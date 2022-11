娛樂／茱蒂丹契：王冠應標明「純屬虛構」

英國名演員茱蒂丹契投書媒體,認為影集「王冠」應要加註「純屬虛構」。(取材自IMDb)

Netflix 出品、取材於當今英國 王室溫莎王朝的劇集「王冠」(The Crown)自2016年開播以來培養大批死忠觀眾;與此同時,精良的製作水準與劇中演員的出色表現也令其成為艾美獎和金球獎的常客。

然而,由於打著「歷史劇」的招牌,而且還是距今並不久遠的歷史,圍繞著該劇的各種爭議也是屢屢見諸媒體。而近期上線的第五季,更是將針對該劇的種種批評之聲推向高潮。繼威廉 王子、英國前首相約翰梅傑(John Major)後,英國著名演員茱蒂丹契(Judi Dench)也投書「泰晤士報」,認為該劇不尊重今年離世的伊麗莎白二世女王,歪曲歷史事實,應該要在劇集前打上「純屬虛構」才對。

被演密謀女王退位 前英相:胡說八道

「王冠」最新季於11月9日上線,劇中時間節點來到了1990年代,主要圍繞黛安娜與查理婚姻關係的破裂展開。令梅傑不滿的是,劇中有一段是查理王儲(現在的英國國王查理三世,當時的頭銜為威爾斯親王)與時任首相的梅傑召開祕密會議,目的在於要求後者協助其想辦法讓他的母親伊麗莎白二世女王提前退位,以便他能儘早登上國王的寶座。查理甚至以梅傑所屬的英國保守黨此前罷免柴契爾夫人為例,希望梅傑能站在自己這一邊。

最新季「王冠」海報。(取材自IMDb)

對此,約翰梅傑通過他的發言人表示完全是「胡說八道」,「約翰爵士與威爾斯親王沒有談論過任何有關已故伊麗莎白二世女王退位的可能性,兩人也從未提出過這樣一個不可能的且不恰當的話題」。梅傑方面對於Netflix從未與他核對劇情的真實性也相當不滿,認為「王冠」這部劇集「應被視為具有破壞性和惡意的虛構」。

對於梅傑的批評,Netflix方面回應稱,「王冠」一直是一部「基於史實的劇集」,就算它是一部虛構作品,「這些內容已被記者、傳記作家和歷史學家仔細研究和詳細記錄」。

而在茱蒂丹契看來,梅傑的遭遇已非個例,「這部劇集的時間線越是臨近當下,就越是肆意地模糊歷史的真相與譁眾取寵的捏造」。「考慮到最新一季中的一些顯然會造成傷害的內容:例如查理國王策畫讓母親退位;或暗示她的母親的一些不當的教育方式,足以令她被送進監獄——這對於當事人而言是極其不公正的,也會傷害他們所代表的機制。」她在公開信中寫道:「我比任何人都篤信藝術的自由性,但這樣的內容不能不受到質疑。」

「儘管製作方公開表示「王冠」一直是一部『虛構劇集』,但他們一直拒絕在每一集的開頭打上內容為虛構的聲明。現在到了Netflix重新考慮這一點的時刻了——為一個剛剛痛失尊親的家庭和國家,為向一位盡忠職守替人民服務了70年的君主表示尊敬,也為維護Netflix自身在英國訂閱者眼中的形象。」

傳威廉王子也不滿

而在茱蒂丹契和約翰梅傑之前,有消息人士透露:威廉王子對於「王冠」第五季將重現他的母親黛安娜王妃當年受騙接受BBC採訪,透露婚姻中有第三者的內容相當不滿,認為這部劇集純屬藉自己的家事牟利。

現年87歲的茱蒂丹契憑「濃情巧克力」(Chocolat)、「醜聞筆記」(Notes On a Scandal)、「遲來的守護者」(Philomena,又譯「菲洛梅娜」)等影片8度入圍奧斯卡獎,1999年以「莎翁情史」(Shakespeare in Love)奪最佳女配角獎。1988年,她被授予大英帝國女勳爵(Dame Commander of the Order of the British Empire);2005年,又被授予名譽勳爵士頭銜(Member of the Order of the Companions of Honour)。

事實上,茱蒂丹契並非第一位公開表示「王冠」的片頭前應該添加虛構說明的名人。早在2020年11月「王冠」第四季播出時,時任英國文化大臣的奧利弗道登(Oliver Dowden)就對Netflix提出過類似的要求。不過,Netflix明確予以拒絕。

(取材自澎湃新聞)