料理功夫／臘味煲仔鍋巴飯

臘味煲仔鍋巴飯

天氣轉冷，又到了適合做煲仔飯的時候。市面上有各式各樣的臘味，從臘肉、臘腸到臘雞、臘鴨等，選兩三樣和白米同炊，製成臘味鍋巴飯，配上一碟燙青菜，就是非常有飽足感的一餐。

材料：

白米2杯、臘肉1塊（約3盎司）、臘腸與鴨肝腸各2條、唐芥蘭或油菜1把（約1/3磅）、菜油1/2湯匙。煲仔鍋1個。

醬料：

醬油、蠔油、糖、水各適量，調勻。

作法：

1.將白米洗淨，浸水兩小時。

2.白米放入煲仔鍋，倒入恰好能蓋過白米的水量，鋪上臘肉、臘腸及鴨肝腸，蓋上瓦鍋蓋，以中火煮飯。水滾後轉最小火，慢慢炊煮，約5分鐘後取出臘味。

3.待臘味稍涼，切成薄片，重新鋪在白飯上，淋上菜油及醬油汁，用小火及油汁緩緩地將鍋底飯炊成鍋巴，並讓臘味肉汁液與米飯入味。

4.煮飯同時可汆燙青菜，落入少許鹽及油，一、兩分鐘後即可將青菜起鍋，瀝乾。

5.將臘味及青菜擺盤，臘味飯裝碗趁熱吃，幸福無比。

小叮嚀：

如無煲仔鍋，可用普通煮鍋替代。

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