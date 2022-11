談藝／徐悲鴻的彩墨畫第三樂章首演 徐芳芳彈奏半世紀牽掛

徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」 第三樂章 風雨雞鳴—壯烈的回憶世界首演。(照片由徐芳芳提供)

閉著眼睛,將心中的激動寄於在琴鍵上跳動的指尖,一個音、一個音緩緩地彈奏出美妙的樂曲,畫家徐悲鴻之女、鋼琴家徐芳芳日前受邀在曼哈頓林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall),進行鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」世界首演,短短幾分鐘的樂曲,卻是遲了半世紀,才得以重新在世人面前呈現。

2022年10月22日徐芳芳在林肯中心的愛麗絲•杜莉音樂廳演奏鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章;「壯烈之回憶」徐悲鴻(1895-1953)作,1937年。(國畫: 徐悲鴻紀念館收藏。攝影:Felicia Guo)

江文也手稿 多年後再現

這首協奏曲,是作曲家江文也在1964年,為當時只有16歲、就讀於中央音樂學院附中鋼琴演奏專業的徐芳芳所寫。手稿在文化大革命時丟失,直到2016年,徐芳芳在為去世一年後的母親廖靜文整理遺物時,才發現了這首協奏曲的第三樂章,是江文也手寫的樂譜,封面上則有徐悲鴻所畫的雄雞圖像。

徐芳芳近日受邀參加第五屆「紐約中國當代音樂節」(China Now Music Festival),其中被安排在閉幕夜的演出,以「東行樂記」為主題,用多媒體形式展現早期藝術家,對東方音樂和藝術的影響,及幾代東、西方藝術家的探索與追求。

音樂會上半場包含作曲家齊爾品(Alexander Tcherepnin)以中國題材所創的獨幕室內歌劇「仙女與農夫」,透過西方視角想像與技法,講述東方民間天仙配的愛情故事;音樂會下半場以江文也早期所作的「台灣舞曲」為序,隨後以歷經半世紀後,才又找到的「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」,由徐芳芳擔任鋼琴獨奏;最後壓軸上演的,為委約作曲家黃安倫所作的交響詩「徐悲鴻畫境隨想」。

事隔多年,也是首次將江文也的此曲,在世人面前演奏,徐芳芳事後受訪時表示,除了激動也感到高興,「因為江文也、母親廖靜文,和我半個世紀以來的期望,終於能實現了。」

這份鋼琴協奏曲的手稿歷經了20世紀後半葉中國的社會變遷,江文也在20世紀40年代後期,與徐悲鴻夫妻成為朋友;徐悲鴻是20世紀中國最有影響的畫家和美術教育家,被稱為現代中國繪畫之父,以畫馬著稱,他的動物畫把國畫中寄情託興的手法發揮到極致。當時徐悲鴻擔任國立北平藝術專科學校校長,而江文也則是音樂系的教師。

困難條件下 他堅持創作

1950年,江文也成為新中國的中央音樂學院作曲系教授,1957年他在反右運動中被劃為右派,失去了教授職位和出版及演奏自己作品的權利。但他在困難的條件下仍堅持創作,其中就包括這首鋼琴協奏曲。

這首協奏曲,是江文也根據徐悲鴻的「風雨雞鳴」和「壯烈之回憶」兩幅作品創作。「風雨雞鳴」作於1937年抗日戰爭前夕。一隻雄雞站在高高的岩石上,迎著風雨引吭高鳴,抒發了徐悲鴻對民族奮起的期望;「壯烈之回憶」,則創作於1937年1月28日,以紀念1932年中國軍隊在上海抗擊日軍入侵的一二八事變五周年。撫今追昔,徐悲鴻表達了他對英勇的民族鬥爭的強烈情感。雄雞昂首挺胸,是中國人民勇敢和頑強的象徵。黃色的葵花占據了大部分空間,襯托出畫中表達的樂觀情緒。

2022年5月26日,徐芳芳與聖路易斯指揮和樂隊在華盛頓大學音樂廳排練錄音。(照片版權歸徐芳芳)

徐芳芳描述,雖然此曲沒有遵循古典協奏曲的結構,但強有力的主題描繪出中國人民抗擊日本侵略者的決心;生動活躍的旋律表達了徐悲鴻對祖國光明未來的樂觀情緒。

雖說手稿好不容易失而復得,但卻並不是隨手一彈就可重現,由於樂譜已經發黃,邊上更有些破損導致部分音符難以辨識,徐芳芳前後花了兩年的時間,整理、編輯,才將這份手稿,變成管絃樂隊能夠演奏的樂譜。她表示,雖然毀損部分的音符,可以透過修補、編輯整理出來,但管絃樂隊有分各種聲部,而江文也具獨創性的創作方式,也讓他手稿中的記譜方式與常規技法不同,想要完整、真實地呈現在電子版的樂譜上,相當不容易。

徐芳芳從去年12月開始從摸索電腦軟件,並整理出能夠讓管弦樂隊演奏的總譜和分譜。為了深刻地理解江文也這首作品的內容和風格,徐芳芳還在網上搜尋所有江文也的作品及發表過的有關他的文章,並根據他的思路對這首鋼琴協奏曲進行學習和研究,同時做出自己的解釋,將這個作品介紹給觀眾。

協奏曲融入了中國和聲及打擊樂器,比如鑼和鈸,有時與鋼琴重奏。鋼琴獨奏在豐富多變的節奏和重音内,融合了打擊樂的特點。江文也使用不同的樂器來描繪一個美妙的音景,展現出栩栩如生的繪畫,使聽眾體會到徐悲鴻畫中動物嬉戲、活躍的情感。雄雞和雨的特徵很容易在協奏曲中識別,就像中國傳統繪畫使用的寄情託興手法。徐悲鴻和江文也在藝術創作中都運用了融匯中西的手法。

「我下了很大功夫,也自己籌資發行CD,為了對得起江老師對我的期望,也對得起我的父母。」徐芳芳說,母親廖靜文生前,一直想要聽到她演奏這首鋼琴協奏曲,但父母、江文也都已經不在人世。在將總譜和分譜整理出來後,徐芳芳與密蘇里州聖路易斯(St. Louis)的指揮和樂隊一起排練,在今年5月錄製了這首鋼琴協奏曲第三樂章的CD,並與她的回憶錄Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao's China《奔騰的駿馬: 畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國》一起,在演出後當晚介紹給觀眾,賦予這部失傳作品生命。

「群奔」徐悲鴻(1895-1953)作,1942年,國畫,徐悲鴻紀念館收藏。2022年10月22日在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行的音樂會「東行樂記 亞歷山大•齊爾品的音樂和徐悲鴻的美術」。(照片由徐芳芳提供)

晚年重要作品 再賦生命

回憶當天在林肯中心舞台上的演出,徐芳芳說,當晚的演奏,可算是她在練習、錄製CD和彩排過程中,最成功的一次;她坦言,演奏時並不感到緊張,更多的是將自己的感情投入音樂,與觀眾分享江文也這部精彩的作品。

如今中國音樂界充分肯定了江文也音樂創作的歷史地位。不過在林肯中心的首演,徐芳芳認為,對他來說,可能是江文也晚年創作中的這部重要作品被世人所知的唯一可能性。這場演出,除了給江文也在中國音樂史上應有的地位,也給予徐悲鴻應有的地位。

「這份剛找到的音樂手稿把我帶回到1964 年。江文也為什麼選擇為徐悲鴻十幾歲的女兒寫這首協奏曲?也許在他作為右派分子的處境下,我對他音樂才華的欣賞觸動了他的心。」

演出完畢後,徐芳芳將她演奏這首鋼琴協奏曲第三樂章的CD捐給美國巴德美中音樂研習院 (US-China Music Institute Bard College Conservatory of Music),並準備捐給母校北京 的中央音樂學院;在半世紀之前,江文也是那裡的教師,而她是附中的學生,她希望其他的學生們也能夠學習和演奏這首作品,同時音樂學家也能對江文也晚年創作的這部重要作品進行研究。

而如果江文也還在世,徐芳芳說,她會對他說:「江老師,1964 年,你為我寫了這首鋼琴協奏曲。我沒有辜負你對我的期望。我在2022年10月22日在紐約林肯中心的愛麗絲·杜莉音樂廳舉行了這首作品第三樂章的世界首演;我也感謝你這首極具獨創性的作品給我創造的演奏機會,也許你在天之靈會感到欣慰。」

關於徐芳芳

徐芳芳出生、成長於中國北京,中央音樂學院附中鋼琴演奏專業畢業;她1981年來到美國,在柏克萊加州大學 (University of California, Berkeley)獲得歷史學士學位,並在史丹福大學 (Stanford University)獲工商管理碩士學位(M.B.A. from Stanford Graduate School of Business)。2000年任中國人民大學第一任音樂系系主任。

她幫助發起,並協助舉辦徐悲鴻在美國的第一個綜合性個人畫展,於2011年10月至2012年1月在丹佛藝術博物館舉行。徐芳芳出版了回憶錄Galloping Horses:Artist Xu Beihong and His Family in Mao’s China《奔騰的駿馬: 畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國》及數篇關於徐悲鴻及他的藝術的文章,包括「徐悲鴻的一生與他的藝術」及《美術》2020年第9期登載的文章《徐悲鴻與印度》。

更多關於徐芳芳的資訊,可上https://beihongchinaarts.com/?lang=zh-hant查詢。