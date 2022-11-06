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大仁說財經／全球抗暖化 碳排終降了

張大仁
加州的Castaic湖因乾旱水位降低，旱情影響水力發電。（Getty Images）
加州的Castaic湖因乾旱水位降低，旱情影響水力發電。（Getty Images）

多年努力後，與溫室氣體鬥爭終於出現一些好消息：化石燃料燃燒產生的二氧化碳(CO2)排放量今年可望增加不到1%。

雖然人們普遍擔心在全球能源緊縮和俄羅斯在烏克蘭的戰爭會帶回煤炭、石油和天然氣的接受度。但增幅能夠降到這麼低，都要感謝電動車和再生能源的吸收。

國際能源署(IEA)發表最新預測指出，二氧化碳排放量可望在2022年增加3億噸，達到338億噸。隨著世界從新冠疫情中復甦，這個增幅相較於2021年近20億噸的增幅相比要小得多。

今年主要增幅來自受疫情嚴重影響的航空業。

IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)在聲明中表示，「俄羅斯入侵烏克蘭引發的全球能源危機，促使許多國家競相使用其他能源來替代市場上失去的俄羅斯天然氣供應。令人鼓舞的消息是，太陽能和風能正在填補大部分空白，而煤炭的上漲似乎相對較小且只是暫時性的。」

他說，「這意味著今年二氧化碳排放量的增加速度遠沒有一些人擔心的那麼快，而且政府的政策行動正在推動能源經濟的真正結構性變化。由於最近幾個月在全球範圍內推進的主要清潔能源政策計畫，這些變化將加速。」

IEA表示，如果沒有在全球性大規模推動再生能源和電動車，排放量的增幅會更大，可能高達10億噸。

由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭導致天然氣價格飆升，對煤炭的需求有所增加，而主要由亞洲推動的煤炭發電導致的二氧化碳排放量預計今年將增長2億噸以上，成長2%。

但IEA報告指出，煤炭排放量的增幅「相對較小」，並且「被再生能源的擴張強勢壓縮」。

今年，全球太陽能和風能發電量創下歷史新高，發電量超過700太瓦時。這足以為大約6700萬戶美國家庭供電一年。

雖然嚴重乾旱影響了北半球的大片地區，但水力發電的總體前景仍然樂觀，今年全球水力發電量有所增加，預計將貢獻超過五分之一的再生能源增幅。

歐盟生產創紀錄的風能和太陽能，因為它抵制俄羅斯的天然氣。

在IEA全球展望發布前，另一份報告顯示，自俄羅斯發動戰爭以來，歐盟四分之一的電力來自再生能源，也是最高紀錄。

雖然歐盟恢復採用煤炭發電，但IEA預測歐盟今年的排放量將減少。一些歐盟國家正在使用更多煤炭來應對天然氣價格上漲以及俄羅斯削減對一些成員國的供應。

COP27氣候談判（2022年聯合國氣候變遷大會）11月6到18日在埃及展開，預計各國將確保其減排計畫與《巴黎協定》的主要目標保持一致：將全球暖化控制在較工業時前上升2℃，但最好是1.5℃。

IEA的預測為這場談判創造了一個比預期更樂觀的背景，但科學家警告說，排放量應該迅速下降，才能保持1.5℃的目標。

馬里蘭州奧克蘭附近的山頭，可見風力發電機，風力發電目前僅占該州的1.4%。（Ge...
馬里蘭州奧克蘭附近的山頭，可見風力發電機，風力發電目前僅占該州的1.4%。（Getty Images）
電動車加速普及，有利降低溫室氣體排放。（歐新社）
電動車加速普及，有利降低溫室氣體排放。（歐新社）
因俄烏戰爭致使歐盟恢復採用煤炭發電，圖為歐洲最大的燃煤發電廠、位於波蘭的貝爾哈托...
因俄烏戰爭致使歐盟恢復採用煤炭發電，圖為歐洲最大的燃煤發電廠、位於波蘭的貝爾哈托夫(Belchatow)電廠，煙囪冒出滾滾濃煙。（路透）
馬里蘭州Thurmont的農田景觀已變，多處已設太陽能板。（美聯社）
馬里蘭州Thurmont的農田景觀已變，多處已設太陽能板。（美聯社）

俄羅斯 歐盟 天然氣

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