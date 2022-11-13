星座／11月13日至11月19日 雙子座出門遇喜 摩羯座容易猜忌

11月13日--11月19日，12星座運勢如何呢？

牡羊座總運指數 ：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

金牛座總運指數：★★★★☆

總體運勢佳，本周愛情發展態勢好，與戀人心有靈犀；事業發展很平順，出自你手的事情基本上沒有疏漏；財運平平，用錢不可太大手大腳。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

雙子座總運指數：★★★★★

本周情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，找三五個好友聚在一起，不僅能吸收更多的好運，還能得到更多歡樂。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：古銅青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

獅子座總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

處女座總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天秤座總運指數：★★★☆☆

自信不足導致你這一周運勢波動大，別人隨便一句話能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，讓你消極。

幸運色彩：古銅色

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

天蠍座總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，你適合做一些長遠性的計畫，好為以後生活建橋鋪路。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周紛紛打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，也讓你對生活能多一些期待。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

雙魚座總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性令你任何場合都是受歡迎的角色，但將這份感性延續在公事與正事上，容易把事情搞砸。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座