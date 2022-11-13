封面故事／西藥烹飪… 危險的菜譜

感冒藥水NyQuil和雞肉一起烹飪，在網上流傳。(Getty Images)

新澤西醫師李永明既是執照西醫師，也持有中醫針灸師執照，「看病主要是西醫，中醫看病每周有兩個半天」。他說，美國最近有人用奈奎爾（NyQuil）和雞肉一起烹飪，做出一種稱為「醉雞」的食物，說是「色味很好」，並在社交媒體TikTok上播放烹飪視頻。他說，沒有想到，這個視頻竟然獲得百萬以上的點擊，引起美國食品與藥物管理局（FDA ）的關注。

★奈奎爾做菜 容易中毒

他指出，奈奎爾是一種非處方西藥，其成分包括對乙酰氨基酚（Acetaminophen）。由於這個藥物降溫比較好，因此應用廣泛。而奈奎爾和泰諾（Tylenol）主要成分一樣，都含有對乙酰氨基酚，但過量能夠傷害肝臟，而且治療劑量和中毒劑量接近。「如果用這種藥物做菜，人們無法把握劑量，吃下後容易中毒。」

李永明說，有的中藥的確存在毒性，如果服用過多也會導致中毒，需要在中醫師指導下服用。他說，美國曾經發生過中藥附子中毒事件。例如，附子含有有毒的毒烏頭鹼，過量可致中毒，心率變慢、傳導阻滯、室性心動過速、室性纖維顫動，嚴重時出現抽搐、昏迷以致死亡。

他說，過去，有人用中藥麻黃減肥。麻黃含麻黃鹼等成分，而麻黃鹼可興奮心臟、收縮血管、升高血壓 、興奮中樞神經作用。後來，因為發生了一些意外事件，FDA已經禁止麻黃作為食品進口了，但沒有禁止中醫師使用。他說，花椒不是中藥，是中餐的佐料，食用方法也是多種多樣。FDA也曾禁止花椒進口，主要是防止傳染微生物，後來修改了規定，經過高溫處理過的花椒可以進口了。

含有馬兜鈴酸的中藥具有抗發炎、消腫和利尿止痛的功效，但短期大量使用也可造成急性腎衰竭。圖為含有馬兜鈴酸的中藥材的「關木通」條狀及切片。（本報資料照片）

美國媒體曾經報導，含有馬兜鈴酸的中藥具有抗發炎、消腫和利尿止痛的功效，但是近來發現長期服用含馬兜鈴酸可能造成慢性腎衰竭以及腎小管病變，短期大量使用也可造成急性腎衰竭。他表示，馬兜鈴科中藥雖然具有抗發炎、消腫和利尿止痛的功效，但現在美國也禁止使用了。

★中藥入菜 是食品配料

他說，砒霜是一種毒藥，又名三氧化二砷，為信石經昇華而得的精製品。民間所稱「鶴頂紅」，其實就是紅信石，是提取砒霜的一種天然礦物。砒霜具有劫痰、截瘧、殺蟲之功，最早是被用來治療梅毒、肺結核病的一種輔助藥物，後來中國哈爾濱醫大的醫生發現三氧化二砷治療急性早幼粒白血病有特效，現在已經成為中國和美國的處方藥。早年，美國農場還曾經用砒霜餵牛，為了使牛肉好看。「後來，這種做法被禁止了。」

藥膳中的中藥與西藥有哪些不同？李永明認為，藥膳加入的中藥不是藥，而是一個食品配料，這也是中國的傳統習慣。按照美國的法律，這些中藥都不是美國的處方藥，美國法律沒有專門管理食品中加入中草藥的條款。

美國FDA把藥品和食品分開管理，各有各的法律管轄。美國不僅有相關法律管轄，而且還經常檢查。例如，FDA檢查官可能隨時去餐館和中藥店實地檢查。因此，中藥說明書上不能說有治療疾病的作用，只能說可以增強某種生理功能。「中文媒體經常刊登這類廣告，說某中藥有治療作用，其實是打擦邊球。」

中藥在美國不是藥，也不是保健品，FDA檢查官可能隨時實地檢查。(本報資料照片)

★宣揚藥膳 當心違規

他認為，中藥在美國不是藥，也不是保健品，而是食品添加劑。他說，中藥必須符合美國食品添加劑的規定。「藥膳英文直譯是medicated diet，這個名稱肯定會引起誤會。」因此，中餐館 如果用「藥膳」這個名稱，翻譯成英文時要十分小心。

FDA還經常檢查網站，一旦發現有人廣告違規，他們就發出警告信。他說，不要小看這封警告信，如果不改正，FDA就會罰款，甚至關閉網站。他說，有的中餐館無視警告信，結果引來媒體報導。「一旦被報導，FDA就有可能調查，進行處理。」

他表示，有些華人商家不了解美國的法律，在美國銷售「治療疾病」中藥，這樣就容易觸法。他指出，民眾也不要盲目相信藥膳，遇到不懂的中藥，一定要向中醫師諮詢，以免發生意外。他說，銷售中藥的商家一定要注意，不要用「治療」或者「疾病」這些詞彙。

美國FDA網站近日刊發文章，標題就是「危險的菜譜：涉及藥物的社交媒體挑戰」。文章指出，人們濫用非處方藥的視頻廣泛傳播，並鼓勵觀眾也這樣做。社交媒體和同伴壓力對孩子和他們的朋友來說可能是一種危險的組合，尤其是在涉及濫用藥物時。

文章指出，這些視頻挑戰通常針對年輕人，可能會傷害人，甚至導致死亡。非處方藥在許多家庭中隨處可見，這使得這些挑戰更具風險。例如，社交媒體視頻鼓勵人們用NyQuil（對乙酰氨基酚、右美沙芬和多西拉敏）或其他類似的咳嗽和感冒藥烹製雞肉，大概是為了美食。但這也可能非常不安全。煮沸藥物可以使其更加濃縮並以其他方式改變其性質。「即使不吃雞肉，在烹飪時，吸入藥物的蒸汽也可能導致大量藥物進入身體，也可能傷害肺部。」簡而言之：有人可能會在不知不覺中，服用大量危險的咳嗽和感冒藥。

非處方藥在超市、藥房等地極容易獲得，要留意給青少年帶來的危險。（美聯社）

★服藥挑戰 慎防風險

較早的TikTok挑戰敦促人們服用大劑量的抗過敏藥物苯海拉明（diphenhydramine），這是一種非處方藥，以試圖誘發幻覺。新聞報導稱，許多青少年因此要去急診室，或者在參與這項挑戰並服用過多藥物後死亡，導致美國FDA警告公眾，「注意高劑量苯海拉明的危險」。

如何保證孩子的安全並幫助防止潛在的風險？文章做如下的建議。

首先，讓非處方藥和處方藥遠離兒童，並將這些藥物鎖起來以防止服用過量。父母要與孩子坐下來討論濫用毒品的危險，以及社交媒體如何導致真正的、不可逆轉的損害。提醒孩子，OTC藥物和處方藥都可能發生過量。

如果孩子服用過多藥物並且出現幻覺、無法喚醒、正在癲癇發作、呼吸困難、昏倒或出現其他藥物濫用跡象，要撥打911立即就醫。他們可以撥打1-800-222-1222或在線聯繫毒物控制部門。

對於非處方藥，應始終閱讀藥物成分標籤。標籤告訴藥物有什麼，誰應該或不應該服用它，以及如何使用它。藥物標籤會使用簡單的語言和易於閱讀的形式，來幫助人們比較和選擇藥物並遵循劑量說明。

如果對藥物有任何疑問，請致電的醫療保健提供者、藥劑師或FDA。FDA的藥物信息部（DDI）隨時準備回答藥物相關問題，以幫助確保當事人和家人的安全。人們也可通過電子郵件[email protected]，也可以打電話1-855-543-DRUG(3784)或者301-796-3400，聯繫DDI藥劑師。

人們還可以使用FDA的MedWatch安全信息和不良事件報告計畫，報告涉及任何藥物（包括非處方藥）的不良事件：在線完成並提交報告。下載表格或致電1-800-332-1088索取通過郵件發送的報告表格，然後填寫並返回表格上的地址或傳真至1-800-FDA-0178。