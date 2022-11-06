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養生／別削皮 蘋果全身都是寶

周靜芝
蘋果皮含有絕大多數的營養，下次在吃蘋果時記得不要削皮。(Getty Images)
蘋果皮含有絕大多數的營養，下次在吃蘋果時記得不要削皮。(Getty Images)

根據統計報告，蘋果是最受全美民眾喜愛的水果，在大口咔滋咔滋啃蘋果時，這些重要的事最好記在腦中。

蘋果的有些部分是不應該吃的：例如果核內的種籽。今日醫藥新聞(Medical News Today)報導，蘋果籽含有維生素B17扁桃苷(amygdalin，又名苦杏仁苷)，如果被咬碎，會產生氰化物(cyanide)。不過根據大英百科全書記載，要吃下大量的蘋果籽，才會對健康構成威脅。

除了蘋果籽，大家都知道蘋果有豐富的營養，包括纖維素、維生素C、鉀和抗氧化劑。令大家好奇地的是，蘋果不管是生吃或是經過烹煮，在切片處理之後，營養成分是否維持不變？

超乎大家想像的是，蘋果皮含有絕大多數的營養，知道這點之後，或許下次在吃蘋果時你就不會削皮了。哈佛公共衛生學院指出，蘋果皮含有水果中大量的黃酮類化合物(flavonoids)，像是槲黃素 (quercetin) 和果膠 (pectin)，根據2016年的藥物食品分析期刊指出，這些成分被發現可以抑制人體某些癌細胞的生長。

另外，根據農業與食品科學期刊的研究報告，科學家認為蘋果皮含有黃酮類化合物和酚類化合物等抗氧化劑，單獨食用果皮，抗氧化的效果比混合著果肉吃更佳。不過農業部也指出，只吃果肉至少可以獲得每天所需的四分之一鉀與維生素A，以及兩倍的纖維素。

美國癌症研究學會表示，由於製造過程的緣故，即使只喝蘋果汁，依然可以攝取到多酚類化合物。密西根的蘋果汁工廠Yates Cider Mill便是將整顆蘋果研磨成泥狀，經過多道壓榨過程，製造出鮮甜、營養的蘋果汁。

除了蘋果避免削皮吃之外，還有一件重要的事值得記住。根據2019年刊登在微生物前沿 (Frontiers in Microbiology) 期刊的一份研究指出，每顆蘋果約含有1億個與免疫細胞共生的細菌細胞 (immune-supporting bacteria cells)，丟掉吃剩的蘋果核，等於浪費了絕大部分存在於由花萼 (calyx) 長成的「好東西」。而這些細胞為何如此重要？

哈佛公共衛生學院指出，人體存在不可計數的微生物，用來保護有益於免疫力的好菌 (immune-fighting bacteria)，例如大蒜、香蕉、優格、泡菜等食物，便可增加腸道中的好菌。

知道這些之後，或許下次在丟掉蘋果核之前，你會先想一想。

蘋果 癌細胞 癌症

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