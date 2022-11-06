娛樂／巨星加持失效 鱷魚歌王、阿姆斯特丹票房差

名導大衛歐文羅素（中）與 「阿姆斯特丹」演員出席宣傳活動。（Getty Images）

新片「鱷魚歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile，又譯「鱷魚萊萊」）上映前被賦予眾望，畢竟北美電影 市場上自從7月底「DC超級寵物軍團」（DC League of Super-Pets，又譯「DC萌寵特遣隊」）以來，已經許久沒有這種適合全家老小一起觀看的歡樂向影片了，結果該片在4350家影院只拿到1150萬美元首映票房，令人失望。

「鱷魚歌王」由索尼影業負責發行，改編自1960年代出版的同名兒童繪本，講述一條生活在大城市裡的鱷魚，如何與普利姆一家人成為朋友的故事。按照劇情設定，名叫萊萊的這條擬人化的鱷魚，雖然不會開口講話，但是卻能引吭高歌。於是，時長105分鐘的影片中，插入了大段歌舞場面，唱唱跳跳，相當歡樂。

「鱷魚歌王」海報。（取材自IMDb）

在片中，負責為鱷魚歌王配唱的是來自加拿大的小天王尚恩曼德斯（Shawn Mendes），主演陣容包括哈維爾巴登（Javier Bardem）、華裔演員吳恬敏等。而創作影片原創歌曲的則是美國本土組合帕塞克與保羅（Pasek and Paul），團員Benj Pasek和Justin Paul，這兩位密西根大學的同窗好友，一人負責寫歌，一人負責作詞，出道十幾年來合作無間。六年前，拿到奧斯卡最佳歌曲獎的「樂來越愛你」（La La Land，又譯「愛樂之城」）主題曲「City of Stars」，便是他們合寫的歌詞；近年相當熱門的百老匯作品「親愛的艾文漢森」Dear Evan Hansen）也由他們負責譜曲。此外，過往兩人還參與過「魔法精靈」（Trolls）、「大娛樂家」（The Greatest Showman，又譯「馬戲之王」）、「阿拉丁」等熱門電影的歌曲創作，繼「鱷魚歌王」之後，下月還有一部聖誕主題歌舞片「新聖誕頌歌」（Spirited）將與觀眾見面。

巧合的是，「鱷魚歌王」的導演 同樣也是一對雙人組合。喬許高登（Josh Gordon）和威爾史派克（Will Speck）過往已聯手執導過六部作品，包括「冰刀雙人組」（Blades of Glory）、「精選完美男」（The Switch，又譯「換精計畫」等熱門喜劇片，水準相當穩定。這次的「鱷魚歌王」在影評網站爛番茄上有著70%的影評人好評度和94%的觀眾好評度，而觀眾的映後打分也有A-級。由此可見，只要是看了影片的人，絕大多數都對其相當滿意，只是問題在於，願意帶著孩子來影院看「鱷魚歌王」的家長，顯然還是不夠多。

歌舞片「新聖誕頌歌」將在聖誕檔期上映。（取材自IMDb）

對此，有分析認為「鱷魚歌王」的同名繪本的影響力和民眾知曉度太過一般，不能算是優質IP，與類似題材的「彼得兔」（Peter Rabbit）、「柏靈頓熊」（Paddington Bear）等無法相提並論。當然，一部作品的票房成敗，單看開畫成績也還不足以蓋棺定論。畢竟，直至11月23日迪士尼 動畫「奇異冒險」（Strange World，又譯「奇異世界」）上映之前，院線上幾乎沒有專攻兒童市場的作品，「鱷魚歌王」可以獨占一個多月的檔期。說不定靠著口耳相傳，這部製作成本也達到了5000萬美元的作品，能慢慢收回失地。

砸8000萬拍攝 阿姆斯特丹回本難

與「鱷魚歌王」不同，另一部新片「阿姆斯特丹」（Amsterdam）來說，恐怕就很難有機會力挽狂瀾了。

該片原本由20世紀福斯影業立案拍攝，耗資高達8000萬美元。福斯被迪士尼收購後，「阿姆斯特丹」作為迪士尼旗下作品，由更名後的20世紀影業負責發行，投入了相當不菲的宣傳經費。最終，「阿姆斯特丹」在全北美3005家影院首映只拿到680萬美元開畫票房，賠本已不可避免。

「阿姆斯特丹」出自著名導演大衛歐文羅素（David Owen Russell）之手，雲集了克里斯汀貝爾（Christian Bale）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、瑪格蘿比（Margot Robbie）、泰勒絲（Taylor Swift）、約翰大衛華盛頓（John David Washington）等一眾好萊塢大牌藝人，因此原本相當為外界看好，最終落得如此結局，恐怕還是羅素這次在劇本上出了大問題。

「阿姆斯特丹」海報。（取材自IMDb）

金獎大導滑鐵盧

「阿姆斯特丹」的故事藍本來自1933年發生的一則真實事件：華爾街商人政變。當時，新任總統羅斯福推行新政，變相劫富濟貧，讓華爾街利益集團大感不滿。為此，某些商業大亨找到退役少將巴特勒（勞勃狄尼洛飾），希望他能帶領他們徵募到的50萬退役老兵發起政變，將羅斯福總統趕下台。最終，政變因巴特勒主動向媒體爆料而中途流產，但事後的政府調查報告採取低調處理的做法，並未公開承認確實有人計畫發動政變，令其成為美國現代政治史上的最大謎團之一。

羅素在歷史紀錄的基礎上進行大量細節化的原創，134分鐘的時長裡，以極大野心講述了一個人物繁多、情節複雜的故事。目前，該片在爛番茄上的影評人好評度只有35%，是他從影以來最糟糕紀錄。而8000萬美元的製作成本，卻是他歷年來最重金的一次拍攝。

大衛歐文羅素是出了名的壞脾氣導演。（Getty Images）

1999年，時年40歲的羅素憑「奪金三王」（Three Kings）崛起於影壇。從2010年至2015年，這五年可說是他的黃金時代，「燃燒鬥魂」（The Fighter，又譯「鬥士」）、「派特的幸福劇本」（Silver Linings Playbook，又譯「烏雲背後的幸福線」）、「瞞天大布局」（American Hustle，又譯「美國騙局」）和「翻轉幸福」（Joy，又譯「奮鬥的喬伊」）都是叫好又叫座，羅素也連續獲得5項奧斯卡獎提名，距離登頂只是一步之遙。但在2015年上映的「翻轉幸福」之後，他有將近6、7年的時間，再無新作問世，背後原因為何，外界不得而知，有人猜測可能和他多年以來積累下的各種負面新聞有關。

關於羅素喜歡在拍攝現場大發雷霆的傳聞，早在20多年前就已不鮮見。與他有過合作的喬治克隆尼（George Clooney）、艾美亞當斯（Amy Lou Adams）等人都公開談論過羅素拍戲時動輒大發脾氣、亂砸東西、口出穢言等不良行徑。

向姪女伸鹹豬手

2012年初，他19歲的侄女Nicole Peloquin向警察報案稱，叔叔在健身房裡，「以幫忙做仰臥起坐為由，趁機觸碰了她的隱私部位，之後還伸手直接撫摸她胸部」。對此，羅素向警方辯解說，侄女當時正在接受變性治療，他出於好奇，想知道侄女胸部有何變化，而且侄女由男變女之後「實在太過撩人」，這才讓他忍不住下手。最終，雙方決定息事寧人和解了事，羅素並未受到任何懲處。

當然，為他辯護的合作者也不在少數。克里斯汀貝爾、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）都曾多次為其護航。在他們看來，羅素在拍攝現場的壞脾氣純粹只是基於他特別的工作方式和投入程度，或者簡單謂之——藝術家脾氣。

不過，在強調進步意識和政治正確的當下，這種辯詞恐怕已很難再討得媒體和美國年輕一代的認可。「阿姆斯特丹」上映之前，另一部新片「親愛的別擔心」（Don't Worry Darling）也因「導演跟男主角談戀愛」、「演員之間不和」鬧得滿城風雨，讓導演奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）大吐苦水，抱怨焦點已被模糊。

魏爾德受訪時表示，好萊塢導演目前仍有性別之分，很多一模一樣的事情，如果是男導演做出來，就是藝術家脾氣，而換成女導演，就會有人質疑其職業操守和人品問題，明顯存在區別對待。如今，單從「阿姆斯特丹」的首映票房來看，羅素的負面新聞或許還真是影響到了部分觀眾也未可知。

名導批票房綁架電影

著名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）近期在出席第60屆紐約電影節時，痛斥好萊塢唯票房論帶來的壞風氣。他說：「從1980年代開始，焦點都放在票房數字上，我覺得這種做法真是可惡。拍電影需要花錢固然是一回事，我也理解投資人至少想要收回成本，但這不代表所有重點都要放在票房數字。」

馬丁史柯西斯在宣傳最新作品「人格危機：僅此一夜」（Personality Crisis: One Night Only）時語重心長的說：「重點被放在製作預算和宣發成本上，放在首映票房多少上，放在北美總票房多少、英國總票房和亞洲總票房多少上，放在全球總票房多少上，放在觀眾人次多少上。這樣只會讓電影藝術本身的價值被貶低，被矮化。」。

馬丁史柯西斯不滿好萊塢唯票房論帶來的壞風氣。（取材自IMDb） 「人格危機：僅此一夜」劇照。（取材自IMDb）

不過，就和幾年前馬丁史柯西斯痛批超級英雄漫改電影「有如主題樂園，只具有娛樂性，根本不能算是電影」的激進言論一個道理，電影自誕生之日起，就和商業、生意、觀眾數量脫不了關係，只不過時至今日，與這消費社會的所有商品一樣，電影也越來越成為數字、算法的奴隸。因此，這位即將80歲的老導演為藝術而藝術的論點絕對值得激賞，不過既然是生意，投資方在票房數字上斤斤計較，也是再正常不過的事。