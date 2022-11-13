娛樂／黑亞當 DC英雄救命稻草

「黑亞當」宣傳海報。（取材自IMDb）

華納兄弟（Warner Bros.）娛樂公司製作的「黑亞當」10月3日在墨西哥首都墨西哥城全球首映，10月21日於美國上映。北美院線聯盟（Exhibitor Relations）10月23日表示，「黑亞當」上映當周末狂掃6700萬元，榮登北美票房冠軍。

「黑亞當」的故事源自2019年電影 「沙贊！」（Shazam!），由巨石強森 （Dwayne "The Rock" Johnson）飾演的奴隸被古埃及眾神賦予神奇力量，搖身一變成為暗黑英雄。

「黑亞當」是2019年電影「沙贊！」衍生作品。（取材自IMDb）

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「黑亞當作為沙贊的衍生作品，這是個極強的開局表現。」葛羅斯表示，黑亞當票房亮眼，讓華納兄弟旗下的DC漫畫公司（DC Comics）一劑接續開發更多英雄角色的強心針。

龐德跨界 超人回歸

「黑亞當」由巨石強森領銜主演黑亞當，傲人團隊陣容還有飾演大學教授女主角「阿德里亞娜托瑪斯」（Adrianna Tomaz）」的莎拉夏希（Sarah Shahi），扮演「鷹俠」（Hawkman）的奧迪斯霍吉 （Aldis Hodge），化身「原子粉碎者」（Atom Smasher）的諾亞森迪尼奧（Noah Centineo），以及詮釋俄羅斯黑幫分子「伊斯梅爾」（Ishmael Gregor）的馬文坎薩林（Marwan Kenzari）。

在新加盟的演員方面，知名英國特務007演員皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）由特務圈轉戰英雄陣營。皮爾斯布洛斯南在黑亞當電影中飾演本名尼爾森（Kent Nelson）的「命運博士」，命運博士（Dr. Fate）是鷹俠的老朋友和盟友。

前007、演員皮爾斯布洛斯南在「黑亞當」飾演「命運博士」。（取材自IMDb） 諾亞森迪尼奧在「黑亞當」飾演「原子粉碎者」。（取材自IMDb）

亨利卡維爾（Henry Cavill）10月時透過Instagram宣布喜訊，表明正式回歸，「我本來想要在周末宣布這個消息，但我希望你們先看過『黑亞當』，如今我想要正式宣告，我將會演出超人」。

亨利卡維爾曾在「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steal）、「蝙蝠俠對超人：正義曙光」（Batman v Superman: Dawn of Justice），以及「正義聯盟 」（Justice League）等賣座電影中飾演超人，如今正式歸隊。

「黑亞當」的製作人海勒姆賈西 亞（Hiram Garcia）則告訴電影消息網站「CinemaBlend」說，超人與黑亞當的對手戲不會被定義為「僅此一場」的電影情節。賈西亞屢次強調：「這從來不只是『一場』對手戲。」

賈西亞說：「超人與黑亞當對戰的意義不僅於此，我們想要刻畫製作一段長篇故事，展現這兩個角色存在於同一個宇宙之中，不得不經常互打交道，無論是並肩而戰或是對立互毆。」賈西亞接著說：「希望超人與黑亞當會在某個時候發生衝突，但這不會只是『一場戰鬥』。那從來不是我們的夢想，也沒有要討好粉絲。眾多影迷企盼感受超人與黑亞當的旅程，因為他們知道這些傢伙存在於同一個宇宙和時空之中。」

亨利卡維爾將再度演出超人，圖為他在2013年電影「超人：鋼鐵英雄」劇照。（取材自IMDb）

賈西亞與巨石強森長期合作，著名作品包括「野蠻遊戲」（Jumanji），以及「玩命關頭：特別行動」（Hobbs & Shaw）等。巨石強森受訪時也證實且頻頻吹噓，他扮演的漫畫角色與超人之間的搏鬥精采可期，且絕對不只交手一次。

巨石強森10月接受CinemaBlend訪問時透露，「黑亞當躍上電影大銀幕的重要性，不僅攸關黑亞當有了以他為主角的專屬電影，也預告會出現黑亞當對抗超人的劇情。」

巨石強森強調，「多年來，粉絲的意見我都聽到且聽進去了，我知道大家非常想看黑亞當和超人在大銀幕上正面對決。而我一直在等，期待有人說：『嘿，這不就來了嗎？』如今，經年累月的等待終於結束，我們真的走到這一步，現在開啟一個新世代和新時代！」

黑亞當主角出席宣傳活動。（取材自IMDb）

蝙蝠女殺青竟被腰斬

英國衛報（The Guardian）分析，黑亞當可能成為拯救DC脫離困境的仙丹，且為各路超級英雄扭轉局勢。

華納兄弟10月初宣佈，取消播映超級英雄電影「蝙蝠女」（Batgirl），這部由女星萊絲里葛利斯（Leslie Grace）擔綱，米高基頓（Michael Keaton）飾演蝙蝠俠的DC超級英雄電影不會在院線或串流平台HBO Max看到，也不會以任何形式上映。

蝙蝠女殺青後遭片商腰斬。（取材自IMDb）

「蝙蝠女」原本被外界看好，且其劇組締造兩個電影界第一，分別是女主角萊絲里葛利斯原本會是首位拉丁裔的大銀幕超級英雄。此外，伊沃里阿基諾（Ivory Aquino）飾演蝙蝠女的好朋友「艾莉西亞耶歐」（Alysia Yeoh），這個角色本身及飾演她的菲律賓裔美國演員都是跨性別女性，締造另一個電影新紀錄。

耗資9000萬元製作的「蝙蝠女」已經殺青，卻在進入後製階段時遭片商「華納兄弟探索公司」（Warner Bros. Discovery）腰斬，這讓兩位導演阿迪爾艾爾阿比（Adil El Arbi）和畢拉爾法拉（Bilall Fallah）感到「震驚無比」。

華納聲明表示，撤銷蝙蝠女是因為「DC宇宙和HBO Max相關的戰略轉變」。

「蝙蝠女」女主角萊絲里葛利斯原本會是首位拉丁裔的大銀幕超級英雄。（取材自IMDb）

不過，評論家認為，「蝙蝠女」葬送的主因是華納兄弟與探索集團（Discovery）合併重組，成立新的媒體集團「華納兄弟探索公司」，而新老闆即探索集團前執行長扎斯拉夫（David Zaslav）為處理企業債務問題，遂從財務角度審查，評估「蝙蝠女」不播比上映更具稅收減免價值。

DC推出「黑亞當」後，屢次強調黑亞當將成為其他角色的基礎與跳板，傳言後續會有一部續集電影，集結黑亞當、蝙蝠俠、神力女超人（Wonder Woman）和超人等DC擴展宇宙（DCEU）的核心角色。

影評人格蕾絲蘭多夫（Grace Randolph）說：「他們現正處於十字路口，面臨有兩個選擇：若黑亞當大受歡迎，將由巨石強森接手，或我建議他們全部砍掉重練，以派汀森（Robert Pattinson）飾演的蝙蝠俠為基礎，拓展該宇宙。」