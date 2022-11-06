生活／想當綠手指 5招搞定植物繁植

扦插是把植物的某一段切下來放到土裡讓他重新生根。(取自pexels)

「植物繁殖」(Plant Propagation)聽起來很專業，事實上就是想辦法增加植物的數量；對於熟稔的園藝大師而言，繁殖的方式很多樣，例如嫁接、出芽、組培等等；不過針對多數園藝初心者，以下介紹播種、扦插、分株等基本植物繁殖技巧，將來讀者若更有心得，沒準還能自己開發出新的品種培育方法呢。

1.有性生殖：

當有外力，如動物或風，將花粉送到另一株同種植物的柱頭時，就會開始有性繁殖過程，雖然有些品種的植物能夠「自體授粉」，但也有很多不能；如果有意為植物進行有性生殖，須注意只有「同種」植物才能生殖，如果只是「同屬」，通常無法有效結果。

2.播種：

別想太難，這就是單純的把種子放到土裡一定深度，然後澆水等它長出來；不過，有些種子的外衣比較堅硬，在大自然中需要靠動物的消化系統排出才能順利發芽，如果你想培育的種子是這種品種，可以把它泡在醋或澆沸水而腐蝕外殼，或乾脆用刀子划過，不過究竟要用醋或沸水還是要看種子的特性，下手前要先做好功課。

3.扦插：

把植物的某一段切下來放到土裡讓他重新生根，通常是為了完美複製這株植物的特性；大部分的植物都是「莖扦插」，也就是要保留一段莖體才能順利讓它重新長出來，多數透過莖扦插培育的植物需要在土裡放一點生長激素才會提高扦插成功的機率，不過像吊鐘花、鳳仙花等本身生命力很強，不必多放生長激素也可以；另一種扦插方式則是「葉扦插」，只需保留葉片尾部約1至2吋的莖就可以扦插成功，如非洲紫羅蘭就適合用葉扦插。

4.壓條：

壓條是將植物的枝蔓在不脫離母體的情況下埋在土裡，等到長出新的根系後再將之與母體分離單獨栽種；例如空中壓條就是將植物的莖選一段剝環處理，然後用塑料袋把剝環的地方與土壤包在一起並緊綁固定，土壤內還可以添加一些生長激素，一段時間過去後就會發現土裡長出新根，此時就可以將壓條與母體分離單獨栽種。

5.分株：