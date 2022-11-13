每周一書／關鍵99人

關鍵99人

埃及王朝最偉大的國王──圖特摩斯三世

圖特摩斯三世在位期間總共贏得了17場戰役，由於他的輝煌戰績，後人把他比作「埃及的拿破崙」（甚至在身高上也可以與拿破崙相比，圖特摩斯三世的身高就是在古代也算是矮的）。他的勝利始於他繼位後不久，即海特西樸蘇特女王神祕消失後不久，新法老圖特摩斯三世很快的便帶領了一支2萬人的軍隊離開埃及進入了巴勒斯坦 ──當地的亞細亞人在卡迭石王子的指使下反叛了──並且成功的解決了這次危機。

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「關鍵99人」一書，作者取材選角，從千秋帝王到商業奇才，穿越百年、橫跨領域，帶你看遍改變世界歷史的著名人物。除了千秋帝王，還有政壇領袖、哲學宗師、文藝巨匠，也有科技菁英、商界奇才。作者闡述其生平及其歷史影響，也聚焦在這99位著名人物的特色與感性的一面。

比如以下兩位：

安徒生──他的名字代表著一個五彩繽紛的童話世界，「沒有一種童話，能比生活創造的更美麗。」

安徒生的童話大多取材於民間生活，十分貼近現實。這些童話故事情節曲折，描物敘事細膩，想像尤其豐富，諷喻相當巧妙，具有很高的藝術成就。除童話外，安徒生還寫了不少小說、詩歌和戲劇。

尤伯羅斯──他是個人舉辦奧運 的第一人，「我工作很努力，加上幸運，就是這些。」

1984年，第23屆奧運在美國洛杉磯 舉行，來自140個國家和地區的約1960名運動員參加，運動會辦得很成功，扭轉了過去舉辦奧運國家的舉辦城市財政虧損的局面，改變了一直以來舉辦奧運不盈利的紀錄，總計盈利達2.5億美元。「洛杉磯模式」的締造者就是彼特．尤伯羅斯。

作者盧芷庭、陳濤提到，成為一個著名人物不是一蹴而就的，在光環的背後要走很長的路程，經受住眾多意想不到的挫折和坎坷，才能逐步走向成功，並獲得偉大成就。這些堅強的意志與素養是我們學習他們的地方，特別對青少年的思想薰陶會有正面的影響。有時候一個人就是一段歷史，站在那個時代不可逾越的高度左右世界的風雲變換。「江山代有人才出，各領風騷數百年」，從這個角度上講著名人物是時代不可缺少的，哪一個時代沒有著名人物的產生，那將是那個時代的悲哀。（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）