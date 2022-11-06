移民專頁／親屬移民 明年將有進展

本會計年度中親屬優先類別的排期會有改進。（美聯社）

最近，國務院 新進聘用了領事工作人員，並對親屬移民簽證 名額進行調整，我們應該合理的認為，本會計年度中親屬優先類別的排期會有改進。

過去這兩年，親屬移民優先案件一直有難度，尤其是在海外的受益人，因為安排面談的案件很少，且最後批准日期除墨西哥出生者外基本上沒有進展。同時，職業類別卻多了許多簽證配額。依照規則，在一個會計年度中未使用的親屬移民簽證配額可在下一個會計年度時轉移到職業類別。

職業類別案件的正常分配額為14萬個，但在2021會計年度卻達到26萬2288個配額，而在剛結束的2022會計年度則達到了28萬1507個配額。

這意味著在2020年9月30日結束的2020會計年度，有12萬2288個親屬優先簽證配額留下未使用，而在2021年9月30日結束的會計年度，有14萬1507個親屬優先簽證未使用。國務院已預計2023會計年度職業類別的簽證使用量約為20萬個，這意味著2022會計年度預計將有6萬個親屬移民簽證留下未使用﹐可予以分配給職業類別。

新冠病毒大流行限制了領事館和大使館的面談次數，而這些案件的受益人主要在海外，而不是職業類別，這些受益人大多數在美國工作並持臨時簽證的身分。移民簽證的發放最初受到大疫情初期制定的外交強硬政策的阻礙，該政策最初要求暫時關閉，但從2020年7月15日其簽證服務在有限的情況下逐個開始重新開放。

2021年9月國務院發布了一份備忘錄，將親屬優先類別的優先順序設置為第三級，低於第一級的優先申請（直系親屬跨國收養簽證、超齡簽證、某些特殊移民簽證和根據具體情況來確定的緊急情況）和第二級（直系親屬、未婚夫（妻）和返回居民簽證）。

2021年9月13日的「移民簽證優先排序」備忘錄中，國務院明確表示「該優先排序計畫指示領事館要最大限度地利用其有限資源，來容納盡可能多的直系親屬和未婚夫（妻）案件，目標是至少可以防止這些類別增加積壓案件，並使積壓案減少。但是，此優先順序計畫還指示領事館每個月要安排和裁決一些第三級和第四級的案件」。

2023會計年度（2022年10月1日到2023年9月30日），親屬優先類別在全世界各國前進或後退的可能性有多大？到目前為止，就10月和11月的簽證配額表變動方向而言，除了墨西哥前進外，其他國家根本沒有任何變動。最新簽證配額表親屬移民類別的流動方向概述如下：

2022年11月的簽證配額公告於10月6日發布，它幾乎沒有任何變動。

親屬移民最後批准日期排期表：除墨西哥永久居民申請未婚成年子女(F-2B) 類別提前兩個月至2001年6月1日、公民申請已婚子女(F-3) 提前兩個月至1997年11月1日和公民申請兄弟姊妹(F-4) 兩個月至2000年8月1日外，沒有任何變動。

親屬移民遞交調整身分申請排期表：同樣地，除了墨西哥外，公民申請成年(21歲)未婚子女( F-1) 提前一年至2002年12月1日、F-2B提前三個月又三周至2002年1月1日、F-3兩個月至2001年6月15日和F-4兩周到2001年4月1日。

一個好消息傳出。國務院招聘領事人員的工作進展順利，並且在2022年10月7日美國移民律師協會和國務院之間的網路研討會上，國務院代表確認領事人員將於2023年底僱用齊全。問到是否會處理親屬優先簽證面談和簽發簽證的問題，回答是可能會歸結為排期的問題。那麼新員工將服務些什麼呢？領事工作人員要注意的不僅僅是三個級別間的競爭，還有領事服務的其他環節。國務院代表談到了各項利益，例如包括訪客和學生在內的非移民簽證有助於經濟發展，還指出多元化簽證做得很好。

過去幾個月墨西哥的移民簽證的不斷前進，可能是那裡的移民簽證單位對優先順序計畫存在自由。如果真是這樣，可以鼓勵其他移民簽證簽發機構朝同一方向辦理。但是，只看親屬優先類別的情況和未使用的簽證數量，必須注意麵談合格的申請人、簽發移民簽證、評估簽證需求，然後像冠性病毒大流行前一樣將類別向前或向後移動。