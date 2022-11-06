我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

談藝／徐悲鴻的彩墨畫第三樂章首演 徐芳芳彈奏半世紀牽掛

記者顏嘉瑩
徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」 第三樂章 風雨雞鳴—壯烈的回憶世界首演。(照片由徐芳芳提供)
徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」 第三樂章 風雨雞鳴—壯烈的回憶世界首演。(照片由徐芳芳提供)

閉著眼睛，將心中的激動寄於在琴鍵上跳動的指尖，一個音、一個音緩緩地彈奏出美妙的樂曲，畫家徐悲鴻之女、鋼琴家徐芳芳日前受邀在曼哈頓林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)，進行鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」世界首演，短短幾分鐘的樂曲，卻是遲了半世紀，才得以重新在世人面前呈現。

2022年10月22日徐芳芳在林肯中心的愛麗絲•杜莉音樂廳演奏鋼琴協奏曲 「徐悲...
2022年10月22日徐芳芳在林肯中心的愛麗絲•杜莉音樂廳演奏鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章；「壯烈之回憶」徐悲鴻(1895-1953)作，1937年。(國畫： 徐悲鴻紀念館收藏。攝影：Felicia Guo)

江文也手稿 多年後再現

這首協奏曲，是作曲家江文也在1964年，為當時只有16歲、就讀於中央音樂學院附中鋼琴演奏專業的徐芳芳所寫。手稿在文化大革命時丟失，直到2016年，徐芳芳在為去世一年後的母親廖靜文整理遺物時，才發現了這首協奏曲的第三樂章，是江文也手寫的樂譜，封面上則有徐悲鴻所畫的雄雞圖像。

徐芳芳近日受邀參加第五屆「紐約中國當代音樂節」(China Now Music Festival)，其中被安排在閉幕夜的演出，以「東行樂記」為主題，用多媒體形式展現早期藝術家，對東方音樂和藝術的影響，及幾代東、西方藝術家的探索與追求。

音樂會上半場包含作曲家齊爾品(Alexander Tcherepnin)以中國題材所創的獨幕室內歌劇「仙女與農夫」，透過西方視角想像與技法，講述東方民間天仙配的愛情故事；音樂會下半場以江文也早期所作的「台灣舞曲」為序，隨後以歷經半世紀後，才又找到的「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章「風雨雞鳴—壯烈的回憶」，由徐芳芳擔任鋼琴獨奏；最後壓軸上演的，為委約作曲家黃安倫所作的交響詩「徐悲鴻畫境隨想」。

事隔多年，也是首次將江文也的此曲，在世人面前演奏，徐芳芳事後受訪時表示，除了激動也感到高興，「因為江文也、母親廖靜文，和我半個世紀以來的期望，終於能實現了。」

這份鋼琴協奏曲的手稿歷經了20世紀後半葉中國的社會變遷，江文也在20世紀40年代後期，與徐悲鴻夫妻成為朋友；徐悲鴻是20世紀中國最有影響的畫家和美術教育家，被稱為現代中國繪畫之父，以畫馬著稱，他的動物畫把國畫中寄情託興的手法發揮到極致。當時徐悲鴻擔任國立北平藝術專科學校校長，而江文也則是音樂系的教師。

徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲 「徐悲...
徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲 「徐悲鴻的彩墨畫」 第三樂章 風雨雞鳴—壯烈的回憶世界首演。(照片由徐芳芳提供)

困難條件下 他堅持創作

1950年，江文也成為新中國的中央音樂學院作曲系教授，1957年他在反右運動中被劃為右派，失去了教授職位和出版及演奏自己作品的權利。但他在困難的條件下仍堅持創作，其中就包括這首鋼琴協奏曲。

這首協奏曲，是江文也根據徐悲鴻的「風雨雞鳴」和「壯烈之回憶」兩幅作品創作。「風雨雞鳴」作於1937年抗日戰爭前夕。一隻雄雞站在高高的岩石上，迎著風雨引吭高鳴，抒發了徐悲鴻對民族奮起的期望；「壯烈之回憶」，則創作於1937年1月28日，以紀念1932年中國軍隊在上海抗擊日軍入侵的一二八事變五周年。撫今追昔，徐悲鴻表達了他對英勇的民族鬥爭的強烈情感。雄雞昂首挺胸，是中國人民勇敢和頑強的象徵。黃色的葵花占據了大部分空間，襯托出畫中表達的樂觀情緒。

2022年5月26日，徐芳芳與聖路易斯指揮和樂隊在華盛頓大學音樂廳排練錄音。(照...
2022年5月26日，徐芳芳與聖路易斯指揮和樂隊在華盛頓大學音樂廳排練錄音。(照片版權歸徐芳芳)

徐芳芳描述，雖然此曲沒有遵循古典協奏曲的結構，但強有力的主題描繪出中國人民抗擊日本侵略者的決心；生動活躍的旋律表達了徐悲鴻對祖國光明未來的樂觀情緒。

雖說手稿好不容易失而復得，但卻並不是隨手一彈就可重現，由於樂譜已經發黃，邊上更有些破損導致部分音符難以辨識，徐芳芳前後花了兩年的時間，整理、編輯，才將這份手稿，變成管絃樂隊能夠演奏的樂譜。她表示，雖然毀損部分的音符，可以透過修補、編輯整理出來，但管絃樂隊有分各種聲部，而江文也具獨創性的創作方式，也讓他手稿中的記譜方式與常規技法不同，想要完整、真實地呈現在電子版的樂譜上，相當不容易。

徐芳芳從去年12月開始從摸索電腦軟件，並整理出能夠讓管弦樂隊演奏的總譜和分譜。為了深刻地理解江文也這首作品的內容和風格，徐芳芳還在網上搜尋所有江文也的作品及發表過的有關他的文章，並根據他的思路對這首鋼琴協奏曲進行學習和研究，同時做出自己的解釋，將這個作品介紹給觀眾。

協奏曲融入了中國和聲及打擊樂器，比如鑼和鈸，有時與鋼琴重奏。鋼琴獨奏在豐富多變的節奏和重音内，融合了打擊樂的特點。江文也使用不同的樂器來描繪一個美妙的音景，展現出栩栩如生的繪畫，使聽眾體會到徐悲鴻畫中動物嬉戲、活躍的情感。雄雞和雨的特徵很容易在協奏曲中識別，就像中國傳統繪畫使用的寄情託興手法。徐悲鴻和江文也在藝術創作中都運用了融匯中西的手法。

「我下了很大功夫，也自己籌資發行CD，為了對得起江老師對我的期望，也對得起我的父母。」徐芳芳說，母親廖靜文生前，一直想要聽到她演奏這首鋼琴協奏曲，但父母、江文也都已經不在人世。在將總譜和分譜整理出來後，徐芳芳與密蘇里州聖路易斯(St. Louis)的指揮和樂隊一起排練，在今年5月錄製了這首鋼琴協奏曲第三樂章的CD，並與她的回憶錄Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao's China《奔騰的駿馬: 畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國》一起，在演出後當晚介紹給觀眾，賦予這部失傳作品生命。

「群奔」徐悲鴻(1895-1953)作，1942年，國畫，徐悲鴻紀念館收藏。20...
「群奔」徐悲鴻(1895-1953)作，1942年，國畫，徐悲鴻紀念館收藏。2022年10月22日在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行的音樂會「東行樂記 亞歷山大•齊爾品的音樂和徐悲鴻的美術」。(照片由徐芳芳提供)

晚年重要作品 再賦生命

回憶當天在林肯中心舞台上的演出，徐芳芳說，當晚的演奏，可算是她在練習、錄製CD和彩排過程中，最成功的一次；她坦言，演奏時並不感到緊張，更多的是將自己的感情投入音樂，與觀眾分享江文也這部精彩的作品。

如今中國音樂界充分肯定了江文也音樂創作的歷史地位。不過在林肯中心的首演，徐芳芳認為，對他來說，可能是江文也晚年創作中的這部重要作品被世人所知的唯一可能性。這場演出，除了給江文也在中國音樂史上應有的地位，也給予徐悲鴻應有的地位。

「這份剛找到的音樂手稿把我帶回到1964 年。江文也為什麼選擇為徐悲鴻十幾歲的女兒寫這首協奏曲？也許在他作為右派分子的處境下，我對他音樂才華的欣賞觸動了他的心。」

演出完畢後，徐芳芳將她演奏這首鋼琴協奏曲第三樂章的CD捐給美國巴德美中音樂研習院 (US-China Music Institute Bard College Conservatory of Music)，並準備捐給母校北京的中央音樂學院；在半世紀之前，江文也是那裡的教師，而她是附中的學生，她希望其他的學生們也能夠學習和演奏這首作品，同時音樂學家也能對江文也晚年創作的這部重要作品進行研究。

而如果江文也還在世，徐芳芳說，她會對他說：「江老師，1964 年，你為我寫了這首鋼琴協奏曲。我沒有辜負你對我的期望。我在2022年10月22日在紐約林肯中心的愛麗絲·杜莉音樂廳舉行了這首作品第三樂章的世界首演；我也感謝你這首極具獨創性的作品給我創造的演奏機會，也許你在天之靈會感到欣慰。」

徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲「徐悲鴻...
徐芳芳在林肯藝術中心的Alice Tully音樂廳舉行江文也的鋼琴協奏曲「徐悲鴻的彩墨畫」第三樂章 風雨雞鳴—壯烈的回憶世界首演。(照片由徐芳芳提供)

關於徐芳芳

徐芳芳出生、成長於中國北京，中央音樂學院附中鋼琴演奏專業畢業；她1981年來到美國，在柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)獲得歷史學士學位，並在史丹福大學 (Stanford University)獲工商管理碩士學位(M.B.A. from Stanford Graduate School of Business)。2000年任中國人民大學第一任音樂系系主任。

她幫助發起，並協助舉辦徐悲鴻在美國的第一個綜合性個人畫展，於2011年10月至2012年1月在丹佛藝術博物館舉行。徐芳芳出版了回憶錄Galloping Horses：Artist Xu Beihong and His Family in Mao’s China《奔騰的駿馬: 畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國》及數篇關於徐悲鴻及他的藝術的文章，包括「徐悲鴻的一生與他的藝術」及《美術》2020年第9期登載的文章《徐悲鴻與印度》。

更多關於徐芳芳的資訊，可上https://beihongchinaarts.com/?lang=zh-hant查詢。

巴德美中音樂研習院蔡金東院長拿著徐芳芳向巴德美中音樂研習院捐贈的她演奏鋼琴協奏曲...
巴德美中音樂研習院蔡金東院長拿著徐芳芳向巴德美中音樂研習院捐贈的她演奏鋼琴協奏曲的CD和她的回憶錄Galloping Horses：Artist Xu Beihong and His Family in Mao's China「奔騰的駿馬：畫家徐悲鴻和他的家人在毛澤東的中國」。(照片由徐芳芳提供)

北京 加州大學 史丹福大學

上一則

談藝／一份丟失了的音樂手稿

下一則

生活／想當綠手指 5招搞定植物繁植

延伸閱讀

硅谷亞洲藝術中心「花鳥畫」展 名家齊聚

硅谷亞洲藝術中心「花鳥畫」展 名家齊聚
畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩

畫皮歌劇林肯中心上演 贏得滿堂彩
台裔美籍小提琴新秀譚元培 維尼奧夫斯基大賽止步2輪

台裔美籍小提琴新秀譚元培 維尼奧夫斯基大賽止步2輪
女孩揹著「古箏」彈搖滾 視頻衝出百萬播放量

女孩揹著「古箏」彈搖滾 視頻衝出百萬播放量

熱門新聞

好萊塢華裔女星吳恬敏自爆三年前推文引發風波，遭受網路霸凌，曾經自殺未遂。(路透)

封面故事／吳恬敏 熬過推特風暴

2022-10-30 14:23
英國少女茉莉2017年在家中自殺身亡，經過五年的調查，英國法院認定將其死因「直接歸咎於」社交媒體。 (影片截圖)

封面故事／當螢幕裡只有絕望…英國少女被演算法殺死？

2022-10-30 02:29
艾蜜莉在巴黎第三季劇照。（取材自IMDb）

娛樂／艾蜜莉在巴黎 掀bra top風潮

2022-10-30 02:04
1972年烏拉圭空難的16名生還者在空難50周年齊聚一堂，紀念他們墜機後在雪地裡靠著吃同伴遺骸維生72天的「安地斯奇蹟」。（歐新社）

新聞眼／吃人肉維生 南美空難50年

2022-10-30 11:56
一般性高潮，是因刺激生殖器官受體而引起的神經興奮，通過類似令人戰慄的電波浪而產生幸福和愉悅的感覺。(Photo by Womanizer Toys on Unsplash)

醫師的話／性感區 因人而異

2022-10-30 02:08
房地產經紀的電話公開，成了電信詐騙集團的對象。(Unsplash網頁)

詐騙ing／詐騙橫行 地產經紀成最大狩獵目標

2022-10-30 02:25

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵