位的生活資料，諸如：喜歡的電影、最愛的餐餚等等。絕大多數的美國同事都沒出國經歷，最嚮往一遊的地方不是紐約市，就是佛羅里達的迪士尼樂園，天哪！紐約市離華府只有四小時車程，佛羅里達坐飛機也僅兩小時之遙。我那些活了一把年紀的老美同事們，居然沒造訪過同在美國東岸的這些熱門地點，可以想見他們的度假方式大多為待家休假。而華人同事們一個個像旅遊達人似的，足跡遍及天下，令老美們瞠目結舌。

當然，上述差異只是華人與老美的一般性比較，並非人人如此，我也認識熱愛旅遊的老美和喜歡待家休假的華人。而一國之君的美國總統，最享受的事就是待家休假。

拜登總統上任不到兩年已經休假200多天，很可能打破紀錄。(美聯社)

工作休假難盡興

根據8月底的新聞報導，拜登總統上任一年半多，已經休假228天，以此比例繼續休假下去，或將打破小布希總統八年任內休假1020天的紀錄。歐巴馬兩任內休假328天，川普一任即休假381天。

由於出遊過於勞師動眾，總統們最常休假的地方，還是他們的老家，如川普在佛羅里達的海湖莊園，小布希在德州的農場，拜登在德拉瓦州的私宅。

身為全球最有政治影響力的美國總統，竟能頻繁休假到如此地步，讓升斗小民難以望其項背，不由懷疑是否會影響國家大事的運作？他們待家休息，真的不問世事嗎？當然不可能。他們採用的是第三種度假方式——「workcation」。

「workcation」是「work(工作)」和「vacation(休假)」兩字的結合，意指度假期間如有必要仍須工作。可以想見，日理萬機的總統離開冷冰冰的白宮，返回心理上可以放鬆的自宅，仍然有很多電話要打、線上會議要開、難題要思考…遇到緊急事故，還得中斷休假趕回白宮。

不僅是總統，很多民間工作也要求職員休假時隨時待命，優先處理要務。工作休假可說是最無趣，令人無法盡興和放鬆的度假方式。

南韓總統尹錫悅以休假為由，未安排與來訪的美國眾院議長裴洛西會面，引發熱議。(歐新社)

忙裡偷閒拒打擾

南韓總統尹錫悅以待家休假為藉口，拒絕接見裴洛西，遭各界譏評為外交失禮。既然人在首爾，之前還去觀劇且與演員們共餐，難道不能撥冗接見美國政壇第三號政治人物？官方後來只好說出實話，尹總統是出於國家利益不見裴洛西。素以作風強勢著稱，曾經當眾撕毀川普總統國情咨文影印本的裴洛西也只好默默吞嚥這一道閉門羹。

我不由想起《世說新語・簡傲》中的一則故事。東晉時，謝安和弟弟謝萬經過吳郡，謝萬不顧謝安反對，執意要去見權臣王導的次子王恬。王恬略微坐了一會兒就進屋去了。謝萬竊喜王恬要好好招待他。過了半晌，王恬披頭散髮出來，原來他進去洗了頭。王恬逕自坐在中庭曬頭髮，對訪客謝萬視若無睹。我們可以這樣揣測嗎？--王恬正在待家休假，了無意願讓不請自來、話不投機的訪客破壞了他忙裡偷閒的逸興。