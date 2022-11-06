生活／玫瑰怎麼種？ 當灌木養就對了

秋季玫瑰等植物種類愈來愈多，過冬和初春時期可好好紮根。（Getty Images）

玫瑰幾乎人見人愛，要自己種？沒問題，只要記住，玫瑰是灌木，照種植灌木的原則處理，就對了。若要它長得好，還有如下小秘訣：

四周有擴增的空間，排水良好，日照至少每天6小時，避免西向、近牆、反光。如果不確定你選定的地點是否排水良好，可先挖個洞，測試一下水滲透夠不夠快。

買花苗時，不論是根幹包裝或盆栽幼苗，注意不要有「病」兆或蟲咬的痕跡。通常根幹包裝要「拆封」浸泡一夜後再種，時機則初春為宜。

若是盆栽幼苗已有花蕊，顧客可先欣賞花型、嗅其花香；郵購送來的，通常枝葉經過修剪，可能也須浸泡一夜，才能移植到土壤。長定後，它會重綻枝葉。

挖多大的洞迎接玫瑰到它新家？讓它的根部有往外發展的餘地即可，深度則要中央夠放小土堆，讓根部中央站穩，再填滿四周，澆透水，然後用碎乾樹皮蓋上。

原地的泥土填滿就可，不必添加其他「有機土。」

花苗如果是接枝的，種花播客拜英頓（Teresa Byington）建議把接枝點（可能已發芽）埋到地表及碎乾樹皮底下兩三吋的地方，因為接枝點較敏感怕冷，埋入土裡可以保護新枝。

寒帶種玫瑰，一定要在初霜來臨前至少4到6周種下去，讓根部可以適應冬眠；初春或入夏當然沒問題。

溫帶愛花人可聽從南加州 玫瑰達人季默曼（Paul Zimmerman）的建議，秋天栽種「很不錯，因為秋季玫瑰等植物種類愈來愈多，此時栽種有足夠時間，讓它在們過冬和初春時期好好紮根。」

一旦種植妥當，拜英頓說，頭一個禮拜要好好澆水，給它兩吋或5加崙滿滿一桶的水，等它長定了，水分就不需那麼多了。

至於施肥，春季就要下肥，不要等到夏末、入秋才施肥，這樣會影響它冬眠。