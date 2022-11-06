蒲燒茄子

蒲燒是指切開魚身並剔骨之後，淋上特製的微甜佐料，再串上竹籤去燒烤的一種日本 料理方式，通常人們最熟悉的就是蒲燒鰻魚。而這次分享的是「蒲燒茄子」，用茄子的特質烹飪出鰻魚的味道，軟嫩鮮帶有濃郁的日式風味。如果不告訴你這是用茄子做的，你一定會誤以為這就是蒲燒鰻魚呢！不想試試嗎？

蒲燒茄子吃起來帶有濃郁的日式風味。

材料：

茄子500克、大蒜2瓣、青蔥1根、熟芝麻少許、玉米生粉少許。

蒲燒醬汁：

生抽2湯勺、老抽1/2湯勺、蠔油1湯勺、味醂2湯勺、糖1湯勺、蜂蜜1湯勺、水2湯勺。

蒲燒茄子食材

作法：

1.茄子削去皮切成兩段，放入蒸鍋蒸8分鐘。

茄子削去皮切成兩段，放入蒸鍋蒸8分鐘。

2.取一小碗放入所有的蒲燒醬汁材料，調拌均勻後備用。

3.將蒸好的茄子用小刀對剖開，但不要切斷，邊上也輕畫上幾刀，同樣不要切斷，然後在表面沾點玉米澱粉。

4.平底鍋加油燒熱後，將切開面的茄子朝下煎2至3分鐘，略微金黃即可翻面同樣煎2至3分鐘，再翻面淋上調製好的蒲燒汁，讓茄子充分入味，直至吸乾淋汁，撒上熟白芝麻，即可出鍋裝盤。

小叮嚀：

1.味醂是一種日式調料，也可用米酒來代替。

2.蒸製過的茄子比較軟糯，烹飪過程中不要反覆翻面和重疊而影響美觀。

蒸製過的茄子比較軟糯。

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