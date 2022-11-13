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醫師的話／免處方助聽器 正式上市了

顏世蓮
FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具處方。(美聯社)
FDA宣布放寬對助聽器的限制，有需要的成年人可在一般藥房或上網購買，不必醫師開具處方。(美聯社)

根據疾病防治中心(CDC)的調查，在2019年，超過65歲以上的所有成年人中，有3000萬人、即25%有聽力困難。而其中又有4%的老年人表示他們根本聽不見。

圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)
圖為華格林藥局出售的助聽器。(Getty Images)

聽力損失讓人頹喪，不過卻是可以治療的，雖然佩戴助聽器難免讓人聯想到「老邁」。可是聽力減退或者是喪失之後，患者通常很快就會有認知能力降低、抑鬱症、社會環境孤立以及老年人其他健康問題加重的問題。

助聽器並不是一個困難的設備，只是一般私人保險或聯邦老人保險不肯承擔報銷。需要處方的助聽器，一對費用由4600元到1萬2000美元不等。

8月16日，食物藥物管理局(FDA)允許非處方助聽器的銷售。10月起，輕度或中度喪失聽力的人就可不必經醫生開處方，可直接上網或者是到店家選購助聽器。

Q：「非處方助聽器」和「需要處方的助聽器」有什麼不同呢？

A：非處方助聽器僅適用於輕度以及中度聽力損失的人，而處方助聽器可以幫助解決所有類型患者的聽力損失。

Q：那裡可以買到這種助聽器呢？

A：可以在藥房如CVS、Walgreen，甚至網上購買。

Q：非處方助聽器多少錢一對？

A：這種非處方助聽器的成本大大低於處方助聽器，估計平均每對可節省患者2800美元。

Q：怎麼知道自己是否能夠配用非處方的助聽器呢？

A：首先就是要估量一下自己是否為輕度或中度的聽力損失。

Q：那又怎麼知道自己是輕度或中度的聽力損失呢？

A：按照約翰霍普金斯─彭博公衛學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)聽力專家目前指出，若是在餐館中，要求對方重複述說、不時將電視或者是音樂聲響加高音量。又或者不看對方的唇形便無法知道對方說話的意思時，就是輕度到中度的聽覺損失。若是在一個安靜的房間裡，仍然聽不到講話的聲音或者是無法聽到卡車開過的聲音的時候，就是嚴重的聽力損失了。

Q：購買助聽器之前需要做聽力檢驗嗎？

A：做聽力檢查的費用一般保險公司可以報銷，另外也能用科學儀器測知自己到底聽力的損失有多少。幫助買到適合自己的助聽器。

Q：目前不需要處方的助聽器有多種選擇嗎？

A：和處方助聽器一樣，在設計方面仍然是有多種選擇的，不過也各有利弊。比如說耳後式的，絕緣不太完全，有時還可以聽到其他的雜音。還有看不見藏在耳蝸內的內耳式、這種設計的比較小型，構造也簡單，可是功效稍差。

還有跟藍牙很相似的塞在耳朵的助聽器，不過僅適用於短時間內，或者間歇使用者。

(作者為大華府地區執業醫師)

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