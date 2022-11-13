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醫師的話／睡眠年齡比實際年齡大者 死亡風險高

陳爍嘉

一般來說，人們在不同年齡的睡眠方式不同，睡眠品質的變化，是衰老和健康狀況不佳時，第一個，也是最有據可查的跡象之一。

史丹福大學睡眠醫學教授米諾（Emmanuel Mignot）花費了30年研究睡眠，他與同事分析了大約1萬2000項對受試者的睡眠研究，分析了他們在睡眠時的下巴和腿部運動、呼吸和心跳等特徵。米諾和他的團隊介紹了一個可以預測死亡率的新指標，也就是睡眠年齡；睡眠年齡並不是一成不變的，可以改進。

睡眠年齡是根據一個人的睡眠品質與一個人的健康相關的預計年齡。如果你分析數十名55歲的人的睡眠特徵，並將它們平均下來，你就會知道那個年齡的睡眠是什麼樣。從理論上來看，一個55歲且睡眠品質良好的人，可能有45歲的睡眠年齡。

米諾分析，睡眠期間不僅是大腦在經歷一個自動程序，心率和呼吸也會發生變化，這些變化可能是健康障礙的早期預測指標。在幾乎任何疾病中，睡眠都是第一個受到干擾的事情之一。例如帕金森氏症患者出現其他症狀前大約五至十年，會發生特定的睡眠障礙，在此期間患者在做夢的時候會表現出暴力舉動，比如大喊大叫或猛擊牆壁。

研究發現，睡眠碎片化是死亡率的最強預測因素。當人們出現夜間多次醒來不到一分鐘而且不記得自己醒來時，他們的健康通常出現了問題。米諾說，「儘管我們在數據中看到了一個聯繫，但它如何導致死亡率尚不清楚，睡眠碎片化對健康的危害是我們未來研究的主要方向。」

目前測試睡眠年齡的大數據只供醫生和研究人員使用，普通人無法通過電腦運行。對於一些人來說，他們的睡眠年齡看起來比實際年齡要大得多。研究團隊根據後來死亡患者的睡眠情況，發現睡眠年齡比實際年齡大的人死亡風險更高。

米諾表示，希望利用睡眠研究來更好地預測和治療疾病，以免出現死亡；未來將嘗試預測未來會導致死亡的心臟病發作、中風和阿茲海默症的發生，然後開始早期干預。他們正在與哈佛大學的科學家合作，收集25萬個睡眠研究，以做出更準確的死亡率預測。

心臟病 史丹福大學 中風

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