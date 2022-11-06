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醫藥／中樞神經受攻擊 3個月胖50公斤

李樹人
食欲異常，拚命進食導致體重暴增，可能罹患泛視神經脊髓炎。(Getty Images)
食欲異常，拚命進食導致體重暴增，可能罹患泛視神經脊髓炎。(Getty Images)

向來以身材自豪的熟女，在短短兩三個月內，體重從50公斤往上飆升，竟然破百，期間總喊著吃不飽，只要可以吃的，就往嘴巴裡塞，吃完就睡，醒來又繼續吃，怪異行徑，嚇壞了另一半，以為是餓死鬼纏身。

台灣神經免疫醫學會理事長羅榮昇表示，該名個案為泛視神經脊髓炎患者，在40歲時發病，持續接受治療，去年一次回診，走入診間，整個人像是吹氣球式地發胖，連他都認不出眼前這個老病號。

該患者自述，就是很想吃，食欲像是無底洞，怎麼吃都吃不飽，醒來第一件事情就是找東西吃，原本才50公斤，短短三個月，體重增倍。

羅榮昇指出，泛視神經脊髓炎為發生於中樞神經系統的自體免疫疾病，免疫系統突然故障，分不清楚敵我，攻擊視神經、脊髓、大腦等組織，該名個案因大腦下視丘的飽足神經中心遭侵犯，以致食欲異常，拚命進食。

羅榮昇指出，泛視神經脊髓炎（NMOSD）與多發性硬化症（MS）有如姊妹疾病，在20年前被視為同一種類型疾病，直到2004年，學者在泛視神經脊髓炎患者體內驗出「特定水通道蛋白─四抗體」，兩者逐漸分道揚鑣，遲至2015年有了正式醫學名稱。

在評量上，以失能指數量表為標準，零至十分，分數愈高，症狀愈嚴重，希望病友能在藥物治療下，保有生活自理能力，擁有較好的生活品質。 

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