五珍油飯

這道菜名為五珍油飯，是取它有五樣加料：香腸、臘肉、蝦米、香菇和紅蔥頭。這五樣材料，都是家庭常備久放不壞的乾料，不需要特地為準備食材而外出採購，隨時想到就可以料理。

五珍油飯簡單、方便又營養，有空可以做給家人吃，或是帶去potluck聚會，朋友們一定會對你另眼相看。希望這是一道可以讓你一做再做、百吃不厭的美味家常料理。

五珍油飯食材

材料：

紅蔥頭8粒、香腸2根、臘肉半條、蝦米半杯、香菇8朵（五珍）。長糯米、麻油、薑片6片、香菜、蠔油。

備料：

1.長糯米2.5杯，用電鍋煮熟，放涼備用。

2.香菇泡水，待泡軟後，瀝乾備用，保留泡香菇水。

3.將薑片、紅蔥頭、香腸、臘肉、香菇均切細，和蝦米半杯一起備用。

作法：

1.熱鍋，先放入香菇乾煸，待香菇味出來時加入麻油（半杯），再依序加入薑絲、紅蔥頭、蝦米爆香。

2.再放入香腸、臘肉，待香腸臘肉肥肉部分變得透明，加入香菇水；如果水分不足，可以加少許白開水，待水煮沸時，加入蠔油調味。

3.倒入蒸熟的糯米，與配料攪拌均勻，此時可以關火或開小火，等待湯汁均勻包裏米粒後，盛盤，撒上香菜，便完成了好吃的五珍油飯。

小叮嚀：

1.糯米要用長糯米，按照一般程序煮飯，米不需事先浸泡。

2.如果沒有紅蔥頭，用油蔥酥取代也行。

3.麻油生薑和香菜雖為配料，但卻是這道料理的靈魂，沒有它們，味道就會差了許多。

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