娛樂／Netflix新片 破例與院線合作

「鋒迴路轉：抽絲剝繭」電影海報。（取材自IMDb）

串流媒體巨頭Netflix 破天荒與北美三大主要院線達成協議，讓「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery，又譯「利刃出鞘2」）在今年感恩節檔期進入院線放映一周，比在平台上線的日子（12月23日）提早一個月。這樣的操作對於向來與影院「為敵」的Netflix而言，還是史上頭一遭。

過往，Netflix只會出於想衝擊奧斯卡獎的緣故，破例讓像「羅馬」（Roma）這樣的少數文藝片在小部分獨立電影院 短期上映。也因此，「鋒迴路轉：抽絲剝繭」的公映計畫一公布，一方面是美國觀眾反響熱烈，該片在感恩節期間好多場次早早預訂一空；另一方面是AMC和Cinemark兩大院線也對外表示，非常看好這樣的合作，預期今後還會有更多Netflix出品的電影延續這樣全新的發行模式。

不過，Netflix的聯席首席執行官泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）隨後的表態，卻狠狠打了院線的臉。他態度強硬地表示：「現如今，絕大多數人已經習慣在家裡看電影了，Netflix的電影首先是為Netflix用戶拍攝的，也希望他們都能在網路平台上觀看。」

既然如此，他究竟是為什麼破例讓「鋒迴路轉：抽絲剝繭」在感恩節檔期進入院線，是許多業內人士好奇的問題，該片似乎也並非「羅馬」這類有望衝擊奧斯卡獎的文藝電影，談不上為滿足入圍要求而必須進入影院。又或者，可能這只是薩蘭多斯為感謝「鋒迴路轉：抽絲剝繭」劇組上下的全員努力而格外開恩。畢竟作為電影人，絕大多數人都希望自己的作品可以登上大銀幕，在影院與廣大觀眾見面。

就在「鋒迴路轉：抽絲剝繭」院線上映協議敲定的同時，Netflix旗下的另一部電影新作「中有，部分真實的偽記事」（BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths，又譯「詩人」）也確定會在明年3月，於導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）的故鄉墨西哥進行大規模院線放映。不過，這更像是Netflix方面為感謝導演的合作而釋放的善意，而並非整體發行戰略上的調整。總之，希望Netflix忽然轉性的影院行業，可能最終還是會失望。

Netflix與導演阿利安卓崗札雷伊納利圖合作的新片「中有，部分真實的偽記事」會在墨西哥院線放映。（取材自IMDb）

鋒迴路轉口碑佳

2019年上映的第一部「鋒迴路轉」由獅門影業製作發行。該片由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）、安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、克里斯伊凡（Chris Evans）等主演，走的是老派推理片的路線。憑藉演員的強大號召力和精巧的情節設定，「鋒迴路轉」拿到3.11億美元全球票房，大賺一筆（製作成本為4000萬美元）。

丹尼爾克雷格在「鋒迴路轉：抽絲剝繭」繼續扮演主角偵探。（取材自IMDb）

2021年春天，Netflix戰勝亞馬遜和蘋果，以4.69億美元的天價競得第二部和第三部的發行權。據說，Netflix光是要付給導演雷恩強生（Rian Johnson）和主演丹尼爾克雷格的片酬，就都超過了一億美元。而這兩位也強烈要求「鋒迴路轉：抽絲剝繭」能盡可能安排在影院上映，於是才有了這次的破例。

當然，Netflix也不會光看合作者的眼色，生意就是生意，電影能否吸睛、能否製造話題也是關鍵。事實上，在9月的多倫多電影節和10月的倫敦電影節上，「鋒迴路轉：抽絲剝繭」已率先做了特別放映，口碑相當出色，目前影評網站「爛番茄」上的好評率達到91%。這部續集的主角仍然是丹尼爾克雷格飾演的大偵探，新的案件中登場的人物則由愛德華諾頓（Edward Norton）、凱特哈德森（Kate Hudson）、馬友友、伊森霍克（Ethan Hawke）等出演。隨著檔期臨近，社交媒體上也掀起了一股「猜兇手」的熱潮。

愛德華諾頓加入「鋒迴路轉：抽絲剝繭」演出陣容。（取材自IMDb）

推低價版搶客

據Netflix 7月到9月財報，新增全球用戶241萬，成功扭轉了今年前兩個季度的頹勢，相信是「怪奇物語」（Stranger Things）第四季、「睡魔」（The Sandman）和「食人魔達默」（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story，又譯「怪物：傑夫瑞達莫的故事」）等新作的巨大吸引力，起到了效果。Netflix認為公司預計已重新走上加速增長的道路，而其由衰轉盛的秘訣，就是盡可能服務好現有的用戶。「看了Netflix的劇集和電影感到興奮的用戶，肯定會告訴他們的朋友，一傳十、十傳百，Netflix的新訂戶也就越來越多。」

「食人魔達默」收視亮眼，拉抬Netflix人氣。（取材自IMDb）

當然，去年第三季度，Netflix新增用戶440萬，要比今年同期多了200萬。也就是說，雖然目前而言Netflix確實重新回到了用戶增長的道路上，但增長的速度、力度，還是和去年不可同日而語。這一方面是因為疫情趨緩，宅經濟熱潮漸退；另一方面則是競爭對手越來越多也越來越強的關係。

對此，Netflix宣布11月3日就會在美國推出低價版訂閱服務——只要肯看廣告，訂戶可以6.99美元包月費成為會員，相比目前最便宜的包月費，又便宜了3美元。稍後澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、義大利、日本、墨西哥、南韓、西班牙和英國 市場也都會跟進。

Netflix的最新季報加上這種多管齊下的積極做法，馬上贏得資本市場的熱烈回應。過去幾日內，其股價由240美元上下猛升到289美元，達到4月19日以來的最高點。不過，這距離它今年年初的591美元一股，仍有巨大差距，也說明Netflix扭轉頹勢的大業，這才完成了一半而已。而且，全球不斷加劇的通貨膨脹，也會令他們接下來的一段路變得更難走。

日前，美國會計師事務所畢馬威發布一項市場民調，顯示1000多位受調者中有20%表示，今年以來已經因為通貨膨脹壓力而取消了至少一項串流媒體服務。當然，堅決表示年內不打算取消任何串流媒體服務的受訪者，也有31%。

Netflix宣布11月3日在美國推出低價版訂閱服務。（Getty Images）

同期，英國民調公司Kantar Worldpanel研究發現，至少與一家串流媒體服務商簽約的英國家庭，目前共有1600萬戶，相比去年年底的調查結果，少了93萬戶。換句話說，面對越來越高的生活成本，有將近100萬戶英國家庭在過去這9個月裡，選擇了和Netflix、亞馬遜、Disney+等串流媒體平台說再見，好省下錢來用在食品、電費等剛需上。

英國衛報近期建議讀者幾個省錢度過這個寒冬的方法，除了去商場蹭免費的暖氣、在健身房洗完澡之後再回家、自動延後下班時間等招數外，特別提到下午可以去電影院看電影。一般而言，下午場次的票價較便宜，而且有些英國院線還有老人卡優惠服務，3.5英鎊看一場電影，順帶能獲得一頓免費提供的下午茶。

（取材自澎湃新聞）