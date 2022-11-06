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娛樂／纏鬥44年 月光光心慌慌真完結?

娛樂新聞組
「月光光心慌慌：萬聖結」為重啟版本畫下句點。（取材自IMDb）
「月光光心慌慌：萬聖結」為重啟版本畫下句點。（取材自IMDb）

「月光光心慌慌：萬聖結」（Halloween Ends）趁著萬聖節前夕在3901家影院首映，拿到4125萬美元開畫票房，算是不錯的成績。此前的連續七個周末，北美總票房均低於6500萬美元，有些慘不忍睹。

1978年上映的經典恐怖片「月光光心慌慌」造成轟動，席捲1980、1990年代，且在往後的在2018年推出續作，「恐怖片女王」潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也回歸出演。該片拿到1.59億美元北美總票房（全球票房2.55億美元），而製作成本僅有1000萬美元，可以說是一次相當成功的重啟。

2021年10月上映的第二部「月光光心慌慌：萬聖殺」（Halloween Kills），因為疫情和同步上線流媒體平台Peacock+的關係，只拿到9200萬美元北美總票房（全球票房1.32億美元），但製作成本其實也不過2000萬美元。這一次的第三部，同樣是同步在流媒體推出，預計北美總票房又會比第二部再低一些。

重啟後第二部「月光光心慌慌：萬聖殺」因為疫情和同步上線流媒體平台，票房表現平平。...
重啟後第二部「月光光心慌慌：萬聖殺」因為疫情和同步上線流媒體平台，票房表現平平。圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

影響票房的最主要因素，恐怕還是影片本身的口碑。2018年的「月光光心慌慌」在影評網站「爛番茄」上有著79%的影評人好評度，在整個該系列中僅次於1978年約翰卡朋特（John Carpenter）所執導的原始版本。2021年的第二部，「爛番茄」的好評度一下掉到了39%。這第三部目前的評分是40%，基本和第二部持平，但觀眾好評度也只有不及格的57%，而這也直接反映在了開畫票房上——從7620萬美元到4940萬美元再到這次的4125萬美元。

版權回歸阿卡德

最新的「月光光心慌慌」的英文片名明確無誤地寫著「Ends」（結束）。導演大衛戈登格林（David Gordon Green）也早就宣布，三部曲就此落幕，重啟版「月光光心慌慌」系列就此畫上句點。

不過，面具殺人魔麥克邁爾斯（Michael Myers）這麼有生命力的強大IP放在那裡，很難想像好萊塢會徹底放棄。負責製作重啟版三部曲的布魯姆之家電影公司掌門人傑森布倫（Jason Blum）早先就曾表示，拍完這三部電影，他手裡的「月光光心慌慌」版權也到期了，這個IP重又回到製片人馬萊克阿卡德（Malek Akkad）手中，麥克邁爾斯的命運以後何去何從，都由阿卡德決定。

1978年上映的初代「月光光心慌慌」海報。（取材自IMDb）
1978年上映的初代「月光光心慌慌」海報。（取材自IMDb）
潔美李寇蒂斯演出「月光光心慌慌」時還不到20歲。（取材自IMDb）
潔美李寇蒂斯演出「月光光心慌慌」時還不到20歲。（取材自IMDb）

1949年，馬萊克阿卡德的父親穆斯塔法阿卡德懷著對於好萊塢的憧憬之情，拿著父親給的200美元生活費外加一本古蘭經，從故鄉敘利亞來到美國洛杉磯，當時的他才年僅19歲。經過多年歷練，穆斯塔法阿卡德終於在好萊塢有所成就，並且在1978年接受導演約翰卡朋特的建議，出資30萬美元，拍攝了「月光光心慌慌」一片。

2005年11月9日，約旦首都安曼商業中心區的雷迪森、君悅等三所高級酒店發生連環爆炸案，時年75歲的穆斯塔法阿卡德和大女兒當時正好在君悅酒店大堂，女兒當場身亡，阿卡德也身受重傷，兩天後在醫院離世。此後，「月光光心慌慌」的版權便由他的兒子馬萊克阿卡德掌握。在2018年的重啟版片尾，也特別向老阿卡德表達了懷念之情

（取材自澎湃新聞）

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