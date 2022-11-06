新聞後窗／這些地方 讓旅遊家也喪膽

英國萊伊的「美人魚旅館」，以鬼魂出沒聞名，圖右側可見招牌和入口。（取自臉書粉絲頁）

萬聖節期剛過，華盛頓郵報在10月底採訪多位旅遊經驗豐富的作家、網紅和電視主持人，談談最讓他們感到毛骨悚然的旅遊經驗。

這些總是呈現美好旅行樣貌的名人，到底在哪些角落體驗了他們人生中最恐怖的事呢？

歷史愛好者和食譜作家馬丁內斯（Rick Martinez）去英國萊伊（Rye）旅行時，硬是被友人帶去造訪13世紀惡名昭彰的海盜港口—萊伊。

他們在有數百年歷史、以鬼魂出沒聞名的「美人魚旅館」（Mermaid Inn）喝完酒後，魂飛魄散地回到旅館附近住處。 英國萊伊的「美人魚旅館」，以鬼魂出沒聞名，圖為餐廳內部。（取自臉書粉絲頁）

馬丁內斯說：「半夜時分，我在與友人合住的閣樓醒來，只覺得自己全身無法動彈，但我同時看到一個女人拿著刀在我們房裡走來走去，我朋友則是傳來窒息聲。」

第二天早上，馬丁內斯的朋友告訴他，前一晚，她在旅館酒吧裡感受到的邪靈跟著他們回家，想把她勒死在床上。當天他們立馬打包離開。

俄州克利夫蘭／遺囑之家

史普拉特（Dalen Spratt）是Discovery Plus新一季節目「幽靈兄弟：熄燈」（Ghost Brothers: Lights Out）的靈魂人物之一，該節目以抓鬼為重心，11月26日將在旅遊頻道（Travel Channel）首播。史普拉特談到2017年他為某節目實地造訪昔日俄亥俄州最大非裔殯儀館--「克利夫蘭遺囑之家」（House of Wills）。

當他置身在那年久失修、許多超自然現象調查者熱衷造訪的所在，一名女士帶他到一樓女洗手間一起凝視鏡子。「大約一分鐘後，我在鏡子裡的倒影對我微笑，」史普拉特說：「是那種嘴巴微張的小丑笑。」他當場嚇得倒地，同行女士也告訴他，她的倒影剛剛對她微笑。史普拉特肯定地說：「那是我這輩子見過的最恐怖的事。」 俄亥俄州最大非裔殯儀館「克利夫蘭遺囑之家」。（取自官網）

旅行專家布朗 (Samantha Brown) 是公共電視（PBS）主持人，她說她曾兩度參觀查爾斯頓的舊城監獄（Old City Jail），儘管時間相隔10多年，但都讓她嚇慘。

布朗說，那監獄在1800年代初到1939年「在可怕條件下」運作，而她首次訪問是在夜間。

南卡羅來納州查爾斯頓的舊城監獄。（取自官網）

她說：「當時原本沒看到手印的牆壁竟出現手印，」她嚇到當場中止訪問離開。

幾年前她再度造訪，並堅持選在白天參觀，過程中，一行人聽到身後傳來腳步聲。「那個監獄除了我們沒有其他人，」布朗說：「 我當時的反應是，『我們走吧！』」 巴黎地下墓穴的牆上排滿骷髏，這裡埋葬了約600萬人遺骸。（取自官網）

巴黎／排滿骷髏的地下墓穴

以豪華美食旅行為經營重心的旅行社老闆琪瑪（Rani Cheema）喜歡早起避開人群。2015年某日，她發現自己是少數最早進入巴黎地下墓穴（Paris Catacombs）的旅客；那墓穴牆上排滿骷髏，葬有約600萬人遺骸。

琪瑪憶道，她先是聽了一些導覽，想繼續往前走，走著走著，突然發現獨自一人被封閉的走廊、骷髏牆和黑暗包圍，「我一直唸著『我不喜歡這樣，不想一個人待著』，最後她總算到達出口、離開那裡。

巴黎地下墓穴的牆上展示當年的路牌。（Getty Images）

儘管琪瑪不相信鬼魂，但一位薩滿教朋友堅稱，「墓穴裡有一家人跟著她回來」，並在她回家時引發她一陣焦慮。「他們一直說你不想一個人待著，」朋友轉述了那些鬼魂的話。

越南順化附近廢棄的「Ho Thuy Tien水上樂園」是背包客必去旅遊景點。但當派克（Kirstie Pike）和迪雅茲（Christine Diaz）這對經營LGBTQ+旅遊網站和博客的同志夫婦2019年獨自造訪那座樂園時，面對空曠荒蕪、沒有丁點人聲的園景，派克說：「那感覺毛骨悚然，令人心痛，像是鬧鬼了一樣。」

越南順化附近廢棄的「Ho Thuy Tien水上樂園」空曠荒蕪，令人毛骨悚然。（Getty Images）

偌大的水上樂園，只有她們兩人；面對被塗鴉覆蓋的牆壁，碎玻璃在腳下劈啪作響，溜滑梯長滿茂密的熱帶植被，霧氣在湖面翻滾，平添恐懼感受。

她們的結論是：「多幾位遊客一起共享這座水上樂園，或許不是什麼壞主意。」