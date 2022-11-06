稅務漫談／PPP不實豁免 國稅局整肅

獲得PPP貸款豁免的納稅人應採取措施遵守規定。（Getty Images）

國稅局 日前發布了針對「薪資保護計畫貸款 」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款）不當豁免的指南。該指南確認，當納稅人的貸款因虛假陳述或遺漏而被免除時，納稅人沒有資格從收入中排除免除，並且必須將因虛假陳述或遺漏而免除的貸款收益部分包含在收入中。

不當獲得PPP貸款豁免的納稅人應採取措施遵守規定，例如提交修訂後的申報表，在收入中加回豁免的貸款收益金額。

PPP貸款計畫由CARES Act制定，旨在幫助受到新冠疫情不利影響的美國小型企業支付以員工薪資為主的運營費用。

PPP貸款計畫通過對遭受重創的小型企業、非營利組織和場所的經濟援助法進一步擴展。

國稅局發現，一些獲得PPP貸款豁免的受助人不符合一項或多項資格條件。（Getty Images）

三條件可免除貸款

根據PPP貸款計畫的條款，如果貸款接受者滿足三個條件，貸方可以免除全部貸款：

1.是小型企業、獨立承包商、符合條件的個體經營者、獨資經營者、企業或某種類型的免稅實體；

2.在2020年2月15日或之前營業；和有為其服務付費的僱員或獨立承包商，或者是個體經營者、獨資經營者或獨立承包商；

3.貸款收益必須用於支付符合條件的費用，例如工資成本、租金 、企業抵押貸款利息和水電費。

貸款人必須申請貸款減免，貸款減免申請要求貸款接受者證明其資格、驗證某些財務信息並滿足其他法律資格。如果滿足上述三個條件，則在PPP貸款計畫下，免除部分不計入收入。

如果不符合條件，則免除但不符合條件的貸款收益金額，必須計入收入，並必須繳納額外的所得稅。

貸款免還金計算方法

貸款免還金額的計算方法是：

免還金額＝薪資成本（貸款總額的至少60%）＋非薪資成本（貸款總額的最多40%）－EIDL提前貸款（Economic Injury Disaster Loan，經濟損害災難貸款）

貸款的至少60%必須用於美國境內的員工薪資，最多40%是用於非薪資成本。薪資成本包括工資、佣金、危險工資、獎金、小費、年假、帶薪假、帶薪病假、工資稅、州稅、地方稅、團體醫保、退休金。每個員工的上限不能超過每年10萬美金。

非薪資成本包括商業抵押債務的利息支付（本金不能算）、租金或租賃付款、水電煤氣、交通費、電話、網費，這些都是指2020年2月15日前就存在的合同在覆蓋期需支付的費用。

薪資占比不低於60%

若想豁免全部貸款，雇主支付的薪資費用占比需不得低於60%，其他符合要求並在2020年2月15日之前生效或開始的經營費用（如店舖租金、水電燃氣等）占比為40%。如將貸款用於非薪資支出，則必須使用「豁免覆蓋期」來計算貸款豁免額。若薪資支出的占比低於60%，借款人則只能豁免部分貸款。

國稅局局長查克‧雷蒂格說：「這一行動突顯了國稅局致力於確保所有納稅人支付其公平份額的稅款。我們希望確保那些濫用此類計畫的人被追究責任，我們將考慮所有可用的治療和懲罰措施來解決濫用問題。」

許多獲得貸款減免的PPP貸款接受者是合格的，並正確使用貸款收益來支付符合條件費用。然而國稅局仍發現，一些獲得貸款豁免的受助人不符合一項或多項資格條件。

這些接受者通過虛假陳述或遺漏獲得了PPP貸款的豁免，或者根本沒有資格獲得PPP貸款或濫用貸款收益。

要報告與PPP貸款有關的涉稅非法活動，可以提交表格3949-A，納稅人還可以撥打800-366-4484向 財政部稅務監察長報告與 國稅局相關的網絡釣魚企圖和欺詐事件。（作者為註冊會計師）