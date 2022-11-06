我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

醫藥／做好保濕 防異位性皮膚炎

謝承恩
異位性皮膚炎一旦發病會出現嚴重搔癢，且病程反覆，往往會在氣候轉換、身心壓力大時復發。(本報資料照片)
異位性皮膚炎一旦發病會出現嚴重搔癢，且病程反覆，往往會在氣候轉換、身心壓力大時復發。(本報資料照片)

異位性皮膚炎（Atopic Dermatitis，AD），是皮膚絲聚蛋白異常，導致皮膚角質層保濕鎖水功能缺損，讓過敏原入侵，使皮膚出現乾燥、發炎症狀而搔癢，是反覆發作又合併免疫系統失調的慢性皮膚病。

常見有過敏家族史的兒童、青少年，一旦發病，會出現嚴重搔癢、病程反覆，往往會在氣候轉換、身心壓力大時再度復發。

台灣恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻指出，九成患者在持續治療及維持良好生活習慣下，能與之共存；但仍有8%的成人會為異位性皮膚炎苦惱，建議患者必須要學會照顧自己的皮膚狀況，「趨吉避凶」，對於異位性皮膚炎常見的地雷和特定食物也要避免。

首先要注意，異位性皮膚炎患者皮膚缺乏鎖水功能，而使「門戶大開」，一旦遇到天氣溫度、濕度變化，皮膚水分會經由表皮大量散失到環境中，導致皮膚角質層的含水量下降，皮膚變得乾燥搔癢。

一旦皮膚開始發紅、脫屑及搔癢，患者禁不住搔抓患部後，又使更多的過敏原趁虛而入，嚴重者還會感染金黃色葡萄球菌，導致皮膚出現滲液流湯及紅腫加劇。醫師提醒，異位性皮膚炎患者應規律使用皮膚保濕劑，視皮膚乾燥程度，一天塗抹二至四次乳液。

除天氣變化外，睡眠不佳、情緒壓力大、焦急煩躁等，都會讓搔癢的症狀加劇，甚至病情惡化，因此需要注意睡眠及壓力調適。

異位性皮膚炎患者是否需要嚴格飲食控制的課題，一直受到許多關注。王綺嫻表示，臨床上有很多病人反應，吃了特定食物好像沒有特別嚴重，不吃某特定食物，病情好像也沒有明顯改善。研究發現，患者對食物過敏的比率從二至八成不等。

一般建議避開牛奶、奶製品、花生、小麥、海鮮、貝類及雞蛋等，或限制過敏的食物約一個月，期間需維持正常的皮膚保濕劑塗抹，視皮膚搔癢紅疹是否明顯改善，才能確認是否需要嚴格的飲食限制。

另外值得注意的是，因為流汗會惡化患者皮膚的癢感，過熱的湯、麻辣鍋或吃了會導致體溫升高及冒汗的食物，會讓患者搔癢的感覺明顯加劇，也應避免。

●清潔寢具遠離塵蟎

王綺嫻指出，塵蟎是異位性皮膚炎患者最常見的過敏原，當環境中有灰塵堆積及塵蟎的增生，會惡化異位性皮膚炎患者的癢感及紅疹。建議寢具或絨毛玩具至少一星期清洗一次，並用烘乾機徹底烘乾，房間使用除濕機，並使用吸塵器除塵，可以有效避免因灰塵及塵蟎導致搔癢及皮疹惡化。

●避免與寵物共眠

如果家中環境有貓毛、狗毛、蟑螂、黴菌、空氣汙染物與二手菸，也不利異位性皮膚炎病情。房間應保持空氣流通，避免二手菸，避免飼養有毛髮的寵物，若飼養則避免與之共眠，可減輕異位性皮膚炎的症狀。

要迎戰空氣中引發的過敏原，如懸浮微粒、寵物的毛屑、PM2.5、灰塵及黴菌等。建議家長根據環保署公布的空氣品質，決定是否開窗讓空氣流通，室內可使用空氣清淨機、吸塵器及除濕機，保持環境濕度在50-65%的範圍，並定期清洗濾網，可以避免環境因素導致異位性皮膚炎的惡化。

●避免洗澡水溫太高

日常生活中也要留意避免以高溫的水沐浴，避免沖洗時間過長，才不會讓皮膚變得更加乾燥。

過敏 醫學 高溫

上一則

醫藥／空腹喝檸檬水 70歲翁上腹劇痛

下一則

養生／別削皮 蘋果全身都是寶

延伸閱讀

雌激素修護霜害童性早熟 長不高還會影響成年工作表現

雌激素修護霜害童性早熟 長不高還會影響成年工作表現
異位性皮膚炎 早治療 好更快

異位性皮膚炎 早治療 好更快
易疲勞、沒食欲 小心骨髓纖維化

易疲勞、沒食欲 小心骨髓纖維化
癢到受不了 異位性皮膚炎愈早開始治療愈好

癢到受不了 異位性皮膚炎愈早開始治療愈好

熱門新聞

好萊塢華裔女星吳恬敏自爆三年前推文引發風波，遭受網路霸凌，曾經自殺未遂。(路透)

封面故事／吳恬敏 熬過推特風暴

2022-10-30 14:23
英國少女茉莉2017年在家中自殺身亡，經過五年的調查，英國法院認定將其死因「直接歸咎於」社交媒體。 (影片截圖)

封面故事／當螢幕裡只有絕望…英國少女被演算法殺死？

2022-10-30 02:29
艾蜜莉在巴黎第三季劇照。（取材自IMDb）

娛樂／艾蜜莉在巴黎 掀bra top風潮

2022-10-30 02:04
1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂，紀念他們墜機後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」。（歐新社）

新聞眼／吃人肉維生 南美空難50年

2022-10-30 11:56
一般性高潮，是因刺激生殖器官受體而引起的神經興奮，通過類似令人戰慄的電波浪而產生幸福和愉悅的感覺。(Photo by Womanizer Toys on Unsplash)

醫師的話／性感區 因人而異

2022-10-30 02:08
房地產經紀的電話公開，成了電信詐騙集團的對象。(Unsplash網頁)

詐騙ing／詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

2022-10-30 02:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵