紙上播客／針灸不止鎮痛 還能治焦慮、不孕症？

美國社會對中醫的接受程度大為提高。(Getty Images)

許多華人自小信奉的中醫及草藥，在美國的地位遠不如其他華語國家一樣高——中藥在美國法律中是食品補充劑而不是藥、各州對中醫針灸師的限制多多而且不統一、許多保險 公司不支付針灸治療費用。

但自2004年就開始在美國行醫和教學的中醫針灸師楊觀虎表示，這18年來，美國社會對中醫的接受程度已經有了讓人欣喜的提高。

美國社會接受度高

「我剛開始做針灸的時候，幾乎沒有保險公司支付針灸保險；今天包括Medicaid和Medicare一些項目、各大保險公司，都開始支付針灸的治療。從1%不到，到現在60%左右能支付，接受程度大大提升。」

楊觀虎今年10月份正式受聘為俄亥俄大學醫學 院的臨床教授，這份肯定對他的學生以及中醫在美國的地位，都有里程碑式的重要意義。「聘請中醫師來擔任西醫學院的臨床教授，應該說是創紀錄的。」據楊觀虎的學生表示，楊教授就是「第一人」，開創了美國西醫學歷史上，中醫針灸師被西醫學院聘為臨床教授的先河。

楊觀虎與中醫藥結緣得從他五歲時說起。自幼父親罹患心臟疾病，還未上小學的他也開始分擔照顧父親的一部分工作，雖然西醫和中醫都來看父親，楊觀虎卻對更為簡單、直接的中醫問診治療產生了興趣。後來父親在他六歲時就去世，但對中醫感興趣的種子在他心裡已埋下，「我那時候就知道我要成為一個醫生，而且必須是個中醫生。在我考上大學填志願的時候，我一點猶豫都沒有，就報了中醫系。」

楊觀虎分別在浙江中醫學院和南京中醫學院完成了學士和碩士的學習，後來公派到日本富山醫科藥科大學從事糖尿病胰島素受體方面的研究，並在日本金沢醫科大學的呼吸內科拿到了博士學位，繼而來到美國辛辛那提兒童醫療中心從事博士後研究。這跨越中、日、美三國的經歷，讓楊觀虎積累了中、西醫豐富的科研和臨床經驗。 中醫楊觀虎在中、日、美三國有豐富的科研和臨床經驗。(楊觀虎提供)

臨床看到明顯效果

儘管中醫在美國已經走了很遠的路，主流醫學界仍不斷出現質疑中醫效用的聲音，最常見的比如「中醫是偽科學」、「針灸有效論是安慰劑效應」等的說法。

楊觀虎則表示，從臨床效果上看，已經有大量研究證明，針灸對疼痛、不孕症、焦慮、過敏 等，都有明顯的效果；他帶的學生在比對過西醫的藥物反饋時長和中醫針灸的快速見效，都紛紛大呼驚奇。他認為，在目前這個中西醫均有理論和臨床影響的環境下培育出來的中醫師，對中醫的前景會起到重要的作用。

楊觀虎表示，針灸其實並不只有大家傳統印象中的鎮痛作用。據他介紹，受到各種疼痛困擾的人，如頭頸痛、腰痛、關節痛、痛經；受到抑鬱症、焦慮症、失眠症困擾的人；有過敏症的人，如過敏性鼻竇炎、過敏性哮喘、過敏性皮膚炎；有消化系統疾病的人，如慢性胃炎、胃酸過多、消化性潰瘍；不孕不育症患者等等，其實都可以嘗試針灸治療。他表示，大家認為針刺是很痛的，但其實目前在美國使用的針具都十分精細，基本上不會有痛感。