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上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

猜猜看／暖化有證據 數據會說話

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氣候會議正在埃及舉行，哪張圖表代表哪種暖化現象？一起來猜猜看…

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